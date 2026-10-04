Ziua Mondială a Animalelor, sărbătorită în Parcul Herăstrău. Adopții, demonstrații canine și activități pentru întreaga familie

57% dintre români dețin cel puțin un animal de companie, potrivit unui sondaj INSCOP Research din septembrie 2025. De aceea, pentru că sunt atât de mulți iubitori de animale, între orele 10:00 și 16:00, bucureștenii sunt invitați să petreacă o zi în aer liber alături de animalele lor de companie, cu activități pentru copii și adulți, demonstrații canine, sfaturi de la specialiști și o zonă de adopții.

57% dintre români dețin cel puțin un animal de companie Foto: Imagine generată cu IA

Programul include ateliere educative pentru cei mici, în cadrul cărora aceștia vor învăța cum să îngrijească animalele și cum să interacționeze responsabil cu ele. Adulții vor putea primi recomandări despre sănătatea, nutriția și starea de bine a animalelor de companie, iar demonstrațiile de dresaj susținute de DogTors vor completa programul zilei.

Cei care își doresc să adopte un câine sunt așteptați la târgul de adopții

Unul dintre cele mai importante momente va fi târgul de adopții organizat împreună cu ASPA București și Protecția Animalelor CJ Ilfov. Cei care își doresc să adopte un câine vor putea afla direct de la specialiști ce presupune procesul și cum se pot pregăti pentru venirea unui nou membru în familie.

Iubitorii de animale sunt așteptați în Herăstrău Foto: purina

Potrivit datelor ASPA, în 2025, peste 2.040 de câini din adăposturile instituției au fost adoptați, cu aproape 40% mai mulți decât în anul precedent. În continuare, însă, peste 2.000 de câini își așteaptă o familie.

Pașii strânși între 4 și 11 octombrie vor fi transformați în donații de hrană

Evenimentul are și o componentă caritabilă. Între 4 și 11 octombrie, participanții sunt invitați să își înregistreze pașii făcuți în aplicația Alergado. Pașii strânși în această perioadă vor fi transformați în donații de hrană pentru animale din adăposturi și asociații partenere. Provocarea este deschisă tuturor, inclusiv celor care nu au un animal de companie. Inițiativa Purina pune în valoare una dintre cele mai simple forme de mișcare: mersul pe jos. 78% dintre români merg pe jos cel puțin 10 minute în patru până la șapte zile pe săptămână, potrivit celui mai recent Eurobarometru, publicat în septembrie 2026. Iar câinii pot fi cei mai buni parteneri de mișcare: proprietarii de câini au de patru ori mai multe șanse să atingă recomandarea de 150 de minute de activitate fizică pe săptămână, arată un studiu publicat în 2019 în revista Scientific Reports.