 Părinții victimei Christei Pike, martori la execuția eșuată a criminalei. Cum au descris momentul: „Își ridica capul”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Părinții victimei Christei Pike, martori la execuția eșuată a criminalei. Cum au descris momentul: „Își ridica capul”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

May și Raul Martinez Jr., părinții lui Colleen Slemmer, victima Christei Pike, au asistat la execuția eșuată a acesteia de pe 30 septembrie 2026, la Riverbend Maximum Security Institution din Nashville. 

Părinții victimei Christei Pike, martori la execuția eșuată a criminalei
Părinții victimei Christei Pike, martori la execuția eșuată a criminalei Foto: Capturi YouTube

 În locul unei proceduri rapide, au asistat la un moment tulburător: pentobarbitalul administrat nu a avut efectul letal așteptat.   

Relatările familiei Marinez din timpul execuției eșuate a Christei Pike

Execuția a început la ora 18:30, după ce soții Martinez au așteptat ore întregi pentru a vedea finalul unei povești care le-a marcat viața de peste trei decenii.

Christa Pike a fost injectată cu o doză de pentobarbital, însă, potrivit lui Raul, „doar stătea acolo… își mișca degetele foarte mult”. May a observat că deținută „își ridica capul”, semn că substanța nu își făcea efectul.

La aproximativ 15 minute după prima doză, perdeaua din jurul camerei de execuție a fost trasă. După câteva minute, martorilor li s-a spus că va fi administrată o a doua doză. Chiar și după aceasta, Pike continua să se miște, iar perdeaua a fost închisă din nou.Deși nu mai puteau vedea ce se întâmplă,

Raul spune că au auzit „sunete de sforăit sau gârâit”, semn că deținută era încă în viață. La scurt timp, martorii au fost evacuați, iar Pike a fost transportată la spital.

May, care se întorcea spre Florida când a vorbit cu reporterii, a mărturisit că emoțiile trăite în timpul execuției au fost copleșitoare. „Dacă aș fi putut intra în acea cameră, aș fi luat cutterul și aș fi făcut-o bucăți, cum a făcut ea cu Colleen”, a spus ea, exprimând o furie și o durere care persistă de peste 30 de ani.

May își amintește că a vorbit cu fiica ei chiar în ziua crimei, însă convorbirea s-a întrerupt din cauza semnalului slab. De atunci, spune ea, a pierdut zeci de ani de momente: „Ratezi tot. sărbătorile, zilele de naștere, Ziua Mamei… tot”.

May a fost informată că Pike se află acum în spital, încătușată de pat și supravegheată permanent de forțele de ordine.

Ce este pentobarbitalul, substanța care a eșuat în Christei Pike

Substanța folosită în execuția lui Pike a fost pentobarbitalul, un barbituric cu efect depresiv asupra sistemului nervos central. În medicină, este utilizat pentru controlul convulsiilor, inducerea sedării sau gestionarea unor situații de urgență.

În doze mari, pentobarbitalul poate încetini drastic funcțiile vitale, inclusiv respirația și ritmul cardiac, ducând la comă și, în final, la stop cardio-respirator.

Din acest motiv, pentobarbitalul este folosit în unele protocoale de execuție din Statele Unite. Tennessee a renunțat la vechiul cocktail de trei medicamente și folosește exclusiv pentobarbital pentru a provoca decesul.

Protocolul exact folosit în Tennessee este secret, însă documentele depuse în instanță arată că personalul pregătește două seturi de seringi, fiecare conținând soluție salină și câte 50 ml de pentobarbital. În cazul lui Pike, au fost administrate două doze, însă inima ei nu s-a oprit. După un timp, martorii au fost evacuați, iar deținuta a fost transportată la spital.

În mod normal, pentobarbitalul acționează asupra centrilor nervoși care controlează respirația și ritmul cardiac. Dacă doza nu este suficientă sau dacă organismul reacționează diferit, efectul letal poate să nu apară. În astfel de situații, întârzierea intervenției medicale poate duce la leziuni cerebrale severe.

De ce nu a funcționat în cazul lui Christa Pike

În cazul lui Pike, două doze de pentobarbital nu au produs efectul așteptat. Deocamdată nu există o explicație oficială, iar guvernatorul Bill Lee a ordonat o anchetă completă. Un medic consultat de avocații lui Pike, Joel Zivot, a declarat pentru BBC că o posibilă cauză ar putea fi doza insuficientă pentru a induce apneea și oprirea inimii.

Avocații au avertizat anterior că starea medicală a lui Pike ar putea influența modul în care organismul ei reacționează la substanță. În plângerea depusă la instanță, aceștia au menționat trombocitopenia/trombocitoza, tulburarea bipolară, PTSD-ul, hiperlipidemia și dificultatea de a găsi vene funcționale. Ei au susținut că aceste afecțiuni ar putea face procedura extrem de dureroasă și imprevizibilă.

Ghid de cumpărături

Michael Douglas, aventură cu o actrița celebră
Michael Douglas a avut o aventură secretă cu o actriță celebră. Povestea de iubire ascunsă timp de 40 de ani Vedete internaționale
horoscop saptamana 30 august 5 septembrie webp
Horoscop 2-8 octombrie. Oportunități profesionale pentru patru zodii, întâlniri neașteptate pentru Raci Horoscop
image
Tânăr de 25 de ani, ucis în bătaie la Fălticeni de trei minori după o petrecere: „Băi, nu are puls, băi! A murit, săracul!” adevarul.ro
image
O ieșeancă a împrumutat 5.200 de lei, dar IFN-ul i-a cerut înapoi o sumă de șase ori mai mare. Protecția Consumatorilor a intervenit adevarul.ro

Parteneri

image
S-a ales praful de cariera jucătorului care a făcut salutul nazist! A ajuns de la națională în liga județeană www.fanatik.ro
image
O româncă, fosta soție a dictatorului Bokassa, jefuită. Au furat bijuterii de 800.000 euro din vila din Snagov observatornews.ro
image
Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă www.antena3.ro
image
Oana Gheorghiu sare în apărarea lui Bolojan după ce a fost audiat la DNA Iași: „Au încercat să-i inventeze fel și fel de acuzații” www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ţeapa în care a fost târâtă Simona Halep! A anunţat ruptura: „Şocul este mare” as.ro
image
Cine primește banii rămași în cont după moartea titularului. Ce drepturi au soțul, copiii și persoana împuternicită playtech.ro
image
Asta le bate pe toate! Președintele Federației s-a îmbătat de față cu Infantino și a fost filmat în cameră de secretarul general! Cu cine va sta Burleanu la Polonia – România www.fanatik.ro
image
2.500 lei amendă pentru toți românii care locuiesc la curte și comit această greșeală, în 2026 www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Mama lui Valerie Lungu a dat TOT din casă! Ce s-a întâmplat la Starea Civilă, în ziua în care fata ei s-a căsătorit cu Alex Gîlcă. „Când au urcat pe scările de la Starea Civilă...” Detalii din culise, pe care celebra influenceriță nu a vrut să le facă publice www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal okmagazine.ro
image
Meghan nu se lasă! Ducesa uimește cu bijuterii în valoare de peste 90.000 Euro și o nouă apariție glam okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
De ce erau asasinați împărații romani? historia.ro
image
#Istoria Filmului
Legenda lui James Dean: Viața și moartea unui „rebel fără cauză” historia.ro
mașini în București jpg
Mașinile care vor fi interzise în București din cauza poluării. Restricțiile încep din 2027: „Aerul ne otrăveşte” Național
foto1 mare jpg
Azi începe stagiunea la Circul Metropolitan. Actorul George Costin, director de 3 luni, ne spune ce spectacole se pot vedea Național
sarcina, foto shutterstock jpg
20 de avorturi spontane și un miracol. Povestea unui cuplu care nu a renunțat la dorința de a deveni părinți Fapt divers
FotoJet (58) jpg
Moment stânjenitor la petrecerea Antena 1! Mesaj vulgar la adresa Pro TV, proiectat în fața a sute de invitați. Ce spune PR-ul Național
christa pike dailymail jpg
De ce a eșuat injecția letală în cazul Christei Pike. Substanța care trebuia să-i oprească inima Internațional
Autospeciala de Politie Sursa Politia Romana jpg
O femeie din Constanța, bătută și târâtă în curte de soț, sub privirile copiilor de 4 și 14 ani Național
shutterstock 1109471981 jpg
A fost prins jucând fotbal în concediu medical și a rămas fără serviciu. Decizia surprinzătoare a instanței Fapt divers
avion AnimaWings FB AnimaWings jpg
Ce pot face pasagerii AnimaWings după anularea zborurilor? „Oare aveți vreo baghetă magică?" Național
image
Moment penibil la petrecerea Antena 1: mesaj vulgar afișat despre Pro TV actualitate.net
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net