Îți zvâcnește pleoapa? Ce poate însemna acest simptom, de ce apare și când ar trebui să mergi la medic

O pleoapă care tresare involuntar poate fi surprinzătoare și deranjantă, mai ales atunci când senzația apare repetat sau continuă timp de mai multe zile. În cele mai multe situații, însă, zvâcnirea pleoapei nu indică o problemă gravă și este asociată cu factori precum oboseala, stresul, consumul excesiv de cofeină sau timpul îndelungat petrecut în fața ecranelor. Există totuși și situații în care simptomul merită evaluat de un medic.

Fenomenul este cunoscut în termeni medicali drept miokimie palpebrală și constă într-o contracție involuntară a unuia dintre mușchii pleoapei. De cele mai multe ori, este afectată pleoapa inferioară, iar episodul poate dura de la câteva secunde sau minute până la câteva zile.

În mod obișnuit, zvâcnirea nu este dureroasă și se oprește spontan, însă apariția ei poate fi favorizată de mai mulți factori care țin de stilul de viață și de starea generală a organismului.

De ce îți zvâcnește pleoapa? Cele mai frecvente cauze

Lipsa somnului și oboseala

Un program de somn neregulat, nopțile pierdute și perioadele de solicitare fizică sau intelectuală pot favoriza apariția contracțiilor involuntare ale pleoapei.

Atunci când organismul nu beneficiază de suficientă odihnă, sistemul nervos poate deveni mai reactiv, iar mușchii din jurul ochilor pot răspunde prin mici spasme. Dacă zvâcnirea apare după mai multe nopți în care ai dormit prea puțin, odihna suplimentară poate fi suficientă pentru ca simptomul să dispară.

Stresul poate declanșa zvâcnirea pleoapei

Perioadele caracterizate de stres intens sau anxietate sunt frecvent asociate cu apariția unor manifestări fizice, iar printre acestea se poate număra și zvâcnirea involuntară a pleoapei.

Tensiunea psihică poate influența activitatea sistemului nervos și poate face ca astfel de contracții musculare să apară mai des. Pauzele în timpul zilei, activitatea fizică, exercițiile de respirație și tehnicile de relaxare pot contribui la reducerea episoadelor.

Prea multă cafea, ceai sau băuturi energizante

Un alt factor posibil este consumul ridicat de cofeină. Cafeaua, băuturile energizante și anumite tipuri de ceai pot stimula sistemul nervos, iar la unele persoane această stimulare se poate manifesta inclusiv prin zvâcniri ale pleoapei.

Dacă observi că episoadele apar mai ales în zilele în care bei mai multă cafea sau consumi băuturi energizante, reducerea treptată a cantității de cofeină poate fi o măsură utilă.

Expunerea prelungită la telefon și calculator

Orele petrecute în fața ecranelor pot contribui la apariția senzației de ochi obosiți și pot favoriza, indirect, zvâcnirea pleoapei.

Atunci când privim mult timp un monitor sau telefonul, tindem să clipim mai rar, ceea ce poate favoriza uscăciunea suprafeței oculare și senzația de disconfort. Pentru reducerea solicitării ochilor poate fi folosită regula 20-20-20: după fiecare 20 de minute petrecute în fața unui ecran, este recomandat să privești timp de aproximativ 20 de secunde către un obiect aflat la circa 6 metri distanță.

Uscăciunea ochilor

Ochii uscați și iritați pot reprezenta un alt factor asociat cu zvâcnirea pleoapei. Situația poate apărea mai frecvent la persoanele care folosesc lentile de contact, lucrează multe ore în fața calculatorului sau sunt expuse în mod constant la aer condiționat ori la un mediu cu umiditate redusă.

În funcție de cauză și de severitatea simptomelor, medicul poate recomanda utilizarea unor lacrimi artificiale sau alte măsuri pentru ameliorarea uscăciunii oculare.

Poate exista o legătură cu lipsa anumitor minerale?

În unele situații, zvâcnirea pleoapei este pusă în legătură cu un dezechilibru al unor minerale, inclusiv magneziul. Totuși, deficitul de magneziu nu reprezintă una dintre cele mai frecvente explicații pentru acest simptom.

Din acest motiv, administrarea suplimentelor alimentare nu ar trebui făcută automat doar pentru că pleoapa tresare. Dacă există suspiciunea unei carențe, cauza poate fi evaluată împreună cu medicul, iar eventualele analize sau suplimente pot fi recomandate în funcție de situația fiecărei persoane.

Ce poți face pentru ca pleoapa să nu mai zvâcnească

Atunci când episoadele sunt rare și nu sunt însoțite de alte manifestări, câteva schimbări simple ale rutinei zilnice pot fi suficiente pentru reducerea simptomului.

În primul rând, este important să acorzi atenție somnului și să încerci să ai un program de odihnă cât mai regulat. De asemenea, reducerea stresului, limitarea cofeinei și pauzele frecvente de la telefon sau calculator pot ajuta.

Dacă ochii sunt uscați, hidratarea oculară poate fi utilă, însă produsele folosite ar trebui alese în funcție de cauza disconfortului. O alimentație variată și echilibrată este, de asemenea, importantă pentru asigurarea necesarului de vitamine și minerale.

În cazul miokimiei palpebrale obișnuite, zvâcnirea se poate reduce și dispărea spontan după câteva zile.

Când zvâcnirea pleoapei necesită un consult medical

În cele mai multe cazuri, o pleoapă care tresare ocazional nu reprezintă un motiv de alarmă. Există însă anumite situații în care este recomandată o evaluare medicală, mai ales dacă simptomul persistă sau își schimbă caracteristicile.

Este bine să discuți cu un medic dacă zvâcnirea continuă timp de mai multe săptămâni, dacă pleoapa se închide complet și involuntar în mod repetat sau dacă apar spasme și în alte zone ale feței.

De asemenea, un consult este indicat atunci când pleoapa devine roșie, umflată ori dureroasă sau când apar modificări ale vederii. Dacă simptomul începe să interfereze cu activitățile obișnuite, nu ar trebui ignorat.

În funcție de manifestări, medicul poate decide dacă este necesară o evaluare oftalmologică, neurologică sau efectuarea unor investigații suplimentare pentru identificarea cauzei.

Zvâcnirea pleoapei este, de cele mai multe ori, un fenomen benign

O pleoapă care zvâcnește poate fi enervantă, mai ales atunci când senzația se repetă pe parcursul zilei, însă în majoritatea cazurilor fenomenul este temporar și nu indică o afecțiune gravă.

Oboseala, stresul, consumul excesiv de cofeină, timpul îndelungat petrecut în fața ecranelor și uscăciunea oculară se numără printre factorii care pot favoriza apariția miokimiei palpebrale. Odihna suficientă, reducerea stimulentelor și acordarea unor pauze ochilor pot contribui la dispariția simptomului.

Important este însă modul în care evoluează problema. Dacă zvâcnirea persistă, se agravează sau apare împreună cu durere, modificări de vedere, spasme faciale ori alte simptome neobișnuite, consultul medical este cea mai sigură cale de a stabili cauza.