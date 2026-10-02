 Fosta soție a dictatorului Bokassa, jefuită de două ori la Snagov. Prejudiciul se apropie de 800.000 de euro. Ce spune aceasta
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Fosta soție a dictatorului Bokassa, jefuită de două ori la Snagov. Prejudiciul se apropie de 800.000 de euro. Ce spune aceasta

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O poveste demnă de un scenariu de film s-a petrecut în apropierea Capitalei, la Snagov, unde vila Gabrielei Drâmbă, fosta soție a împăratului Republicii Centrafricane, Jean-Bédel Bokassa, a fost ținta unor spargeri repetate. 

Fosta soție a dictatorului Bokassa, jefuită de două ori la Snagov
Fosta soție a dictatorului Bokassa, jefuită de două ori la Snagov Foto: Captură Observator

Seria jafurilor a debutat în primele luni ale anului, când hoții au pătruns pentru prima oară în reședința spațioasă a femeii, de unde au plecat cu sume importante de bani. Încurajați de faptul că nu fuseseră identificați, indivizii au revenit pe 21 august pentru o a doua lovitură, vizând de această dată colecția impresionantă de podoabe prețioase. În total, prejudiciul cauzat se ridică la aproape 800.000 de euro, potrivit Observator.

Plan minuțios la marginea pădurii și spargere în 32 de minute

Suspecții au supravegheat îndelung vila retrasă de la marginea pădurii și au acționat la doar 15 minute după ce proprietara a părăsit imobilul.

În timp ce un complice asigura paza într-o mașină, ceilalți trei au escaladat gardul cu o scară metalică și au retezat grilajele metalice ale geamurilor cu un clește.

Pentru a evita declanșarea alarmei, au spart direct sticla ferestrei fără a deschide rama, profitând și de faptul că senzorii volumetrici din interior erau dezactivați din cauza pisicilor.

Indiciul clar că atacul a fost comis la pont este faptul că unul dintre răufăcători s-a îndreptat direct către o baie nefolosită, de unde a ridicat valiza cu bijuterii. Întreaga descindere a durat 32 de minute, hoții căutând febril o a doua geantă cu valori. După ce au forțat poarta cu o rangă, aceștia au fugit cu mașina spre direcția Ghermănești.

„Și mi-au făcut în casă, nu vreți să știți, o casă mare. Toată casa au răscolit-o, toată casa. Eu am niște bănuieli, destul de întemeiate, pentru că erau persoane care știau în principiu cine am fost și ce am. Mi-au furat foarte mult și prima oară și a doua oară”, a mărturisit victima.

Greșeala care i-a dat de gol și destinația pieselor de colecție

Deși au purtat măști și au acționat organizat, infractorii au comis o eroare critică: și-au agățat mănușile textile în timpul pătrunderii, lăsând în urmă fibre și urme biologice pe care criminaliștii din cadrul IPJ Ilfov le-au exploatat cu succes. Polițiștii au descins în forță și au arestat cinci persoane: cei trei spărgători, șoferul de la pândă și un complice.

Chiar dacă suspecții sunt după gratii, valiza cu bijuterii nu a fost încă recuperată, anchetatorii extinzând verificările la multiple case de amanet.

Paguba ar fi putut fi considerabil mai mare, având în vedere că Gabriela Drâmbă scosese anterior la licitație peste 30 de piese din colecția personală, printre care și o broșă rară evaluată la aproximativ 3.500 de euro.

Victima și-a exprimat recunoștința față de forțele de ordine: „Din fericire i-au prins, dar polițiștii au fost extraordinari. Extraordinari, au muncit foarte mult. Și le sunt foarte recunoscătoare că i-au prins”.

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