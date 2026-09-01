 Bărbații de peste 55 de ani nu vor mai primi tratament de fertilitate la spitalele publice din Danemarca. Când intră în vigoare măsura
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Bărbații de peste 55 de ani nu vor mai primi tratament de fertilitate la spitalele publice din Danemarca. Când intră în vigoare măsura

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Bărbații cu vârsta de peste 55 de ani nu vor mai avea acces la tratament de fertilitate pus la dispoziție de sectorul medical public. Anunțul a fost făcut de Danske Regioner, organizația regiunilor daneze, care gestionează structurile publice de sănătate din această țară. Care este explicația.

Restricții la tratamentele de fertilitate pentru bărbați.
Restricții la tratamentele de fertilitate pentru bărbați. Foto: magnific.com

Dacă până acum exista o restricție de acest fel doar pentru femei, vârsta impusă fiind de 45 de ani, acum s-a introdus și cea pentru bărbați. Decizia a fost luată pe baza evaluărilor profesioniștilor din domeniul sănătății.

Fără tratament de fertilitate pentru bărbații de peste 55 de ani

Această restricție va fi pusă în aplicare începând cu 1 ianuarie 2027 în Danemarca. Bărbații care fac tratamente pentru fertilitate la clinici publice le vor întrerupe odată cu împlinirea vârstei de 56 de ani.

Totuși, bărbații care se află într-un proces de fertilitate în curs la 1 ianuarie 2027 sunt exceptați de la noua limită de vârstă și pot finaliza tratamentul. Cei cu vârsta de peste 55 de ani vor putea în continuare să beneficieze de tratamente de fertilitate la clinici private de fertilitate.

Cum explică specialiștii această măsură

Măsura vine în favoarea copiilor, fiind analizate riscurile pentru sănătate ale acestora asociate cu vârstele avansate ale părinților. S-au realizat evaluări pe o serie de factori și există cercetări care indică o legătură între vârsta tatălui, cu un risc crescut de complicații ale sarcinii și probleme de sănătate la copil.

„Ne preocupă faptul că acei copii pe care îi ajutăm să-i aducem pe lume prin tratamente de fertilitate să aibă cele mai bune condiții de viață posibile. Există o serie de factori importanți pe măsură ce atât bărbații, cât și femeile îmbătrânesc și de aceea introducem acum și o limită de vârstă pentru bărbați. Am stabilit limita de vârstă pe baza sfaturilor profesionale”, spune Christoffer Buster Reinhardt, președintele Comitetului pentru Sănătate al Regiunilor Daneze, conform informarii publicate de Danske Regioner.

În plus, vârsta înaintată a unui părinte poate afecta bunăstarea și creșterea copilului. Riscul ca acesta să-și piardă tatăl înainte de a ajunge la vârsta adultă crește odată cu vârsta tatălui, iar acest lucru are un impact asupra riscului copilului de a dezvolta boli mintale. 

Un alt factor care contribuie la acest lucru este că se așteaptă ca scade calitatea spermei bărbaților odată cu vârsta, iar acest lucru poate reduce probabilitatea ca tratamentul de fertilitate să aibă succes, mai explică sursa menționată.

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