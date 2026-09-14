Litoralul nu s-a golit! Stațiunile unde hotelurile sunt ocupate în proporție de 75% și în septembrie

Sezonul estival continuă și în luna septembrie, când vremea caldă îi convinge pe turiști să mai amâne întoarcerea acasă. Fără aglomerația din vârf de sezon, plajele sunt acum mult mai liniștite, iar cei care au ales o vacanță la început de toamnă spun că se pot bucura, în sfârșit, de relaxare.

Stațiunile de pe litoral unde hotelurile sunt ocupate în proporție de 75% Foto: arhiva Click!

Turiștii profită de zilele însorite pentru plimbări pe malul mării și ședințe foto, departe de aglomerația specifică lunilor iulie și august.

„Sejurul ăsta chiar a fost pentru odihnă. Că am început pe urmă şcolile cu copiii, cu activităţile pe acasă, dar asta chiar a fost o ieşire de relaxare, de odihnă”, „Frumos, chiar o zi de vară frumoasă a fost. O săptămână reuşită”, „Fără copii, fără nepoţi, fără nimeni. Să nu mai auzim «ne e foame, ne e sete, ne e somn»”, spun turiştii, potrivit observator.ro.

Mamaia, Eforie Nord și Olimp, printre stațiunile căutate

Chiar dacă este deja septembrie, unele hoteluri de pe litoral continuă să aibă un grad ridicat de ocupare. În Mamaia, Eforie Nord și Olimp, administratorii spun că unitățile de cazare sunt ocupate în proporție de aproximativ 75%.

„Plajă privată, acces la piscine, acces la zone dedicate pentru oaspeţii noştri”, a declarat Alina Fărîmiță, manager hotel.

Vremea favorabilă contribuie la menținerea interesului pentru litoral. Temperaturile din următoarele zile pot ajunge la 26-27 de grade Celsius, astfel că turiștii se pot bucura în continuare de plajă. Apa mării este însă mai rece decât în mijlocul verii și se menține în jurul valorii de 20 de grade Celsius.

Salvamarii rămân la datorie până la finalul lunii

Chiar dacă sezonul estival se apropie de final, aproximativ 30 de salvamari vor continua să supravegheze plajele până la sfârșitul lunii. În unele zone, condițiile din mare au impus însă ridicarea steagului roșu. Acesta a fost arborat pe plajele din Olimp și Eforie, iar turiștii sunt avertizați să fie foarte atenți.

„Pentru persoanele vârsnice, persoanele în vârstă, de preferat, să intre în apă treptat, să se obişnuiască cu apa mării, a scăzut temperatura apei mării”, a declarat Gelu Vătămănescu, şef salvamari Eforie.

Vacanțele de septembrie nu sunt lipsite de pericole. Un turist în vârstă de 65 de ani și-a pierdut viața ieri, la Eforie Sud. Tragedia ridică la 10 numărul deceselor înregistrate pe litoral în această vară, în ciuda avertismentelor transmise de salvamari și a măsurilor de siguranță de pe plaje.