Care este, pentru Raluka, cel mai mare pericol în trafic: „Simt așa cum îmi cade capul într-o parte”

Raluka, una dintre cele mai în vogă cântărețe românești, a vorbit cu sinceritate despre o problemă frecventă cu care se confruntă aproape zilnic, ori de câte ori este prinsă în traficul infernal din Capitală.

Care este, pentru Raluka, cel mai mare pericol în trafic Foto: Instagram.

Artista a recunoscut care este, pentru ea, cel mai mare pericol atunci când petrece ore întregi în mașină.

Raluka, dezvăluiri despre timpul petrecut în trafic

Pe rețelele de socializare, acolo unde este urmărită de un număr mare de fani, artista împărtășește diverse momente din viața sa, iar în această dimineață le-a arătat fanilor cum își începe ziua și cum rezistă traficului rutier. Mai în glumă, mai în serios, cântăreața a recunoscut că se teme să nu adoarmă la volan, de vină fiind traficul care se desfășoară cu dificultate și în care mașinile ajung să stea minute în șir pe loc.

„Pericolul, în ceea ce mă privește, este să nu adorm la un moment dat în acest trafic în care nu se mișcă nimeni. Periculos, simt așa cum îmi cade capul într-o parte, stând pe loc. Dacă ne mișcăm un pic, parcă mă trezesc. Dacă nu, mă plictisesc și, știți voi deja, fac story-uri.”

Raluka: „Nu vreți să vindeți cafea aici”

Vedeta a continuat seria videoclipurilor și a povestit că, în timp ce aștepta ca traficul să își revină, i-a venit o idee de afacere. Raluka a mărturisit că i-ar fi prins bine o cafea în zorii zilei, iar dacă ar fi existat cineva care să vândă cafele șoferilor obosiți din trafic, afacerea ar fi avut, în opinia artistei, toate șansele să fie una bună.

„Deci, cum stau eu în traficul ăsta și nu mă mișc, ca să nu mă ia somnul, bineînțeles că îmi trec tot felul de tâmpenii prin cap și m-am gândit la o idee de afacere: nu vreți să vindeți cafea aici oamenilor ăstora care stau să intre în București și nu reușesc decât după ore bune? Uite, eu, de exemplu, aș fi vrut o cafea în acest moment, cu lapte vegetal.

Eu mă distrez cu mine. Da, uite, asta ar fi o afacere bună. Vă luați cafea bună și toată lumea ar cumpăra de la voi, aș putea să vă garantez”, a povestit Raluka pe rețelele de socializare, în timp ce se afla în traficul din Capitală.

Raluka, dezvăluiri despre relația cu afaceristul Guy Kouris

Raluka se bucură de un real succes în cariera muzicală, dar, pe plan amoros, mereu și-a ținut viața privată cât mai departe de ochii curioșilor. Totuși, vedeta a vorbit, la un moment dat, despre iubitul ei, omul de afaceri israelian cu 22 de ani mai mare decât ea, cu care se afla împreună de mai mulți ani. În cadrul unui podcast, Raluka a rememorat seara în care l-a cunoscut.

„Eram în vacanță. În seara în care l-am întâlnit, prietenii mei toți au adormit. Nu mi-au mai răspuns la telefon și a trebuit să stau singură. Am stat la povești vreo 6 ore. I-am povestit despre mine, iar el mi-a povestit despre el, dar nu prea. Am aflat după câteva zile cine e, ce face. Îi place foarte tare că muncesc foarte mult, că sunt ambițioasă și un om care are un țel în viață. Suntem compatibili din toate punctele de vedere”, povestea Raluka despre începutul relației lor.