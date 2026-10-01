 Ben Affleck a fost jefuit și amenințat cu un cuțit în adolescență! Actorul a reușit să identifice atacatorii
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Ben Affleck a fost jefuit și amenințat cu un cuțit în adolescență! Actorul a reușit să identifice atacatorii

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Ben Affleck a povestit într-un podcast un episod tensionat din adolescență, când a fost prins într-o tentativă de jaf în timp ce se întorcea de la liceu, în Cambridge, Massachusetts.

Ben Affleck a fost jefuit și amenințat cu un cuțit în adolescență
Ben Affleck a fost jefuit și amenințat cu un cuțit în adolescență Foto: Arhiva

Cum s-a produs incidentul în care a fost implicat Ben Affleck

Actorul a povestit incidentul în cadrul premierei podcastului Street You Grew Up On, realizat de Kerry Washington, explicând că situația s-a schimbat complet în momentul în care a recunoscut doi băieți mai mari care îl abordaseră.

Ben Affleck a spus că avea aproximativ 14 ani când a observat doi adolescenți cu glugi trase pe cap traversând strada spre el. A ezitat să fugă, dar a continuat să meargă. Cei doi l-au depășit, apoi l-au apucat și au scos un cuțit, cerându-i bani.

Actorul a mărturisit că s-a speriat, însă în câteva secunde a realizat că îi cunoștea din meciurile de baseball din cartier. Recunoașterea a fost reciprocă, iar tensiunea s-a risipit imediat.

„Mi-am spus: cred că am scăpat”, a rememorat Affleck, explicând că întâlnirea s-a încheiat fără violență.

Actorul a dezvăluit că nu i-a povestit mamei sale despre incident, pentru a nu o îngrijora. Ca părinte, spune că acel moment l-a făcut să își încurajeze copiii să îi spună orice, indiferent cât de neplăcut ar fi.

Ani mai târziu, Ben Affleck a aflat că unul dintre băieții implicați în incident a comis o crimă cu cuțitul și a fost condamnat la 20 de ani de închisoare. „Acel copil care m-a jefuit a ajuns, trei sau patru ani mai târziu, să ucidă pe cineva cu un cuțit”, a spus actorul, fără a dezvălui identitatea persoanei.

Profesorul care i-a schimbat drumul artistic

Povestea a apărut în contextul unei discuții mai ample despre copilăria lui Ben Affleck pe Cottage Street, într-o comunitate de clasă muncitoare, unde diferențele sociale și tensiunile etnice erau vizibile. Actorul a amintit că a început liceul în 1986, la cinci ani după ce un elev fusese ucis într-o confruntare cu tentă rasială.

Atmosfera era marcată de conștientizarea grupurilor sociale, însă prieteniile dintre copii reușeau adesea să depășească aceste bariere.

În ciuda acestor episoade, Ben Affleck își amintește și oameni care i-au influențat pozitiv parcursul. Printre ei, profesorul de teatru Jerry Speca, care i-a încurajat atât pe el, cât și pe Matt Damon, să se considere nu doar actori, ci și creatori.

Ben Affleck spune că fără acea încurajare, el și Matt Damon nu ar fi avut curajul să scrie Good Will Hunting, filmul care avea să le aducă recunoaștere internațională.

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