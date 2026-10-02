Jim Carrey s-a căsătorit la 64 de ani cu o actriță de 32 de ani. Cine este Min Ah, femeia care i-a cucerit inima

Jim Carrey pare să fi găsit din nou liniștea în viața personală. Celebrul actor, în vârstă de 64 de ani, s-a căsătorit cu Min Ah, o actriță și artistă în vârstă de 32 de ani, după o relație pe care cei doi au preferat să o țină în mare parte departe de lumina reflectoarelor. Nunta a avut loc în Los Angeles și a fost una discretă, scrie Daily Mail.

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Informația despre căsătorie a fost confirmată și de reprezentantul lui Jim Carrey. Cei doi și-au unit destinele în cadrul unei ceremonii restrânse, fără ca alte detalii despre eveniment să fie făcute publice.

Cine este Min Ah, noua soție a lui Jim Carrey

Relația dintre Jim Carrey și Min Ah a fost una extrem de discretă. Potrivit Los Angeles Times, cei doi ar fi fost văzuți împreună încă din 2022, însă au evitat să-și expună povestea de dragoste.

Abia în februarie 2026 au apărut oficial împreună la un eveniment important. Min Ah l-a însoțit pe actor la cea de-a 51-a ediție a Premiilor César de la Paris, unde Jim Carrey a primit un César onorific pentru cariera sa.

Actorul i-a mulțumit partenerei sale chiar în timpul discursului susținut pe scenă și i-a făcut o declarație de dragoste în fața publicului.

„Mulțumesc sublimei mele partenere, Min Ah. Te iubesc, Min Ah. Ești un înger”, a spus Jim Carrey, potrivit Los Angeles Times.

Min Ah este cu 32 de ani mai tânără decât celebrul actor. Daily Mail o descrie drept actriță și artistă și notează că relația cu aceasta a venit într-o perioadă în care starul de la Hollywood a ales o existență mult mai discretă.

Este a treia căsătorie a actorului

Pentru Jim Carrey, căsătoria cu Min Ah este cea de-a treia. Starul din „The Mask” și „Ace Ventura” a fost căsătorit pentru prima dată cu Melissa Womer, între 1987 și 1995. Cei doi au împreună o fiică, Jane.

În 1996, actorul s-a căsătorit cu Lauren Holly, colega sa din „Dumb and Dumber”, însă mariajul lor s-a încheiat în 1997.

De-a lungul anilor, Jim Carrey a avut și alte relații cunoscute publicului, printre acestea numărându-se cele cu Renée Zellweger și Jenny McCarthy.

Moartea fostei iubite, unul dintre cele mai grele episoade din viața lui Jim Carrey

Un capitol dramatic din viața sentimentală a actorului a fost relația cu Cathriona White. Cei doi au avut o relație cu mai multe despărțiri și împăcări, iar tânăra a murit în septembrie 2015, la vârsta de 30 de ani.

Moartea acesteia a fost declarată sinucidere, în urma unei supradoze de medicamente. Ulterior, Jim Carrey s-a confruntat și cu procese intentate în legătură cu moartea fostei sale iubite, acuzații pe care actorul le-a respins.

Daily Mail amintește acest episod în contextul perioadei dificile traversate ulterior de star. Nu se poate afirma însă că tragedia a fost, de una singură, motivul pentru care actorul s-a îndepărtat treptat de Hollywood.

Jim Carrey a vorbit despre retragerea din actorie

În ultimii ani, Jim Carrey și-a redus considerabil aparițiile și a vorbit deschis despre plăcerea de a duce o viață mai liniștită.

În 2022, actorul declara că se gândește serios la retragerea din cinematografie. Doi ani mai târziu, la premiera „Sonic the Hedgehog 3”, Carrey a revenit asupra afirmației și a recunoscut că este posibil să fi exagerat atunci când a vorbit despre retragere, relatează Los Angeles Times.

Actorul și-a dedicat o parte din timpul petrecut departe de marile producții picturii și vieții personale.

Iar acum, la 64 de ani, Jim Carrey deschide un nou capitol. După ani în care și-a protejat tot mai mult intimitatea, starul a ales să se căsătorească din nou, de această dată cu Min Ah, femeia alături de care a preferat să trăiască povestea de dragoste departe de spectacolul de la Hollywood.