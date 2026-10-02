 Michael Douglas a avut o aventură secretă cu o actriță celebră. Povestea de iubire ascunsă timp de 40 de ani
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Michael Douglas a avut o aventură secretă cu o actriță celebră. Povestea de iubire ascunsă timp de 40 de ani

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Michael Douglas aduce la lumină un capitol ascuns din viața sa personală, unul pe care l-a protejat timp de patru decenii.

Michael Douglas a avut o aventură secretă cu o actriță celebră
Michael Douglas a avut o aventură secretă cu o actriță celebră Foto: Profimedia

În noua sa carte de memorii, One Helluva Ride, actorul în vârstă de 82 de ani dezvăluie că el și colega sa din „Romancing the Stone”, Kathleen Turner, au avut o relație romantică - o poveste pe care au negat-o public de-a lungul a 40 de ani. 

Cum a început povestea de iubire dintre Michael Douglas și Kathleen Turner

Douglas și Turner au devenit apropiați în timp ce se aflau pe platoul de filmare, într-o perioadă în care actorul era separat de soția sa de atunci, Diandra Douglas.

În memoriile sale, Douglas descrie întâlnirea cu Turner ca fiind marcată de o atracție imediată: „Kathleen era inteligentă, amuzantă și sexy, cu o voce profundă și senzuală. Ne-am plăcut instantaneu”.

Actorul recunoaște că mariajul său se afla într-un punct critic, marcat de infidelități de ambele părți, inclusiv o relație anterioară cu scenarista Diane Thomas. În acest context tensionat, apropierea de Turner s-a transformat treptat într-o relație romantică, potrivit People.

De-a lungul anilor, Douglas și Turner au negat constant că ar fi avut o relație, inclusiv în perioada promovării filmelor „Romancing the Stone”, „Jewel of the Nile”, „War of the Roses” și chiar în interviuri recente pentru „The Kominsky Method”.

„A fost o minciună menită să-mi protejeze soția și fiul”, scrie Douglas.

Kathleen Turner a menținut aceeași versiune oficială, afirmând într-un interviu pentru People că între ei a existat doar „tensiune sexuală” și atracție reciprocă, dar nimic concret. Douglas spune însă că adevărul era altul: „În timpul producției, ne-am îndrăgostit unul pentru celălalt și am început o relație. Nu a fost o aventură trecătoare”.

Actorul povestește cum, după zile extenuante de filmare în junglă, se strecura în camera lui Turner, într-o perioadă în care lipsa tehnologiei moderne le permitea să păstreze secretul. Nici regizorul Robert Zemeckis, nici colegul Danny DeVito nu ar fi știut.

Sfârșitul relației și întoarcerea la Diandra

Relația s-a încheiat brusc când Diandra, soția lui Michael Douglas, a venit în Mexic împreună cu fiul lor, Cameron. Douglas spune că Turner a fost pusă în fața realității mariajului său, iar intuiția soției a dus la suspiciuni.

Kathleen Turner nu a vrut să intervină într-o familie deja fragilă, iar Douglas a decis să se întoarcă la Diandra „pentru binele lui Cameron”.

Actorul recunoaște însă că împăcarea nu a funcționat: „Nu ar fi trebuit să ne împăcăm. După prima despărțire, nu a mai fost niciodată la fel”.

Douglas și Turner au continuat să lucreze împreună în „The Jewel of the Nile” (1985), „War of the Roses” (1989) și, mult mai târziu, în „The Kominsky Method” (2021). Prietenia lor a rămas solidă, iar Douglas spune că i-a cerut personal permisiunea lui Turner pentru a include această poveste în memoriile sale.

Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, căsătoriți de 26 de ani

Actrița Catherine Zeta-Jones, în vârstă de 56 de ani și Michael Dougloas, acum în vârstă de 81 de ani, s-au îndrăgostit în urmă cu aproape trei decenii, iar începutul poveștii lor a fost marcat de o declarație surprinzătoare.

Chiar la prima lor discuție, el i-ar fi spus: „Voi fi tatăl copiilor tăi!”, o afirmație care avea să se adeverească. Cei doi au întemeiat o familie și au doi copii: pe Dylan, care are acum 26 de ani, și pe Carys, în vârstă de 23 de ani.

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