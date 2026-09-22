O româncă, acuzată că a pierdut aproape 60.000 de euro din banii partenerului la jocuri de noroc

O poveste de iubire din Italia a ajuns pe masa judecătorilor după ce un bărbat a reclamat că partenera sa româncă l-a ruinat financiar. Peste 58.000 de euro, obținuți sub pretextul unor afaceri sau urgențe familiale, s-au evaporat la păcănele, în timp ce femeia susține că banii i-au fost dăruiți.

O femeie a jucat toți banii partenerului la jocuri de noroc Foto: Pexels

O legătură sentimentală aparent sinceră s-a transformat într-un dosar penal complex pe rolul Tribunalului din Torino. O femeie de cetățenie română, în vârstă de aproximativ 30 de ani, este judecată pentru înșelăciune în urma plângerii depuse de fostul ei partener, un italian de 55 de ani.

Care este realitatea. Româncă a fost dată în judecată

Conform probatoriului administrat de procurorii Parchetului din Torino, schema s-a derulat într-un interval scurt, între lunile iunie și noiembrie 2022, perioadă în care românca ar fi obținut de la victimă suma de 58.500 de euro sub formă de lichidități și bijuterii prețioase, potrivit Observator.

Anchetatorii arată că inculpata a invocat inițial dificultăți personale, cerând sprijin financiar pentru tratamentele unei bunici bolnave și pentru stingerea unor datorii urgente.

Ulterior, femeia i-ar fi propus partenerului achiziționarea unui teren și cumpărarea unui restaurant în Torino, proiect care fusese chiar formalizat la nivel de discuții pentru a-i crea bărbatului iluzia unui viitor stabil în doi.

Convins de bunele intenții, italianul a pus la bătaie inclusiv bijuteriile de familie, care au fost amanetate pentru a obține noi fonduri. Însă, potrivit acuzării, în momentul în care economiile bărbatului s-au epuizat complet, relația s-a rupt brusc, iar verificările financiare au scos la iveală că sumele mari de bani au fost pierdute la păcănele și pariuri.

Varianta apărării

În fața judecătorilor italieni, avocații femeii conturează o realitate complet diferită, respingând ferm acuzația de înșelăciune.

Apărarea susține că între cei doi a existat o poveste de dragoste reală și că italianul i-a oferit banii și bunurile din proprie inițiativă, ca dovezi de afecțiune sau împrumuturi ce urmau să fie returnate la un moment dat. Bărbatul știa despre dependența ei de jocurile de noroc.

Reprezentanții româncei au adăugat că legătura dintre cei doi a debutat inițial într-un cadru în care femeia era remunerată, devenind abia mai târziu o relație de cuplu asumată.

Deși după depunerea plângerii s-a încercat o rezolvare pe cale amiabilă prin care tânăra a plătit două rate a câte 1.000 de euro, contactul cu aceasta s-a întrerupt.

Femeia nu s-a prezentat până acum la termenele de judecată, următorul termen fiind fixat pentru 26 noiembrie, când magistrații din Torino vor stabili dacă a fost vorba despre un plan premeditat de escrocherie sau despre un simplu ajutor financiar consensual.