O prezentatoare BBC, diagnosticată cu cancer incurabil. Prima întrebare a copiilor ei a fost cumplită

Prezentatoarea BBC News Maryam Moshiri a dezvăluit că suferă de o formă incurabilă de cancer al sângelui, după ce a urmat un tratament extrem de solicitant timp de aproape doi ani.

Prezentatoarea BBC News Maryam Moshiri Foto: Instagram/ bbcmaryam

Mama a trei copii, în vârstă de 49 de ani, a fost diagnosticată cu policitemie vera (PV) – o afecțiune rară în care măduva osoasă produce prea multe globule roșii. Această boală rară face ca sângele să devină neobișnuit de vâscos și poate duce, dacă nu este tratată, la cheaguri de sânge potențial fatale, infarct și accidente vasculare cerebrale.

În prezent, nu există un tratament care să vindece boala, însă aceasta poate fi, de regulă, ținută sub control ca o afecțiune cronică. Cunoscuta prezentatoare, devenită celebră în întreaga lume după ce, din greșeală, a făcut gestul obscen cu degetul mijlociu către cameră, a declarat pentru The Times că tratamentul „este mai bun decât să mori”.

Cum a descoperit boala

Ea a adăugat că boala și tratamentul acesteia reprezintă „ceva cu care trebuie să înveți să trăiești”. Prezentatoarea a descoperit pentru prima dată că are această afecțiune în urma unei analize de sânge efectuate în legătură cu menopauza.

Ulterior, medicii îi recoltau lunar mai mult de o jumătate de litru de sânge pentru a reduce concentrația de globule roșii.

Tratamentul o făcea să se simtă rău și epuizată.

Cu toate acestea, la scurt timp după aceea, a fost trimisă cu avionul la Roma pentru a relata despre moartea Papei și conclavul care a urmat. Moshiri a spus că a lucrat câte 14 ore pe zi, în timp ce se confrunta cu oboseală cronică și trebuia să intre constant în direct.

„Lucram câte 14 ore pe zi, eram permanent în direct, trebuia mereu să reacționez pe loc și să mă descurc, în ciuda faptului că aveam această oboseală și epuizare cronică”, a spus ea.

Nu a vrut ca diagnosticul să îi afecteze cariera

Maryam a spus: „O mare parte din această boală înseamnă să continui să-ți trăiești viața.” După ce s-a întors de la Roma, a început un tratament de imunoterapie cu interferon.

Medicamentul a redus cantitatea de sânge care trebuia să îi fie recoltată, însă a provocat efecte adverse debilitante.

Moshiri a suferit de insomnie și dureri de cap, precum și de mâncărimi atât de intense încât se scărpina până când își provoca răni și sângera.

Reacția copiilor săi

Ea a vorbit și despre impactul bolii asupra celor trei copii ai săi, Iris, în vârstă de 13 ani, Vivienne, de 11 ani, și Caspian, de nouă ani.

„În cele mai grele momente, când treceam printr-un tratament extrem de solicitant, nu am fost alături de copiii mei”, a adăugat ea.

„Stăteam întinsă pe canapea, iar fiul meu îmi spunea: «Mami, poți să vii să te joci fotbal cu mine în grădină?» Și pur și simplu nu puteam. Eram prea obosită.”

Prima întrebare pe care copiii ei i-au pus-o când le-a spus despre diagnostic a fost dacă urma să moară.

Ulterior, Moshiri a trecut la un alt medicament, care a avut efecte adverse mai ușor de suportat. Totuși, ea spune că a fost nevoită să se adapteze unui nou stil de viață, dominat de programările la spital și de administrarea medicamentelor.

În prezent, ea susține campania „Here for This” a organizației Blood Cancer UK, care atrage atenția asupra momentelor pe care persoanele care trăiesc cu cancer de sânge le pot rata din cauza bolii, scrie thesun.com.

Cine este Maryam Moshiri

Moshiri este o prezentatoare apreciată de telespectatorii BBC și este cunoscută pentru personalitatea sa exuberantă.

În decembrie 2023, ea a făcut din greșeală gestul obscen cu degetul mijlociu către cameră în timpul unei transmisiuni de știri în direct. Ulterior, a explicat că gestul făcea parte dintr-o glumă privată cu echipa și și-a cerut scuze după ce secvența mai lungă a fost difuzată în direct.

Prezentatoarea a mai avut și alte incidente în timpul transmisiunilor, printre care imitarea unui pescăruș, îndoirea unei linguri în timp ce vorbea despre un bărbat care reușea să deformeze o tigaie cu mâinile și alergarea pe loc în timpul unui material despre numărul de pași făcuți zilnic.