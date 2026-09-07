 O prezentatoare BBC, diagnosticată cu cancer incurabil. Prima întrebare a copiilor ei a fost cumplită
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

O prezentatoare BBC, diagnosticată cu cancer incurabil. Prima întrebare a copiilor ei a fost cumplită

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Prezentatoarea BBC News Maryam Moshiri a dezvăluit că suferă de o formă incurabilă de cancer al sângelui, după ce a urmat un tratament extrem de solicitant timp de aproape doi ani.

Prezentatoarea BBC News Maryam Moshiri la pupitrul știrilor
Prezentatoarea BBC News Maryam Moshiri Foto: Instagram/ bbcmaryam

Mama a trei copii, în vârstă de 49 de ani, a fost diagnosticată cu policitemie vera (PV) – o afecțiune rară în care măduva osoasă produce prea multe globule roșii. Această boală rară face ca sângele să devină neobișnuit de vâscos și poate duce, dacă nu este tratată, la cheaguri de sânge potențial fatale, infarct și accidente vasculare cerebrale.

În prezent, nu există un tratament care să vindece boala, însă aceasta poate fi, de regulă, ținută sub control ca o afecțiune cronică. Cunoscuta prezentatoare, devenită celebră în întreaga lume după ce, din greșeală, a făcut gestul obscen cu degetul mijlociu către cameră, a declarat pentru The Times că tratamentul „este mai bun decât să mori”.

Cum a descoperit boala

Ea a adăugat că boala și tratamentul acesteia reprezintă „ceva cu care trebuie să înveți să trăiești”. Prezentatoarea a descoperit pentru prima dată că are această afecțiune în urma unei analize de sânge efectuate în legătură cu menopauza.

Ulterior, medicii îi recoltau lunar mai mult de o jumătate de litru de sânge pentru a reduce concentrația de globule roșii.

Tratamentul o făcea să se simtă rău și epuizată.

Cu toate acestea, la scurt timp după aceea, a fost trimisă cu avionul la Roma pentru a relata despre moartea Papei și conclavul care a urmat. Moshiri a spus că a lucrat câte 14 ore pe zi, în timp ce se confrunta cu oboseală cronică și trebuia să intre constant în direct.

„Lucram câte 14 ore pe zi, eram permanent în direct, trebuia mereu să reacționez pe loc și să mă descurc, în ciuda faptului că aveam această oboseală și epuizare cronică”, a spus ea.

Nu a vrut ca diagnosticul să îi afecteze cariera

Maryam a spus: „O mare parte din această boală înseamnă să continui să-ți trăiești viața.” După ce s-a întors de la Roma, a început un tratament de imunoterapie cu interferon.

Medicamentul a redus cantitatea de sânge care trebuia să îi fie recoltată, însă a provocat efecte adverse debilitante.

Moshiri a suferit de insomnie și dureri de cap, precum și de mâncărimi atât de intense încât se scărpina până când își provoca răni și sângera.

Reacția copiilor săi

Ea a vorbit și despre impactul bolii asupra celor trei copii ai săi, Iris, în vârstă de 13 ani, Vivienne, de 11 ani, și Caspian, de nouă ani.

„În cele mai grele momente, când treceam printr-un tratament extrem de solicitant, nu am fost alături de copiii mei”, a adăugat ea.

„Stăteam întinsă pe canapea, iar fiul meu îmi spunea: «Mami, poți să vii să te joci fotbal cu mine în grădină?» Și pur și simplu nu puteam. Eram prea obosită.”

Prima întrebare pe care copiii ei i-au pus-o când le-a spus despre diagnostic a fost dacă urma să moară.

Ulterior, Moshiri a trecut la un alt medicament, care a avut efecte adverse mai ușor de suportat. Totuși, ea spune că a fost nevoită să se adapteze unui nou stil de viață, dominat de programările la spital și de administrarea medicamentelor.

În prezent, ea susține campania „Here for This” a organizației Blood Cancer UK, care atrage atenția asupra momentelor pe care persoanele care trăiesc cu cancer de sânge le pot rata din cauza bolii, scrie thesun.com.

Cine este Maryam Moshiri

Moshiri este o prezentatoare apreciată de telespectatorii BBC și este cunoscută pentru personalitatea sa exuberantă.

În decembrie 2023, ea a făcut din greșeală gestul obscen cu degetul mijlociu către cameră în timpul unei transmisiuni de știri în direct. Ulterior, a explicat că gestul făcea parte dintr-o glumă privată cu echipa și și-a cerut scuze după ce secvența mai lungă a fost difuzată în direct.

Prezentatoarea a mai avut și alte incidente în timpul transmisiunilor, printre care imitarea unui pescăruș, îndoirea unei linguri în timp ce vorbea despre un bărbat care reușea să deformeze o tigaie cu mâinile și alergarea pe loc în timpul unui material despre numărul de pași făcuți zilnic.

Ghid de cumpărături

oana tomoiaga mirela vaida instagram jpg
#Asia Express
Scântei între Oana Tomoiagă și Mirela Vaida la „Asia Express”. Ce s-a întâmplat între cele două: „Ne-am certat” Vedete românești
paris1 jpeg
Tragedie pe autostradă. Tată și fiu, morți după ce Lamborghini-ul în care se aflau s-a rupt în două și a fost cuprins de flăcări Internațional
image
Lacul uriaș care crește de 20 de ani în mijlocul unui sat. Fosta carieră minieră va deveni zonă turistică adevarul.ro
image
„Nepalezii sunt mai ieftini decât românii”. Declarația unui șef din HoReCa a reaprins dezbaterea despre salarii adevarul.ro

Parteneri

image
Gestul uriaş făcut de Karlo Muhar pentru a putea semna cu FCSB: “Nu contează! Plătesc eu tot” www.fanatik.ro
image
Județul în care o haită de lupi s-a apropiat de casele oamenilor. Specia protejată nu poate fi capturată observatornews.ro
image
Super El Niño schimbă iarna în Europa. Ce urmează pentru România. Climatolog ANM: "Va fi fără precedent" www.antena3.ro
image
Ștefan Popescu – Ce înseamnă victoria AFD pentru Germania și care va fi impactul pentru curentele suveraniste din Europa, inclusiv din România www.gandul.ro
image
Anda este adolescenta din Gorj care a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital! Fata de 14 ani a fost adusă în stare gravă, în urma unor complicații www.wowbiz.ro
image
Frații Șerban și Vlad Huidu sunt îndoliați. Tatăl lor s-a stins din viață: „Te iubesc! Îmi vei lipsi enorm!” www.kanald.ro
image
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor www.stirilekanald.ro
image
Cât a durat, de fapt, aventura milionarului celebru cu cea mai bună prietenă a soţiei sale! Femeia trădată a făcut dezvăluirea as.ro
image
Ai pierdut chitanța cu care ai plătit o amendă. Mai poți demonstra că ai achitat-o? playtech.ro
image
Este oficial! Cristiano Ronaldo și Lionel Messi vor juca în aceeași echipă: „A fost visul meu!” www.fanatik.ro
image
Radu Mazăre și Andreea Popescu, weekend împreună la Mamaia. În ce ipostază i-am surprins: 'Mai bine mai târziu decât niciodată' www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Se iubesc și nu se mai ascund! Ea are 60 de ani, el... nici 40! Toți românii o știu de la TV, dar am aflat și cine e iubitul ei tinerel! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Irina, Georgina și Nicola, divele incontestabile ale sfârșitului de săptămână la Festivalul de Film de la Veneția okmagazine.ro
image
Familia regală britanică se pregătește de înmormântare, iar momentul este cât se poate de delicat okmagazine.ro
image
#Istoria Chinei
Prima dovadă a unei crude pedepse din China medievală, descoperită de arheologi historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Cum erau capturate și transportate animalele exotice pentru spectacolele din Roma antică historia.ro
cheloo si mihai ban jpg
#Asia Express
Gest neașteptat făcut de Cheloo la „Asia Express”. A pierdut primul loc ca să ajute o echipă rivală PrimeTime
Design fără titlu (5) png
FotoKarina Fetica și Marco Cigognini de la Insula Iubirii, nuntă de poveste! Primele imagini PrimeTime
asia express jpg
„Asia Express” începe în seara asta! Lista completă a concurenților. Care este premiul cel mare pus la bătaie de Antena 1 PrimeTime
casa printul marco si bianca jpg
VideoCum arată casa Prințului Marco și a Biancăi din Roma. Luxul care i-a uimit pe fanii „Insula Iubirii” PrimeTime
mirela vaida jpg
Unde învață copiii Mirelei Vaida. „Dacă mi-au venit acasă și cu o notă mai mică i-am lăsat în pace” PrimeTime
Design fără titlu (7) png
Andrușca, din nou ispită la Insula Iubirii. „Am avut chiar o relație cu Andrei” PrimeTime
concurenti insula iubirii jpg
Cuplul care a fost la un pas să părăsească „Insula Iubirii” din prima zi. „Gata! Nu mai vreau! Vreau acasă!” PrimeTime
marcel si armina jpg
Motivul pentru care Marcel a vrut să participe la „Insula Iubirii” cu soția sa. Ce vrea să vadă Armina PrimeTime
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare” actualitate.net