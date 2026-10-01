 Jim Carrey s-a căsătorit în secret, la șapte luni după ce și-a prezentat iubita în public. Ce declarație emoționantă i-a făcut actorul
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VideoJim Carrey s-a căsătorit în secret, la șapte luni după ce și-a prezentat iubita în public. Ce declarație emoționantă i-a făcut actorul

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Jim Carrey s-a căsătorit cu iubita sa, Min Ah, la șapte luni după ce cei doi și-au făcut debutul oficial în calitate de cuplu la un eveniment de gală. Actorul în vârstă de 64 de ani și-a confirmat căsătoria prin intermediul unui reprezentant. În februarie, starul de la Hollywood își exprimase public dragostea față de partenera sa, pe care a numit-o „sublima mea însoțitoare”, în timpul unui discurs rostit în limba franceză.

Jim Carrey s-a căsătorit în secret
Jim Carrey s-a căsătorit în secret Foto: arhiva Click!

Vestea căsătoriei a fost confirmată miercuri, 30 septembrie, de reprezentantul actorului din „Bruce Almighty” pentru tabloidul People. Cei doi formează un cuplu de mai mulți ani, însă au preferat să își țină relația departe de ochii publicului.

Prima apariție importantă împreună a avut loc în februarie 2026, în Franța, la gala Premiilor César. Cu acea ocazie, Jim Carrey a ținut un discurs în limba franceză, în care le-a mulțumit membrilor familiei sale și partenerei sale, Min Ah.

Mulțumesc minunatei mele familii, fiicei mele Jane și nepotului meu Jackson. Vă iubesc acum și pentru totdeauna. Mulțumesc sublimei mele însoțitoare, Min Ah. Te iubesc, Min Ah. Și, în final, mulțumesc celui mai amuzant om pe care l-am cunoscut vreodată: tatăl meu, Percy Joseph Carrey, care m-a învățat valoarea iubirii, generozității și râsului”, a declarat actorul, în aplauzele publicului.  

O relație discretă, începută cu mai mulți ani în urmă

Deși și-au făcut apariția oficială împreună abia în 2026, Jim Carrey și Min Ah au fost fotografiați și în februarie 2022, când au participat la un spectacol caritabil de comedie organizat de Judd Apatow, la Largo, în Los Angeles.

Actorul este cunoscut pentru discreția sa în ceea ce privește viața personală. În aprilie 2022, în timpul unui interviu acordat emisiunii „Access Hollywood”, în care vorbea despre rolul său din „Sonic the Hedgehog 2”, Carrey a glumit că ar putea renunța la actorie pentru a se bucura de o viață liniștită.

Întrebat dacă vorbește serios, acesta a răspuns: „Sunt destul de serios”. Actorul a explicat că ar putea accepta un nou proiect doar dacă ar apărea un scenariu cu adevărat special, care să aibă un impact important asupra publicului. În rest, își dorea o pauză de la lumina reflectoarelor.

În același interviu, Jim Carrey a mărturisit că îi place să petreacă timp departe de agitația de la Hollywood, să picteze și să se concentreze asupra vieții spirituale și familiei.

Îmi place foarte mult viața mea liniștită, îmi place foarte mult să pictez pe pânză și îmi iubesc foarte mult viața spirituală. Și simt că — iar acesta este un lucru pe care s-ar putea să nu-l mai auziți de la o altă celebritate, atât timp cât va exista lumea — am suficient”, a spus actorul.

Jim Carrey a mai fost căsătorit de două ori

Înainte de relația cu Min Ah, Jim Carrey a avut o poveste de dragoste cu actrița Ginger Gonzaga, colega sa din serialul „Kidding”. Cei doi și-au făcut debutul pe covorul roșu în ianuarie 2019, la un eveniment dedicat nominalizaților la Globurile de Aur, organizat în West Hollywood. La acel moment, reprezentantul actorului a confirmat pentru sursa citată că Gonzaga era iubita sa. Relația s-a încheiat în octombrie 2019, după mai puțin de un an.

Actorul a mai fost căsătorit cu Melissa Womer, între 1987 și 1995, alături de care are o fiică, Jane, și cu actrița Lauren Holly, colega sa din filmul „Dumb and Dumber”.

Cea de-a doua căsnicie a durat din 1996 până în 1997. Acum, starul de la Hollywood începe un nou capitol al vieții sale alături de Min Ah, după ani în care a preferat să își păstreze viața sentimentală departe de atenția publicului.

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