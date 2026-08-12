 Primul simptom al osteoporozei. De ce boala este considerată „silenţioasă”
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Primul simptom al osteoporozei. De ce boala este considerată „silenţioasă”

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Osteoporoza afectează structura şi densitatea ţesutului osos, ceea ce duce la fragilitatea oaselor.

De-a lungul vieții, corpul uman este într-o permanentă evoluție. În mod similar, celulele osoase sunt în continuă creștere și regresie. La copii, adolescenți și adulți tineri, masa osoasă se dezvoltă, deoarece procesele de formare și metabolism osos depășesc resorbția osoasă. În jurul vârstei de 30 de ani, masa osoasă atinge pragul maxim, la fel ca și densitatea osoasă. Ulterior, masa osoasă scade cu până la 1% pe an, ceea ce, sub influenţa unor factori de risc, poate duce la instalarea osteoporozei.

Boala se caracterizează printr-o scădere accelerată a masei osoase. Când masa osoasă scade sub un anumit prag, osul devine fragil și casant.

Fractura este adesea primul simptom  

Osteoporoza mai este numită şi „silenţioasă”, pentru că nu are simptome în stadiile incipiente. În cele mai multe cazuri, prima manifestare a bolii este fractura, boala fiind descoperită în urma investigaţiilor imagistice. Este bine de ştiut că fracturile în caz de osteoporoză pot surveni inclusiv după o cădere uşoară.

Toate oasele sunt afectate de osteoporoză, însă fracturile apar mai ales la nivelul şoldului, vertebrelor şi pumnului.

Pe măsură ce oasele se fragilizează, apar şi alte simptome, precum durerile de spate, pierderea în înălţime a aproximativ 1,5 cm pe parcursul unui an şi postura încovoiată (cocoaşa).

Menopauza, factor de risc al bolii

Riscul de a face osteoporoză creşte odată cu vârsta. Osteoporoza afectează 1 din 3 femei după menopauză, din cauza scăderii nivelului de estrogen, hormon care are un rol crucial în menţinerea densităţii şi rezistenţei osoase.

Au o probabilitate mai mare de a face boala persoanele care au în familie cazuri de osteoporoză.

Riscul de a face osteoporoză este mai mare la persoanele diagnosticate cu boala celiacă, afecţiuni renale sau hepatice, lupus, cancer, artrită reumatoidă, mielom multiplu.

Anumite medicamente pot, de asemenea, slăbi oasele, iar printre acestea se numără corticosteroizii. Alte tratamente care pot expune riscului de osteoporoză sunt medicamentele antiulceroase (inhibitorii pompei de protoni) și antidepresivele (inhibitorii selectivi ai recaptării serotoninei). Şi medicamentele pe bază de hormoni indicate în tratarea cancerului de sân şi de prostată contribuie, de asemenea, la pierderea osoasă.

Nici bărbații nu sunt feriţi de osteoporoză: 1 din 3 fracturi de șold apare la bărbați.

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