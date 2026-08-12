 Hamsii prăjite la mare: cât de sănătoase sunt, de fapt, și la ce trebuie să fii atent când comanzi
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Hamsii prăjite la mare: cât de sănătoase sunt, de fapt, și la ce trebuie să fii atent când comanzi

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O porție de pește prăjit cu mămăligă și mujdei este una dintre plăcerile culinare asociate vacanțelor pe litoralul românesc. Deși hamsiile sunt considerate, în general, un aliment nutritiv, felul în care sunt preparate, calitatea uleiului și modul în care peștele este păstrat pot face diferența dintre o alegere bună și un preparat mult mai greu pentru organism.

Hamsii prăjite la mare: cât de sănătoase sunt, de fapt
Hamsii prăjite la mare: cât de sănătoase sunt, de fapt

Mai mult, există un detaliu mai puțin cunoscut de turiști: în unele situații, peștele vândut sub denumirea de „hamsie” poate fi, de fapt, șprot, două specii care seamănă foarte mult după preparare.

Hamsie sau șprot? Ce se află, de fapt, în farfurie

La prima vedere, diferențele dintre hamsie și șprot pot fi greu de observat, mai ales după ce peștele a fost dat prin făină și prăjit. Ambele sunt specii de dimensiuni mici și sunt consumate frecvent întregi.

Faptul că produsul este șprot și nu hamsie nu înseamnă automat că alimentul este nesănătos sau periculos. Cele două specii au caracteristici nutriționale valoroase, însă consumatorul ar trebui să primească informații corecte despre produsul pe care îl cumpără.

Peștii mici sunt bogați în nutrienți importanți

Hamsia și șprotul pot reprezenta surse bune de proteine, acizi grași Omega-3 și minerale esențiale. În plus, atunci când sunt consumate întregi, oasele mici și moi contribuie la aportul de calciu și fosfor.

Peștele mic are și avantajul că, în general, acumulează mai puțin mercur decât speciile mari de pradă. Motivul este legat de poziția sa în lanțul trofic și de durata de viață mai scurtă, ceea ce limitează acumularea anumitor contaminanți.

Prin urmare, din punct de vedere nutrițional, peștele mic poate fi o alegere foarte bună atunci când este preparat într-un mod cât mai sănătos.

De ce prăjirea poate transforma un aliment sănătos într-unul mult mai caloric

Problema principală nu este neapărat peștele, ci metoda de preparare. Hamsiile servite la terasele de pe litoral sunt, de regulă, trecute prin făină și apoi prăjite în baie de ulei.

În timpul prăjirii, peștele absoarbe o parte din grăsimea folosită, iar stratul de făină contribuie și el la creșterea aportului caloric. Astfel, o porție care pornește de la un aliment nutritiv poate deveni mult mai consistentă din punct de vedere energetic.

Temperaturile ridicate și expunerea prelungită la căldură pot afecta, de asemenea, o parte dintre compușii sensibili la oxidare, inclusiv unii acizi grași.

Uleiul în care sunt prăjite hamsiile contează foarte mult

Un alt aspect important este calitatea uleiului. În cazul în care acesta este încălzit în mod repetat, pe parcursul mai multor cicluri de prăjire, pot apărea produși de degradare și oxidare.

De aceea, nu este suficient ca peștele să fie proaspăt. Contează și modul în care este preparat în bucătăria localului.

Un indiciu care poate ridica semne de întrebare este mirosul puternic de ulei ars sau gustul neobișnuit de amar al crustei. În astfel de situații, este mai prudent să nu consumi preparatul.

Peștele trebuie păstrat în condiții corespunzătoare

Hamsiile sunt alimente perisabile și necesită condiții adecvate de refrigerare. Menținerea lanțului frigorific este importantă pentru reducerea riscului microbiologic, mai ales în timpul verii, când temperaturile exterioare sunt ridicate.

Peștele care prezintă un miros neplăcut, o textură suspectă sau un aspect modificat ar trebui evitat. Prăjirea nu reprezintă o soluție pentru un aliment care a fost păstrat necorespunzător, deoarece anumite toxine produse de microorganisme pot să nu fie eliminate complet prin gătire.

Cum poți mânca hamsii într-o variantă mai sănătoasă

Dacă vrei să profiți cât mai mult de beneficiile peștelui, variantele preparate la cuptor, la grătar sau în friteuza cu aer cald sunt, în general, preferabile prăjirii în baie de ulei.

Atunci când ești în vacanță și alegi totuși o porție de hamsii prăjite, este recomandat să optezi pentru un local în care există un rulaj mare de produse și unde peștele este preparat pe loc. De asemenea, este bine să fii atent la igiena spațiului și la aspectul general al preparatului.

O porție consumată ocazional nu transformă automat acest fel de mâncare într-o alegere nesănătoasă pentru o persoană fără restricții medicale. Contează mai ales frecvența și restul alimentației.

Hamsiile prăjite la mare: verdictul

Hamsia și șprotul sunt pești mici cu o valoare nutritivă bună, oferind proteine, Omega-3, calciu și fosfor, iar conținutul lor redus de mercur reprezintă un avantaj în comparație cu anumite specii de pești mari.

Problema apare mai ales la preparare și păstrare. Prăjirea în cantități mari de ulei, folosirea repetată a acestuia și respectarea deficitară a condițiilor de refrigerare pot diminua avantajele alimentului.

Așadar, dacă vacanța la mare nu pare completă fără hamsii cu mămăligă și mujdei, nu trebuie neapărat să renunți la ele. Secretul este să le consumi cu măsură și să alegi un loc în care peștele este proaspăt și preparat corespunzător.

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