Lovitură pentru soacra „Dalidei” din Las Fierbinți. Șase proprietăți au ajuns la licitație după condamnarea pentru fraudă

Raisa Ladin, soacra actriței Ecaterina Ladin, cunoscută pentru rolul „Dalida” din Las Fierbinți, are din nou probleme în instanță. După condamnarea într-un dosar DIICOT privind fraudarea companiei Paxum, mai multe dintre proprietățile sale au fost scoase la licitație.

Soacra „Dalidei” rămâne fără mai multe proprietăți Foto: instagram

Problemele Raisei Ladin nu s-au încheiat odată cu dosarul penal în care a fost condamnată la 2 ani și 10 luni de închisoare cu suspendare. O parte importantă din patrimoniul femeii este acum scoasă la vânzare de executorul judecătoresc, în contextul demersurilor pentru recuperarea prejudiciului stabilit de instanță.

Patru apartamente și două locuri de parcare, scoase la licitație

Potrivit cancan.ro, patru apartamente și două locuri de parcare deținute de Raisa Ladin au ajuns la licitație. Valoarea cumulată a prețurilor de pornire depășește 660.000 de euro.

Una dintre proprietăți se află pe strada Bucovina nr. 1A și are o suprafață de 30,54 de metri pătrați. Prețul de pornire al licitației este de aproximativ 52.400 de euro.

Cele mai valoroase proprietăți sunt pe Bulevardul Basarabia nr. 96B. Un apartament de aproximativ 93 de metri pătrați pornește de la circa 193.500 de euro, în timp ce o a doua locuință, cu o suprafață de aproximativ 92 de metri pătrați, are un preț de pornire de aproape 195.300 de euro.

La aceeași adresă sunt scoase la vânzare și două locuri de parcare, evaluate la aproximativ 18.200 și 15.600 de euro.

Lista este completată de un apartament de pe Calea Moșilor nr. 290, cu o suprafață de 91,75 de metri pătrați. Pentru această proprietate, licitația pornește de la aproximativ 189.400 de euro.

De unde a pornit dosarul în care Raisa Ladin a fost condamnată

Executarea silită are legătură cu litigiile dintre Raisa Ladin și compania Paxum Inc., în contextul dosarului penal instrumentat de DIICOT.

Ancheta a început în 2021 și a vizat conturile companiei. Potrivit procurorilor, Raisa Ladin, care avusese în trecut calitatea de mandatar al societății, ar fi făcut parte dintr-un grup care urmărea să obțină în mod fraudulos bani din conturile Paxum.

În documentele dosarului sunt menționate procuri și alte documente despre care anchetatorii au susținut că ar fi fost folosite pentru a crea aparența dreptului de a opera conturile companiei. Procurorii au mai susținut că au fost realizate transferuri și retrageri de numerar către membrii grupului sau persoane apropiate acestora.

Ancheta a indicat sume de ordinul zecilor de milioane de lei. Într-una dintre etapele dosarului este menționat un disponibil de peste 81 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 16,4 milioane de euro, pe care gruparea ar fi urmărit să îl obțină din conturile Paxum.

Raisa Ladin a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii DIICOT și a recunoscut faptele reținute în sarcina sa. În 2024, Curtea de Apel București a admis acordul și a condamnat-o la 2 ani și 10 luni de închisoare cu suspendare.

Ulterior, în procesul civil privind recuperarea prejudiciului, Tribunalul București a obligat-o, în iunie 2025, să plătească Paxum Inc. suma de 25.603.801 lei, plus dobânzi penalizatoare. În apel, instanța a stabilit și răspunderea solidară a fiului său, Laurențiu Ladin, soțul Ecaterinei Ladin, pentru suma de 2.462.034 de lei, descrisă în hotărâre drept foloase obținute de acesta în urma faptelor comise de mama sa.