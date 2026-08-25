Incident pe Aeroportul Otopeni. 60.000 de dolari și 2.000 de euro, ascunși în borseta unui copil

Un pasager care urma să zboare de la Otopeni la Doha a încercat să scoată din România 60.000 de dolari și 2.000 de euro fără să declare banii la vamă. În timpul controlului, bărbatul a încercat să îi dea borseta în care se aflau banii copilului minor care însoțea familia.

60.000 de dolari nedeclarați, descoperiți în borseta unui copil Foto: Facebook/Autoritatea Vamală Română

Gestul nu a trecut însă neobservat. Pasagerul fusese oprit pentru verificări de inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Otopeni Călători, împreună cu polițiștii de frontieră.

S-a dus pe culoarul „Nimic de declarat”

Bărbatul alesese culoarul verde, destinat persoanelor care nu au nimic de declarat, deși avea asupra sa o sumă care depășea plafonul legal. Autoritatea Vamală Română a transmis că pasagerul urma să călătorească pe ruta Otopeni – Doha.

„Un pasager care urma să călătorească, ieri (luni, n.r.), 24.08.2024, pe ruta Otopeni - Doha şi care intenţiona să plece din ţară cu 60.000 dolari şi 2.000 euro, fără să declare sumele la vamă, a încercat să dea borseta plină cu bani copilului minor care însoţea familia. Gestul a fost observat de autorităţile vamale, atunci când pasagerul a fost oprit pentru control, de către inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Otopeni Călători, împreună cu poliţiştii de frontieră.

Pasagerul se încadrase pe culoarul verde „Nimic de declarat”, deşi avea asupra sa sume de bani care depăşeau plafonul legal de declarare. În urma verificărilor efectuate, inspectorii vamali au descoperit suma de 60.000 dolari şi 2.000 euro”, se menţionează în comunicat.

În urma controlului, autoritățile au descoperit întreaga sumă de bani. Autoritatea Vamală Română a dispus reținerea acesteia și a emis o Decizie de reținere temporară a sumelor.

De asemenea, inspectorii au întocmit un proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției. Pasagerul a fost amendat cu 10.000 de lei pentru nedeclararea banilor.

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Persoanele care intră sau ies din Uniunea Europeană cu numerar în valoare de cel puțin 10.000 de euro sau echivalentul acestei sume într-o altă monedă sunt obligate să declare banii autorităților vamale.

Declarația se poate face gratuit, la biroul vamal. În cazul în care suma nu este declarată, autoritățile pot aplica sancțiuni și pot dispune reținerea banilor.

„Autoritatea Vamală Română asigură, prin analiză de risc şi control selectiv, supravegherea fluxului de călători la frontiera externă a Uniunii Europene şi acţionează permanent, în cooperare cu celelalte autorităţi cu atribuţii la frontieră, pentru prevenirea şi combaterea faptelor de nerespectare a reglementărilor vamale”, se mai precizează în comunicat.