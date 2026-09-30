Au trecut 9 ani de la momentul viral! Cum arată acum copiii care au întrerupt celebrul interviu BBC

Au trecut nouă ani de când profesorul Robert Kelly a devenit involuntar protagonistul unuia dintre cele mai cunoscute momente virale ale internetului.

Momentul savuros a făcut înconjurul internetului Foto: Captură YouTube

În 2017, în timpul unui interviu în direct pentru BBC despre criza politică din Coreea de Sud, cei doi copii ai săi, Marion și James, au intrat în birou, transformând o discuție academică într-o scenă memorabilă pentru milioane de oameni.

Momentul ajuns viral după difuzarea pe BBC

Clipul a surprins-o pe Marion, atunci în vârstă de patru ani, intrând hotărâtă în cameră, urmată de fratele ei, James, de doar nouă luni, care a apărut în premergător. Kelly a încercat să își continue explicațiile, în timp ce soția sa, Kim Jung‑A, a intrat rapid în încăpere și i-a scos pe cei mici.

Momentul a devenit instantaneu viral, iar familia Kelly a fost urmărită cu simpatie în întreaga lume. La momentul actual, videoclipul postat în 2017 are 65 de milioane de vizualizări.

Popularitatea clipului a crescut din nou în 2020, în timpul pandemiei, când milioane de oameni lucrau de acasă și se regăseau în situații similare. De atunci, familia a rămas în atenția publicului, iar Kelly a continuat să ofere ocazional actualizări despre viața lor.

Cum arată familia profesorul Robert Kelly în prezent

Pe 28 septembrie, profesorul a publicat pe platforma X o serie de fotografii recente, însoțite de mesajul: „A trecut ceva timp. Puțin conținut cu Tatăl BBC.”

În imagini apar el și copiii săi la aniversarea lui, Marion, James în timpul unei drumeții, precum și o fotografie cu soția sa la un festival de stradă. Kelly a menționat că James are acum 10 ani, iar Marion 13.

Profesorul își continuă activitatea la Universitatea Națională Pusan din Busan, Coreea de Sud. În 2025, la opt ani de la momentul viral, el a publicat fotografii de Halloween și Crăciun, mulțumind pentru mesajele primite de-a lungul timpului: „Eu și soția mea suntem foarte recunoscători pentru toate cuvintele frumoase despre copiii noștri.”

Imediat după incidentul din 2017, Kelly declara că el și soția sa au crezut că interviul fusese un eșec și că nu vor mai fi invitați niciodată la televiziune. „Viața mea reală a pătruns prin imaginea controlată pe care o aveam pe ecran. Este ceva cu care mulți părinți care lucrează se pot identifica”, spunea el atunci.

Într-un eseu publicat în 2018, Kelly a descris experiența celebrității neașteptate ca fiind „în mare parte amuzantă, uneori ciudată”. Una dintre dificultățile majore a fost pierderea anonimatului: „Este destul de ciudat când oamenii te fotografiază în public fără să întrebe, doar pentru că te-au văzut la televizor.” Profesorul a recunoscut că notorietatea ar fi fost poate „mai plăcută” dacă ar fi fost rezultatul unei realizări profesionale, nu al unui incident spontan.

Cu toate acestea, Kelly a subliniat că familia sa a fost norocoasă: „Cele 15 minute de faimă au venit dintr-un moment pozitiv”.