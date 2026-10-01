 Connect-R, în scandal din cauza „rugăciunilor” de pe TikTok! Artistul recunoaște: „Am greșit”
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Connect-R, în scandal din cauza „rugăciunilor” de pe TikTok! Artistul recunoaște: „Am greșit”

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Connect-R rupe tăcerea după apariția unui filmuleț controversat pe TikTok, în care artistul este surprins folosind un limbaj dur.

Connect-R, scandal cu o femeie care ar fi vândut rugăciuni pe TikTok! Artistul, jignit, înjurat și provocat
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Connect-R, scandal cu o femeie care ar fi vândut rugăciuni pe TikTok! Artistul, jignit, înjurat și provocat Foto: click.ro

Vedeta susține că imaginile datează de acum aproximativ trei ani și că reacția sa a venit în urma unor provocări și jigniri grave, inclusiv cu tentă rasistă, din partea unei femei care ar fi administrat o pagină prezentată drept pagina oficială a părintelui Calistrat Chifan.

Artistul a oferit explicații și își asumă partea de vină

Connect-R se află în mijlocul unei controverse reaprinse în mediul online, după ce un filmuleț mai vechi, în care artistul folosește expresii nepotrivite, a fost readus în atenția publicului.

Potrivit declarației oferite de cântăreț pentru Click!, totul ar fi pornit de la un grup de creștini pe care acesta încercase să îl formeze pentru discuții despre Dumnezeu, credință și valorile creștine. La un moment dat, artistul ar fi descoperit pe TikTok o pagină prezentată drept pagina oficială a părintelui Calistrat Chifan, unde, susține el, erau oferite contra cost rugăciuni și alte servicii religioase.

În acest grup pe care am încercat să îl formez – un grup de creștini în care să vorbim despre Dumnezeu, despre credință și despre valorile creștine – am ajuns, la un moment dat, să observ anumite lucruri care mi s-au părut profund nepotrivite. Se vindeau rugăciuni si mi s-a părut strigător la cer pentru că nu este etic, este o erezie să vinzi rugăciuni! Noi după ce am făcut niște mici săpături am observat că această doamnă, Grațiela Agache, se ocupa de această pagină a părintelui Calistrat Chifan si vindea rugăciuni. Acum noi nu știm dacă avea acordul sau nu al părintelui Calistrat,  cert este că pagina era a Părintelui dar ea se ocupa de această pagină după care chiar a schimbat pagina din numele Părintelui Calistrat în numele ei și a spus că de fapt Părintele i-a făcut cadou această pagină. De când am făcut această descoperire și am discutat în public, ea a prins o ură față de mine și m-a provocat , la un moment dat vorbind foarte urât despre mama mea, ați auzit ce spunea acolo, în filmuleț. I-am spus și eu câteva lucruri pentru care mi-am cerut ulterior iertare. Se întâmpla acum 3 ani!

Doar că ea a ținut ura în ea până în momentul ăsta și a dat filmulețul în care eu am răspuns la provocările ei. Lumea nu a știut în ce context s-a întâmplat treaba asta iar în filmulețul de pe TikTok am pus toate jignirile cu care ea m-a provocat. Am spus totul în filmuleț.

Pentru mine, acest lucru a ridicat o problemă morală și religioasă serioasă. Consider că rugăciunea nu ar trebui transformată într-un produs comercial și că lucrurile sfinte nu ar trebui tratate ca o marfă”, ne-a explicat Connect-R.

Connect-R, acuzații la adresa unei femei de pe TikTok

Artistul susține că, încercând să afle cine administra pagina respectivă, a ajuns la Grațiela Agache. Connect-R precizează însă că nu deține dovezi privind existența sau inexistența unui acord din partea părintelui Calistrat.

Eu nu afirm că știu dacă părintele Calistrat i-a dat sau nu acordul pentru această activitate. Nu am avut acces la o asemenea dovadă și nu vreau să afirm lucruri pe care nu le pot demonstra”, a subliniat cântărețul.

Connect-R afirmă că ulterior ar fi descoperit și alte situații care i-au ridicat semne de întrebare, inclusiv strângeri de bani promovate în mediul online. Acesta susține că deține filmări și mărturii care ar putea fi verificate.De aici ar fi pornit conflictul cu femeia respectivă, care, potrivit relatării artistului, i-ar fi adresat injurii atât lui, cât și mamei sale.

„Am greșit și mi-am cerut iertare!”

Artistul nu încearcă să își justifice limbajul și recunoaște că a greșit. Acesta susține însă că filmulețul distribuit recent prezintă doar reacția sa, fără schimbul de replici care ar fi precedat-o.

„Îmi asum partea mea de vină. Nu spun că am procedat corect și nu încerc să îmi justific propriile cuvinte. Pentru ceea ce am spus atunci mi-am cerut ulterior iertare”, a mărturisit cântărețul.

Connect-R este deranjat de faptul că episodul, petrecut în urmă cu aproximativ trei ani, a fost readus acum în atenția publicului, într-o formă pe care o consideră incompletă.

Consider că este profund nedrept ca, după aproximativ trei ani, să fie prezentată doar reacția mea, scoasă din context, în timp ce provocările și jignirile care au precedat-o sunt omise”, a mai explicat artistul.

În încheiere, Connect-R spune că nu își dorește continuarea conflictului și că este dispus să prezinte dovezile pe care susține că le deține.

Nu vreau să răspund la ură cu ură. Vreau doar ca oamenii să cunoască întregul context și să își formeze singuri o părere. Nu cer nimănui să mă creadă pe cuvânt. Cer doar ca adevărul să fie căutat cu aceeași măsură pentru toată lumea”, a încheiat Connect-R.

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