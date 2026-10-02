Alex Dima, secrete despre rolul de tată și ce înseamnă pentru el „acasă”: „Asta trebuie să facă un părinte“

Alex Dima a făcut dezvăluiri neașteptat de personale despre viața de familie și relația cu cei doi copii ai săi. Jurnalistul a explicat cum încearcă să-și crească fiica fără să-i controleze alegerile, ce îl emoționează cel mai mult în relația dintre cei doi frați și de ce, pentru el, cele mai simple sunete din casă au ajuns să însemne un singur lucru: „asta e acasă”.

Alex Dima este cunoscut pentru reportajele și anchetele realizate de-a lungul anilor, însă, dincolo de camerele de filmat și poveștile pe care le documentează, jurnalistul vorbește cu multă bucurie despre rolul de tată.

Într-un interviu recent, Alex Dima a povestit cum încearcă să fie aproape de cei doi copii ai săi, fără să le îngrădească libertatea.

Alex Dima spune că, pentru el, a fi părinte nu înseamnă să ia deciziile în locul copiilor, ci să le ofere suficientă libertate pentru a-și construi propriul drum și, în același timp, siguranța că se pot întoarce oricând la familie.

Alex Dima, despre fiica sa aproape majoră

Pe măsură ce fiica sa, Sara, se apropie de majorat, Alex Dima spune că relația dintre ei trece firesc într-o altă etapă.

Dacă atunci când copiii sunt mici părinții trebuie să le ghideze fiecare pas, adolescența vine cu nevoia de autonomie.

Jurnalistul Alex Dima spune că preferă să îi respecte alegerile și să fie prezent atunci când are nevoie de el.

„Încerc să-i dau spațiu. Ea știe că noi respectăm deciziile, că orice decizie ar lua ea spre binele ei, noi suntem acolo în spate și nu-i pun eu deciziile în mână, ea și le ia”, a explicat jurnalistul La Fresh by Unica.

În viziunea lui, un părinte trebuie să îi permită copilului să înainteze singur, dar să nu dispară din peisaj.

„Ea nici nu trebuie să se întoarcă, ea trebuie să știe că noi suntem plasa de siguranță în spatele ei. Și cred că asta trebuie să facă un părinte”, a mai spus Alex Dima.

El rezumă această formă de apropiere printr-o atitudine simplă: „Nu împing, nu trag”.

Timpul petrecut împreună, mai important decât gesturile spectaculoase

Pentru Alex Dima, apropierea dintre părinte și copil se construiește și prin lucrurile aparent obișnuite. O călătorie împreună, o plimbare sau câteva zile petrecute unul lângă celălalt pot deveni amintiri importante.

Jurnalistul și-a amintit de momentele în care fiica sa l-a însoțit în călătorii și a vorbit despre valoarea timpului petrecut împreună. În opinia sa, astfel de experiențe devin cu atât mai importante pe măsură ce copiii cresc și își construiesc propriile vieți.

„La un moment dat copiii pleacă. Să te reîntâlnești cu copilul tău este minunat”, a spus Alex Dima.

Pentru el, apropierea nu presupune neapărat activități sofisticate, ci contează mai ales faptul că părintele și copilul au timp unul pentru celălalt.

Un nou început alături de fiul său

Dacă relația cu Sara intră într-o etapă în care libertatea devine tot mai importantă, alături de fiul său, încă mic, Alex Dima retrăiește o perioadă pe care o mai traversase o dată.

Dincolo de oboseală, Alex Dima privește cu bucurie această etapă a vieții. Cititul poveștilor, plimbările și joaca sunt activități prin care spune că se reconectează inclusiv cu propria copilărie.

„E de la capăt. Și asta îți dă energie. Ești nevoit să faci rost de energie. Pentru că copilul are nevoie să se trezească noaptea, să-l speli, să-l culci. E foarte faină meseria asta de părinte în 93% din situații. Pentru că citești povești, stai cu el, te plimbi, ieși afară. Îți dă și ție un refresh”, a povestit el.

„A rămas cumva copilul în mine și încerc să-l țin viu cât oi fi”, a mai spus Alex Dima.

Bucuria de a-și vedea copiii împreună

Unul dintre lucrurile care îl emoționează cel mai mult este relația dintre cei doi copii ai săi. Diferența de vârstă îi plasează în etape diferite, însă între ei s-au format deja mici obiceiuri de familie.

Dimineața, când Sara pleacă la școală, fratele ei își ia rămas-bun de la ea. La întoarcere, cei doi se salută și se îmbrățișează.

Pentru Alex Dima, aceste gesturi simple au o valoare aparte.

„Ți se umple sufletul atunci când vezi că ei se rostogolesc prin casă pe acolo și se joacă”, a povestit jurnalistul.

Ce înseamnă „acasă” pentru Alex Dima

După ani în care profesia l-a purtat în numeroase locuri și i-a oferit acces la povești foarte diferite, Alex Dima spune că sentimentul de „acasă” este legat, în primul rând, de familie.

Nu vorbește despre un loc anume sau despre confortul unei case, ci despre sunetele care fac parte din viața de zi cu zi alături de copii.

„Sunetele pe care le scoate fi-miu pe acolo prin casă, jucându-se, trântind, râzând. Asta e acasă”, a mărturisit jurnalistul.