Părinții victimei Christei Pike, martori la execuția eșuată a criminalei. Cum au descris momentul: „Își ridica capul”

May și Raul Martinez Jr., părinții lui Colleen Slemmer, victima Christei Pike, au asistat la execuția eșuată a acesteia de pe 30 septembrie 2026, la Riverbend Maximum Security Institution din Nashville.

Părinții victimei Christei Pike, martori la execuția eșuată a criminalei Foto: Capturi YouTube

În locul unei proceduri rapide, au asistat la un moment tulburător: pentobarbitalul administrat nu a avut efectul letal așteptat.

Relatările familiei Marinez din timpul execuției eșuate a Christei Pike

Execuția a început la ora 18:30, după ce soții Martinez au așteptat ore întregi pentru a vedea finalul unei povești care le-a marcat viața de peste trei decenii.

Christa Pike a fost injectată cu o doză de pentobarbital, însă, potrivit lui Raul, „doar stătea acolo… își mișca degetele foarte mult”. May a observat că deținută „își ridica capul”, semn că substanța nu își făcea efectul.

La aproximativ 15 minute după prima doză, perdeaua din jurul camerei de execuție a fost trasă. După câteva minute, martorilor li s-a spus că va fi administrată o a doua doză. Chiar și după aceasta, Pike continua să se miște, iar perdeaua a fost închisă din nou.Deși nu mai puteau vedea ce se întâmplă,

Raul spune că au auzit „sunete de sforăit sau gârâit”, semn că deținută era încă în viață. La scurt timp, martorii au fost evacuați, iar Pike a fost transportată la spital.

May, care se întorcea spre Florida când a vorbit cu reporterii, a mărturisit că emoțiile trăite în timpul execuției au fost copleșitoare. „Dacă aș fi putut intra în acea cameră, aș fi luat cutterul și aș fi făcut-o bucăți, cum a făcut ea cu Colleen”, a spus ea, exprimând o furie și o durere care persistă de peste 30 de ani.

May își amintește că a vorbit cu fiica ei chiar în ziua crimei, însă convorbirea s-a întrerupt din cauza semnalului slab. De atunci, spune ea, a pierdut zeci de ani de momente: „Ratezi tot. sărbătorile, zilele de naștere, Ziua Mamei… tot”.

May a fost informată că Pike se află acum în spital, încătușată de pat și supravegheată permanent de forțele de ordine.

Ce este pentobarbitalul, substanța care a eșuat în Christei Pike

Substanța folosită în execuția lui Pike a fost pentobarbitalul, un barbituric cu efect depresiv asupra sistemului nervos central. În medicină, este utilizat pentru controlul convulsiilor, inducerea sedării sau gestionarea unor situații de urgență.

În doze mari, pentobarbitalul poate încetini drastic funcțiile vitale, inclusiv respirația și ritmul cardiac, ducând la comă și, în final, la stop cardio-respirator.

Din acest motiv, pentobarbitalul este folosit în unele protocoale de execuție din Statele Unite. Tennessee a renunțat la vechiul cocktail de trei medicamente și folosește exclusiv pentobarbital pentru a provoca decesul.

Protocolul exact folosit în Tennessee este secret, însă documentele depuse în instanță arată că personalul pregătește două seturi de seringi, fiecare conținând soluție salină și câte 50 ml de pentobarbital. În cazul lui Pike, au fost administrate două doze, însă inima ei nu s-a oprit. După un timp, martorii au fost evacuați, iar deținuta a fost transportată la spital.

În mod normal, pentobarbitalul acționează asupra centrilor nervoși care controlează respirația și ritmul cardiac. Dacă doza nu este suficientă sau dacă organismul reacționează diferit, efectul letal poate să nu apară. În astfel de situații, întârzierea intervenției medicale poate duce la leziuni cerebrale severe.

De ce nu a funcționat în cazul lui Christa Pike

În cazul lui Pike, două doze de pentobarbital nu au produs efectul așteptat. Deocamdată nu există o explicație oficială, iar guvernatorul Bill Lee a ordonat o anchetă completă. Un medic consultat de avocații lui Pike, Joel Zivot, a declarat pentru BBC că o posibilă cauză ar putea fi doza insuficientă pentru a induce apneea și oprirea inimii.

Avocații au avertizat anterior că starea medicală a lui Pike ar putea influența modul în care organismul ei reacționează la substanță. În plângerea depusă la instanță, aceștia au menționat trombocitopenia/trombocitoza, tulburarea bipolară, PTSD-ul, hiperlipidemia și dificultatea de a găsi vene funcționale. Ei au susținut că aceste afecțiuni ar putea face procedura extrem de dureroasă și imprevizibilă.