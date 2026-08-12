Infecţia cu HPV se poate vindeca natural: adevărat sau fals?

Există peste 100 de tulpini ale virusului papiloma uman (HPV - Human papillomavirus), dintre care unele sunt inofensive şi provoacă doar apariţia verucilor (negi), însă altele cresc riscul de apariţie a unor tipuri de cancer, printre care cancerul de col uterin.

Infecţia cu HPV este una dintre cele mai frecvente infecţii virale care afectează pielea şi mucoasele.

Există două categorii principale de tulpini HPV: cele cu risc scăzut (care nu duc la dezvoltarea unor afecţiuni sau pot cauza apariţia de papiloame sau veruci în diverse părţi ale corpului) şi cele cu risc onogenic, deci care sunt responsabile de apariţia cancerului, cum este cel de col uterin. Cel mai des implicate în apariţia cancerului sunt tulpinile 16 şi 18.

Cum se transmite infecţia cu HPV

Contactul sexual de orice tip este modalitatea frecventă de transmitere a HPV. Este bine de ştiut că infectarea este posibilă şi doar prin atingerea părţilor intime, prin contact piele pe piele, nefiind nevoie de schimb de fluide corporale. De aceea, prezervativul nu oferă protecţie totală faţă de infecţia cu HPV, ci doar de 50%-70%.

Şi verucile sunt contagioase şi se transmit de la o persoană la alta prin contact direct sau prin atingerea obiectelor contaminate.

Totodată, HPV se poate transmite de la mamă la făt.

Prezenţa tulpinilor virusului papiloma uman în zona genitală este pusă în evidenţă prin genotiparea HPV, care se realizează asemănător cu testul Babeş-Papanicolau.

Sistemul imunitar poate elimina natural HPV

În majoritatea cazurilor, organismul elimină HPV pe cale naturală. Peste 90% dintre persoanele infectate se vindecă spontan într-un interval de 12 până la 24 de luni. De fapt, de cele mai multe ori, oamenii se vindecă fără a-și da seama că au fost infectați.

Totuși, la unele persoane, virusul persistă o perioadă mai lungă. Această persistență vizează în special anumite tipuri de HPV cu risc ridicat. Aceste virusuri pot provoca leziuni precanceroase după ce au fost prezente în organism timp de mai mulți ani. De aceea, se recomandă screeningul periodic pentru cancerul de col uterin femeilor cu vârsta de 25 de ani și peste.

Atunci când HPV provoacă negi genitali, aceștia pot fi tratați prin diverse metode, precum utilizarea azotului lichid (crioterapia) şi anumite medicamente cu aplicare locală.

Dacă apar leziuni precanceroase, și acestea pot fi tratate înainte de a evolua spre cancer.

Vaccinarea – administrată, în mod ideal, înainte de începerea vieții sexuale – poate preveni majoritatea infecțiilor cauzate de cele mai periculoase tulpini HPV.