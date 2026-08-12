 Îți zvâcnește pleoapa? Ce poate însemna acest simptom, de ce apare și când ar trebui să mergi la medic
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Prevenție și tratamentRemedii naturisteMedicii răspundViața sexualăSpecialiștiCe te doare?WellnessFamiliePsiho
scroll right

Îți zvâcnește pleoapa? Ce poate însemna acest simptom, de ce apare și când ar trebui să mergi la medic

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O pleoapă care tresare involuntar poate fi surprinzătoare și deranjantă, mai ales atunci când senzația apare repetat sau continuă timp de mai multe zile. În cele mai multe situații, însă, zvâcnirea pleoapei nu indică o problemă gravă și este asociată cu factori precum oboseala, stresul, consumul excesiv de cofeină sau timpul îndelungat petrecut în fața ecranelor. Există totuși și situații în care simptomul merită evaluat de un medic.

Îți zvâcnește pleoapa? Ce poate însemna acest simptom
Îți zvâcnește pleoapa? Ce poate însemna acest simptom

Fenomenul este cunoscut în termeni medicali drept miokimie palpebrală și constă într-o contracție involuntară a unuia dintre mușchii pleoapei. De cele mai multe ori, este afectată pleoapa inferioară, iar episodul poate dura de la câteva secunde sau minute până la câteva zile.

În mod obișnuit, zvâcnirea nu este dureroasă și se oprește spontan, însă apariția ei poate fi favorizată de mai mulți factori care țin de stilul de viață și de starea generală a organismului.

De ce îți zvâcnește pleoapa? Cele mai frecvente cauze

Lipsa somnului și oboseala

Un program de somn neregulat, nopțile pierdute și perioadele de solicitare fizică sau intelectuală pot favoriza apariția contracțiilor involuntare ale pleoapei.

Atunci când organismul nu beneficiază de suficientă odihnă, sistemul nervos poate deveni mai reactiv, iar mușchii din jurul ochilor pot răspunde prin mici spasme. Dacă zvâcnirea apare după mai multe nopți în care ai dormit prea puțin, odihna suplimentară poate fi suficientă pentru ca simptomul să dispară.

Stresul poate declanșa zvâcnirea pleoapei

Perioadele caracterizate de stres intens sau anxietate sunt frecvent asociate cu apariția unor manifestări fizice, iar printre acestea se poate număra și zvâcnirea involuntară a pleoapei.

Tensiunea psihică poate influența activitatea sistemului nervos și poate face ca astfel de contracții musculare să apară mai des. Pauzele în timpul zilei, activitatea fizică, exercițiile de respirație și tehnicile de relaxare pot contribui la reducerea episoadelor.

Prea multă cafea, ceai sau băuturi energizante

Un alt factor posibil este consumul ridicat de cofeină. Cafeaua, băuturile energizante și anumite tipuri de ceai pot stimula sistemul nervos, iar la unele persoane această stimulare se poate manifesta inclusiv prin zvâcniri ale pleoapei.

Dacă observi că episoadele apar mai ales în zilele în care bei mai multă cafea sau consumi băuturi energizante, reducerea treptată a cantității de cofeină poate fi o măsură utilă.

Expunerea prelungită la telefon și calculator

Orele petrecute în fața ecranelor pot contribui la apariția senzației de ochi obosiți și pot favoriza, indirect, zvâcnirea pleoapei.

Atunci când privim mult timp un monitor sau telefonul, tindem să clipim mai rar, ceea ce poate favoriza uscăciunea suprafeței oculare și senzația de disconfort. Pentru reducerea solicitării ochilor poate fi folosită regula 20-20-20: după fiecare 20 de minute petrecute în fața unui ecran, este recomandat să privești timp de aproximativ 20 de secunde către un obiect aflat la circa 6 metri distanță.

Uscăciunea ochilor

Ochii uscați și iritați pot reprezenta un alt factor asociat cu zvâcnirea pleoapei. Situația poate apărea mai frecvent la persoanele care folosesc lentile de contact, lucrează multe ore în fața calculatorului sau sunt expuse în mod constant la aer condiționat ori la un mediu cu umiditate redusă.

În funcție de cauză și de severitatea simptomelor, medicul poate recomanda utilizarea unor lacrimi artificiale sau alte măsuri pentru ameliorarea uscăciunii oculare.

Poate exista o legătură cu lipsa anumitor minerale?

În unele situații, zvâcnirea pleoapei este pusă în legătură cu un dezechilibru al unor minerale, inclusiv magneziul. Totuși, deficitul de magneziu nu reprezintă una dintre cele mai frecvente explicații pentru acest simptom.

Din acest motiv, administrarea suplimentelor alimentare nu ar trebui făcută automat doar pentru că pleoapa tresare. Dacă există suspiciunea unei carențe, cauza poate fi evaluată împreună cu medicul, iar eventualele analize sau suplimente pot fi recomandate în funcție de situația fiecărei persoane.

Ce poți face pentru ca pleoapa să nu mai zvâcnească

Atunci când episoadele sunt rare și nu sunt însoțite de alte manifestări, câteva schimbări simple ale rutinei zilnice pot fi suficiente pentru reducerea simptomului.

În primul rând, este important să acorzi atenție somnului și să încerci să ai un program de odihnă cât mai regulat. De asemenea, reducerea stresului, limitarea cofeinei și pauzele frecvente de la telefon sau calculator pot ajuta.

Dacă ochii sunt uscați, hidratarea oculară poate fi utilă, însă produsele folosite ar trebui alese în funcție de cauza disconfortului. O alimentație variată și echilibrată este, de asemenea, importantă pentru asigurarea necesarului de vitamine și minerale.

În cazul miokimiei palpebrale obișnuite, zvâcnirea se poate reduce și dispărea spontan după câteva zile.

Când zvâcnirea pleoapei necesită un consult medical

În cele mai multe cazuri, o pleoapă care tresare ocazional nu reprezintă un motiv de alarmă. Există însă anumite situații în care este recomandată o evaluare medicală, mai ales dacă simptomul persistă sau își schimbă caracteristicile.

Este bine să discuți cu un medic dacă zvâcnirea continuă timp de mai multe săptămâni, dacă pleoapa se închide complet și involuntar în mod repetat sau dacă apar spasme și în alte zone ale feței.

De asemenea, un consult este indicat atunci când pleoapa devine roșie, umflată ori dureroasă sau când apar modificări ale vederii. Dacă simptomul începe să interfereze cu activitățile obișnuite, nu ar trebui ignorat.

În funcție de manifestări, medicul poate decide dacă este necesară o evaluare oftalmologică, neurologică sau efectuarea unor investigații suplimentare pentru identificarea cauzei.

Zvâcnirea pleoapei este, de cele mai multe ori, un fenomen benign

O pleoapă care zvâcnește poate fi enervantă, mai ales atunci când senzația se repetă pe parcursul zilei, însă în majoritatea cazurilor fenomenul este temporar și nu indică o afecțiune gravă.

Oboseala, stresul, consumul excesiv de cofeină, timpul îndelungat petrecut în fața ecranelor și uscăciunea oculară se numără printre factorii care pot favoriza apariția miokimiei palpebrale. Odihna suficientă, reducerea stimulentelor și acordarea unor pauze ochilor pot contribui la dispariția simptomului.

Important este însă modul în care evoluează problema. Dacă zvâcnirea persistă, se agravează sau apare împreună cu durere, modificări de vedere, spasme faciale ori alte simptome neobișnuite, consultul medical este cea mai sigură cale de a stabili cauza.

11 AUGUST Diagnosticul genetic Dr Cerasela Jardan jpg
„Odiseea diagnostică”: testarea genetică poate pune capăt anilor de incertitudine medicală adevarul.ro

Ghid de cumpărături

image png
Cum se desparte corect în silabe cuvântul „întotdeauna”. Exercițiul de școală care îi încurcă pe adulți Fapt divers
image png
Cabral, ironie subtilă la adresa fostului mariaj. Gestul făcut pe scena Untold Vedete românești
image
La ce oră începe eclipsa de Soare: „Va fi un Soare «mâncat» de Lună la apus și este spectaculos” adevarul.ro
image
Autostrada Moldovei și schimbările observate de șoferi: „Este vis. Drumul e și mai rapid și mult mai relaxant” adevarul.ro

Parteneri

image
LIVE / David Popovici, finala de 100 m liber LIVE la CE de natație Paris 2026. Când începe cursa pentru aur și cine transmite la TV www.fanatik.ro
image
Şoferul care a ucis 2 tineri în Braşov a fost erou în urmă cu 11 ani observatornews.ro
image
Primul mare oraș din România care rămâne fără apă. Priza din Dunăre nu mai face față www.antena3.ro
image
Primarul Slatinei, Mario De Mezzo, inculpat în dosarul „Cimitirul Strehareți”. Este acuzat de abuz în serviciu. Edilul este un susținător vocal al aripii Bolojan din PNL www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Cine controlează averea lui David Popovici şi câţi bani are în conturi. Sportivul recunoaşte: „Puterea lor” as.ro
image
Ce înseamnă dacă vezi un punct roșu pe o țeavă de gaze. Mulți români îl ignoră, dar are un rol important playtech.ro
image
Antrenorul din SuperLiga care l-a impresionat pe patronul FCSB. „Îți dai seama după cum vorbește”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Motivul REAL pentru care Denise Rifai a fost înlocuită cu Cătălin Măruță la Antena 1 www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Mirabela Dauer, decizie neașteptată privind averea ei, după ce va muri. Artista nu și-a mai văzut băiatul în ultimii 24 de ani. Ce a decis acum www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Coincidența care ne dă fiori! Și străbunica Reginei Camilla a fost amanta unui Prinț de Wales, dar n-a apucat s-o facă regină okmagazine.ro
image
Regele Charles, atât de aproape de moarte. A vorbit sincer despre experiența care l-a marcat profund okmagazine.ro
image
Titan - Balta Albă: de la câmpul ciumaților la unul dintre cele mai verzi cartiere ale Bucureștiului historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cine au fost primii „influenceri” din istorie? historia.ro
hamsii prajite jpeg
Hamsii prăjite la mare: cât de sănătoase sunt, de fapt, și la ce trebuie să fii atent când comanzi Sănătate!
vaccin HPV jpg
Infecţia cu HPV se poate vindeca natural: adevărat sau fals? Sănătate!
Osteoporoza jpg
Primul simptom al osteoporozei. De ce boala este considerată „silenţioasă” Sănătate!
durere de cap, foto shutterstock jpg
4 obiceiuri care trebuie evitate pentru a reduce riscul de atac cerebral. Recomandările experților Sănătate!
alimente cancerigene jpg
10 lucruri pe care le faci sau le consumi zilnic și care pot crește riscul de cancer. Unele sunt surprinzătoare Sănătate!
canicula batran shutter 1403108003 jpeg
Ce efecte poate avea canicula asupra persoanelor cu boli cardiace Sănătate!
prediabet jpg
Cine are risc mai mare de a face prediabet. Ce să faci ca să previi diabetul de tip 2 Sănătate!
pepene rosu shutterstock jpeg
Pepenele roșu și glicemia: cât poți mânca și cu ce alimente este bine să-l combini Sănătate!
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net
image
Larisa Uță, pe masa de operație. Mesajul sensibil al fostei concurente Survivor: „În sufletul meu și în creierul meu se dă o luptă destul de mare în acest moment” actualitate.net