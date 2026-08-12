4 obiceiuri care trebuie evitate pentru a reduce riscul de atac cerebral. Recomandările experților

În Statele Unite, la fiecare 40 de secunde, o persoană suferă un accident vascular cerebral, ceea ce îl face una dintre principalele cauze de deces și de invaliditate pe termen lung. În România, au loc între 60.000-70.000 de AVC-uri, cu 150 de cazuri pe zi. De aceea, medicii spun că este important să evităm aceste obiceiuri, pentru a evita un atac cerebral.

Când vine vorba de prevenirea accidentului vascular cerebral, alegerile pe care le faci în timpul zilei, cum ar fi adoptarea unei diete echilibrate și menținerea unui stil de viață activ, reprezintă doar o parte a ecuației, potrivit EatingWell.

Reducerea meselor cu conținut ridicat de sodiu

Sodiul este un mineral esențial care ajută la reglarea echilibrului hidric, a funcției nervoase și a contracțiilor musculare. Deși organismul are nevoie de o anumită cantitate de sodiu pentru a funcționa corespunzător, consumul regulat de cantități excesive poate crește tensiunea arterială, un factor de risc major pentru accidentul vascular cerebral. În plus, pentru multe persoane, cina este momentul în care aportul de sodiu atinge nivelul maxim.

„Cina este adesea momentul în care cantitatea de sodiu se acumulează în mod imperceptibil”, spune Liz Weiss, nutriționist. „Mâncărurile de la restaurant, pizza, supele, mezelurile și multe feluri de mâncare la pachet pot conține mult mai mult sodiu decât își dau seama majoritatea oamenilor. Pentru persoanele cu hipertensiune arterială sau sensibilitate la sare, consumul regulat de mese cu conținut ridicat de sodiu poate face ca tensiunea arterială să fie mai greu de controlat”.

Americanii consumă peste 3.300 de miligrame de sodiu pe zi, cu mult peste limita recomandată de 2.300 mg.

Alegerea mai frecventă a meselor cu conținut redus de sodiu, în special la cină, poate contribui la menținerea unei tensiuni arteriale sănătoase, unul dintre cei mai importanți pași pe care îi puteți face pentru a vă reduce riscul de accident vascular cerebral, spune Weiss.

Reducerea consumului de alcool

A savura un pahar de vin sau un cocktail la cină poate părea modalitatea perfectă de a te relaxa, dar includerea alcoolului în rutina ta de seară s-ar putea să nu fie cea mai bună alegere pentru inima ta sau pentru sănătatea ta generală.

De fapt, studiile au asociat consumul excesiv de alcool cu un risc crescut de accident vascular cerebral, iar dovezi mai recente sugerează că chiar și cantitățile moderate de alcool pot avea efecte negative asupra sănătății cardiovasculare. Acesta este unul dintre motivele pentru care cocktailurile fără alcool și alte opțiuni fără alcool devin din ce în ce mai atractive.

Tăierea consumului de zahăr adăugat

Dacă ți-e foame când intri pe ușă, dar mai e o oră până la cină, gândește-te de două ori înainte să apelezi la gustări sau băuturi cu zahăr. Deși sunt la îndemână, aceste alimente pot contribui rapid la creșterea aportului zilnic de zahăr adăugat, ceea ce, în timp, poate spori riscul de accident vascular cerebral prin creșterea riscului de hipertensiune arterială, exces de greutate și diabet de tip 2.

Deoarece mulți americani consumă deja mai mult zahăr adăugat decât se recomandă, consumul regulat de dulciuri și alte alimente ultraprocesate poate îngreuna menținerea sănătății cardiace pe termen lung.

În loc să faci din gustările dulci opțiunea ta implicită, alege pentru gustarea de înainte sau după cină alimente care oferă proteine, fibre sau grăsimi sănătoase, pentru a te ajuta să te simți sătul.

Încercați să combinați fructele cu iaurt grecesc sau brânză de vaci, sau optați pentru nuci nesărate, legume cu humus sau o altă opțiune bogată în nutrienți care susține sănătatea inimii.

Neglijarea sportului

După o zi lungă la serviciu, este firesc să-ți dorești să te relaxezi pe canapea. Dar dacă ai petrecut deja cea mai mare parte a zilei stând jos, continuarea unui stil de viață sedentar pe tot parcursul serii reprezintă „o ocazie ratată de a-ți susține sănătatea cardiovasculară”, observă Weiss. „Întreruperea perioadelor îndelungate de stat jos poate îmbunătăți circulația, poate susține un nivel sănătos al glicemiei și poate contribui la sănătatea generală a inimii și a creierului”, notează Liz Weiss, nutriționistă.

Activitatea fizică regulată este una dintre cele mai eficiente modalități de a susține sănătatea inimii și de a reduce riscul de accident vascular cerebral.

Vestea bună este că aceasta nu trebuie să însemne neapărat o sesiune de o oră la sala de sport. O scurtă plimbare înainte sau după cină, exerciții de întindere în timp ce te uiți la televizor sau chiar efectuarea câtorva treburi casnice pot ajuta la întreruperea perioadelor lungi de stat pe scaun.

Alte sfaturi pentru reducerea riscului de accident vascular cerebral

Când încerci să-ți formezi obiceiuri mai sănătoase, concentrarea exclusivă asupra lucrurilor pe care trebuie să le eviți poate părea copleșitoare. În schimb, nutriționiștii încurajează adesea o abordare bazată pe adăugare: gândește-te la obiceiurile sănătoase pe care le poți integra în rutina ta, mai degrabă decât la cele pe care trebuie să le elimini.

Adăugă meselor mai multe fructe și legume la cina ta este o modalitate simplă de a crește satisfacția și de a asigura mai mulți nutrienți benefici pentru inimă în dieta ta.

Weiss spune: „Încearcă să umpli jumătate din farfurie cu legume, să adaugi o porție de fructe, să alegi un cereale integrale, cum ar fi orezul brun sau quinoa, și să incluzi o sursă de proteine slabe. Schimbările mici și constante au adesea un impact mai mare decât încercarea de a-ți schimba radical dieta peste noapte”.

Faceți o scurtă plimbare după cină. Nu este nevoie să parcurgeți mile întregi; doar 15–20 de minute de mers ușor pot contribui la menținerea unui nivel mai bun al glicemiei, a sănătății inimii și a sănătății mentale.

Creează-ți o rutină sănătoasă de relaxare. Dezvoltă-ți obiceiul de a practica activități care te ajută cu adevărat să te relaxezi, cum ar fi cititul, exercițiile de întindere, ascultarea muzicii, petrecerea timpului în aer liber, scrierea unui jurnal sau sunarea unui prieten, în loc să apelezi automat la un pahar de vin, notează Weiss.