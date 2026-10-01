Pepe, tată cu patru copii, dezvăluie regulile după care își crește familia. Cum s-a schimbat viața artistului după venirea pe lume a Jessicăi

Pepe se bucură de o familie numeroasă, iar venirea pe lume a celui de-al patrulea copil, Jessica, i-a adus o nouă perspectivă asupra vieții de părinte. Artistul recunoaște că, deși are deja experiență în creșterea copiilor, fiecare etapă vine cu lecții și provocări diferite. Într-un interviu recent, acesta a vorbit despre modul în care își educă cei patru copii, despre libertatea pe care le-o oferă în alegerea propriului drum, dar și despre regulile pe care le consideră esențiale în familie.

Pepe, despre cum s-a schimbat viața lui de când a devenit tată pentru a patra oară Foto: arhiva Click!

Familia artistului s-a mărit odată cu nașterea Jessicăi, iar responsabilitățile sale de părinte sunt acum împărțite între patru copii cu personalități și preocupări diferite. Maria și Rosa își descoperă pasiunile și își conturează propriile aspirații, în timp ce Pepe Jr. s-a adaptat la rolul de frate mai mare, iar mezina familiei a adus o nouă bucurie în casă.

Deși a devenit tată pentru a patra oară, Pepe mărturisește că încă învață să gestioneze situațiile neprevăzute și să găsească echilibrul între libertatea copiilor și implicarea sa în deciziile importante. Artistul consideră că aceștia trebuie să aibă încredere în părinți și să se consulte cu familia atunci când vine vorba despre siguranța și viitorul lor.

„Evident că am învățat să fiu părinte puțin câte puțin, în fiecare zi, de când s-a născut primul copil, și învăț și astăzi lucruri noi, după patru copii. Pentru că sunt situații noi, la care nu te aștepți.

Nenegociabile, din punctul meu de vedere, în momentul de față, sunt deciziile luate exclusiv de copii fără să se sfătuiască cu părinții, cu familia, atunci când e vorba despre siguranța lor, despre viitorul lor. Au tot sprijinul copiii mei, din orice punct de vedere, dar să nu ia decizia singuri. Trebuie să știu tot și trebuie ca ei să ştie, să înțeleagă că, atunci când mă roagă sau când îmi explică o situație, de cele mai multe ori răspunsul este «da». Dar există și varianta de «nu»”, a declarat artistul pentru viva.ro.

Cum își încurajează artistul copiii să-și urmeze pasiunile

Pepe pune accent pe libertatea copiilor de a-și descoperi propriile talente și de a alege activitățile care li se potrivesc. Experiența cu fiicele sale i-a demonstrat că, uneori, ceea ce își doresc părinții nu coincide cu pasiunile celor mici. Maria, de exemplu, a practicat tenis timp de aproximativ patru ani, însă tatăl său a observat că nu manifesta același entuziasm în timpul competițiilor ca la antrenamente.

„Au fost situații în care copiii și-au ales singuri sporturile la care vor să meargă și au făcut foarte bine alegerea. Am avut o perioadă în care le duceam la tenis și cred că le-am dus pe amândouă, și pe Rosa, și pe Maria, aproximativ patru ani. Iar când au ajuns la competiție, cel puțin Maria nu dădea randamentul la care mă așteptam.

O simțeam mult mai concentrată și mai devotată la antrenament decât în competiție. Și atunci am întrebat-o de ce nu se implică și, evident, mi-a spus că nu-i place.

A fost un reset pentru mine; am întrebat-o de ce continuă și mi-a spus că nu vrea să mă supere. Mi-a spus că vrea sport de echipă, a ales handbal și, în momentul de față, Maria trebuie să ajungă la antrenament indiferent de ce se întâmplă. Trebuie să facem în așa fel încât să nu piardă niciun antrenament. Vrea să intre la echipa națională. Acum e la echipa Rapid.

Vrea să câștige locul întâi, nu se mulțumește cu locul 3 pe țară. E supercompetitivă, îi place acest sport, cred că este drumul ei în viață, chiar dacă are 9 și 10 pe linie la școală. Până la urmă, copilul trebuie să aleagă ce îi place. Atunci când face totul cu plăcere, nu mai trebuie împins de la spate. Trebuie doar să-l susții și să te bucuri de el”.

Rosa și-a găsit pasiunea în scrimă

Și Rosa a încercat mai multe activități înainte de a descoperi sportul care o pasionează. Fiica artistului a practicat înot, tenis și balet, a urmat cursuri de canto și pian, iar în cele din urmă s-a îndrăgostit de scrimă. Deși nu a reușit să câștige de două ori titlul de campioană națională la individual, obținând locurile al doilea și al treilea, aceasta a devenit campioană națională alături de echipa sa.

Pepe consideră că rolul părinților este să le ofere copiilor ocazia de a explora diverse domenii, dar și să îi încurajeze atunci când întâmpină dificultăți. Artistul își amintește că și el a fost îndrumat de mama sa să urmeze cursuri de canto, deși inițial nu era convins că își dorește acest lucru. Ulterior, după ce a descoperit bucuria scenei și a participării la festivaluri, a continuat din proprie inițiativă.

„Rosa și-a ales singură scrima. A trecut și ea pe la toate sporturile. A făcut înot, tenis, a fost și la balet. A făcut canto, pian, de toate.

Acum a ales scrima, e îndrăgostită. N-a ieșit campioană națională de două ori, a ieșit pe locul 2 și 3. Cu echipa, însă, a ieșit campioană națională. Uneori, sunt momente în care copilul trebuie împins puțin de la spate, pentru a ajunge în punctul în care are performanță și se bucură de succes și merge singur mai departe.

Mie mi s-a întâmplat să fiu împins de la spate de mama să fac canto. M-am dus de gura ei, de rușinea ei. În momentul în care am început să dau de gustul celebrității, că mergeam la festivaluri și îmi plăcea pe scenă, am mers singur. Dar am fost un pic împins de la spate la început. Orice copil trebuie împins puțin de la spate, pentru că poate descoperi că îi place ceva. Nu are cum să ştie ce poate descoperi. Practic, îi deschizi o uşă, iar el decide dacă vrea sau nu să continue pe drumul acela.

De asemenea, trebuie să-l asculți şi pe el. Atunci când vede că l-ai ascultat și ai luat-o și pe drumul pe care spune el, dă randamentul cel mai bun”, a mai spus Pepe.