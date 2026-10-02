20 de avorturi spontane și un miracol. Povestea unui cuplu care nu a renunțat la dorința de a deveni părinți

Pentru Ranim Haddad, dorința de a deveni mamă a început încă din copilărie. La 36 de ani, după un parcurs marcat de pierderi repetate de sarcină, durere și întrebări fără răspuns, femeia din Chicago își sărbătorește în sfârșit fiul, Emmanuel, care împlinește un an pe 1 octombrie.

20 de pierderi de sarcină și un miracol Foto: arhivă

A pierdut 20 de sarcini în încercarea de a deveni mamă

Ranim și soțul ei au încercat să își întemeieze o familie imediat după căsătorie. Prima pierdere de sarcină a venit când ea avea 25 de ani - și a fost doar începutul. În următorii 11 ani, Ranim a trecut prin 20 de pierderi de sarcină și un băiețel născut la 29 de săptămâni care a murit la câteva ore după naștere.

„De ce nu se întâmplă? De ce nu funcționează?”, își amintește ea că se întreba, potrivit USA TODAY. Au existat momente în care a vrut să renunțe, epuizată fizic și emoțional. „Nu pot să continui să fac asta corpului meu și mie însămi”.

Pierderile au lăsat urme adânci. Ranim spune că se gândește la copiii pierduți „tot timpul” și le vizitează mormintele în fiecare an, de ziua lor. „I-am îngropat. Am un loc unde să merg”.

Deși a fost investigată ani la rând, medicii nu au reușit să identifice o cauză clară pentru pierderile repetate. Dr. Susan Gerber, specialist în medicină materno-fetală, spune că dosarul ei a fost analizat „exhaustiv”, fără a se descoperi un motiv medical concret.

În ultima sarcină, medicii au montat un cerclaj cervical pentru a preveni nașterea prematură, însă această intervenție nu explică pierderile din primul trimestru. „Succesul ei poate fi pur și simplu rezultatul perseverenței și refuzului de a renunța”, spune dr Gerber.

Mult timp, Ranim nu a vrut să-și împărtășească povestea. Se simțea izolată și rușinată, ca o femeie al cărei corp „ar fi trebuit să poată face asta”. Acum, însă, vrea ca experiența ei să îi ajute pe alții. „Vreau să încurajez femeile care trec prin pierderi de sarcină să continue să încerce”.

Final fericit pentru Ranim

După un deceniu marcat de suferințe și pierderi grele, Ranim și soțul ei și-au sărbătorit băiatul de un an, pe Emanuel. Femeia spune că maternitatea este mai grea și mai obositoare decât și-a imaginat, dar și plină de bucurii, descoperiri și „multe premiere”. După ani de durere, anul acesta a fost „cel mai bun an din viața mea”.

Nu știe de ce sarcina cu Emmanuel a fost diferită, însă Ranim nu renunță la visul de a avea două fete și doi băieți.

„Nu o să las nimic să mă oprească din a încerca să-mi cresc familia”, a mărturisit tânăra mamă.