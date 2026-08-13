Cum poate fi prevenită pierderea sarcinii. Sfaturi pentru gravide

În cazul pierderii repetate a sarcinii, medicul recomandă analize suplimentare, precum testele genetice. Foto: Shutterstock

Pentru viitorii părinţi, pierderea unei sarcini este o experienţă dureroasă. Există mai multe modalități de a reduce riscul de avort spontan prin evitarea factorilor de risc sau a cauzelor.

Avortul spontan reprezintă oprirea sarcinii în mod natural, înainte de 20 de săptămâni. Cauzele avortului spontan sunt multiple și complexe și nu sunt întotdeauna pe deplin înțelese.

Cauzele frecvente ale avortului spontan

În jur de 80% din avorturile spontane se produc în primul trimestru de sarcină şi au legătură cu problemele la nivelul embrionului. În special în primul trimestru de sarcină, un avort spontan are legătură adesea cu o anomalie cromozomială. Tulburările de coagulare şi problemele în dezvoltarea placentei sunt alte cauze posibile.

În al doilea trimestru, pot duce la pierderea sarcinii afecţiunile gravidei (diabet, hipertensiune, obezitate, lupus, boli renale, hipertiroidism, hipotiroidism), infecţiile (rubeolă, chlamydia, gonoreea), intoxicaţiile alimentare (salmonella, toxoplasma), bolile hepatice, anomaliile uterului, unele tratamente, expunerea la chimicale, fumatul şi consumul de alcool.

În ultimul trimestru, pierderea sarcinii poate fi cauzată de hipertensiune, diabetul necontrolat, probleme cu placenta sau cu cordonul ombilical.

Sarcina oprită în evoluţie poate să apară în orice etapă pe parcursul gravidităţii.

Semne ale avortului spontan

Printre manifestările care pot anunţa pierderea sarcinii, se numără: secreţiile vaginale neobişnuite, care durează mai mult de 3 zile, sângerările, durerile şi crampele abdominale, eliminarea de ţesut sau lichid vaginal, oprirea simptomelor sarcinii (sensibilitatea sânilor, greaţă).

Sfaturi pentru a duce o sarcină la termen

Cu toate că sunt cazuri în care pierderea sarcinii nu poate fi prevenită, există anumite lucruri pe care gravida le poate face pentru a-şi reduce riscurile.

● Ia acid folic (vitamina B9). Studiile arată că administrarea a 400 mcg de acid folic zilnic ar putea reduce riscul de malformații congenitale care pot duce la avort spontan. Acidul folic se recomandă chiar înainte de a rămâne însărcinată şi pe parcursul sarcinii.

● Adoptă un stil de viaţă sănătos. Evită fumatul, consumul de alcool sau de droguri, redu consumul de cafea (la mai puţin de 300 mg pe zi), dormi suficient (8 ope pe noapte), menţine o dietă variată nutriţional, hidratează-te, evită eforturile fizice intense.

● Evită acumularea de kilograme în exces. Este normal ca în sarcină greutatea să crească, însă nu în exces. Obezitatea creşte riscul complicaţiilor în timpul sarcinii, printre acestea numărându-se şi avortul spontan.

● Ia măsuri contra infecţiilor: spală-te frecvent pe mâini, pentru a evita riscul unor boli precum gripa şi pneumonia. Vorbeşte cu medicul despre vaccinurile de care ai nevoie în sarcină, printre acestea numărându-se şi cel antigripal.

● Ţine sub control bolile cronice. Dacă ai o problemă de sănătate precum hipertensiune, diabetul, afecţiunile autoimune, discută cu medicul despre tratamentul personalizat în sarcină, pentru a preveni riscul de avort spontan.

● Mergi la toate controalele recomandate pe parcursul sarcinii. Astfel, se pot depista eventuale probleme care pot duce la pierderea sarcinii.