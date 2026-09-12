Două obiceiuri simple care pot încetini declinul cognitiv. Sunt esențiale pentru sănătatea creierului

Un studiu recent arată că două obiceiuri sănătoase pot încetini declinul cognitiv în rândul persoanelor de vârstă mijlocie. Iar aceste obiceiuri simple sunt utile persoanelor de orice vârstă și ar trebui prioritizate pentru a susține sănătatea creierului.

Activitatea fizică este importantă pentru creier Foto: DepositPhotos

Potrivit informațiilor de la verywellhealth.com, menținerea unui stil de viață activ și ținerea sub control a glicemiei sunt două lucruri care ar putea încetini declinul cognitiv, mai ales în rândul persoanelor de vârstă mijlocie. Studiul a fost publicat în revista „Alzheimer’s & Dementia” și a examinat 402 de adulți de vârstă mijlocie care nu dădeau nicio dovadă de declin cognitiv la începutul studiului.

Pe parcursul studiului, experții au analizat și sănătatea inimii, iar pentru a stabili sănătatea fiecărei persoane s-a analizat dieta, nivelul de activitate fizică, presiunea arterială, glicemia, colesterolul, masa corporală cât și faptul dacă fiecare persoană era fumătoare.

Doi factori influențează declinul cognitiv

După mai mulți ani de controale medicale, experții au ajuns la concluzia că nivelul glicemiei și activitatea fizică erau factorii cei mai importanți atunci când vine vorba despre declinul cognitiv.

„Gândirea are nevoie de combustibil, iar combustibilul creierului tău este reprezentat de glucoză și oxigen. Dacă nivelul glucozei este prea scăzut, există riscul ca celulele nervoase ale creierului să fie afectate, iar dacă nivelul glucozei este prea ridicat, acest lucru este asociat cu deteriorarea vaselor de sânge și, prin urmare, cu un flux mai redus de sânge către creier”, a explicat profesoara Gill Livingston.

Activitatea fizică este foarte importantă

Practic, pentru a încetini declinul cognitiv, este important să ne menținem un stil de viață activ și să monitorizăm constant nivelul glicemiei.

„La fel de important este faptul că exercițiile fizice furnizează, de asemenea, oxigen creierului și protejează vasele de sânge. Adulții ar trebui să urmărească să facă cel puțin 150 de minute de activitate fizică de intensitate moderată sau 75 de minute de activitate fizică de intensitate ridicată în fiecare săptămână”, mai spune experta.