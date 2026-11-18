Cutremurul cu magnitudinea de 5,7 produs miercuri, 18 noiembrie 2026, în zona seismică Vrancea a fost precedat, pentru unii utilizatori de telefoane Android, de notificări și alarme sonore puternice. Mesajele au trezit numeroși români și au stârnit întrebări legate de modul în care dispozitivele au reușit să avertizeze populația înainte ca seismul să fie resimțit.

Sistemul Google care avertizează înainte un cutremur Foto: shutterstock

Cum transformă Google telefoanele în detectoare de cutremure

În spatele acestor notificări se află Android Earthquake Alerts, sistemul dezvoltat de Google care utilizează milioane de telefoane mobile pe post de senzori pentru detectarea activității seismice.

Tehnologia nu poate prezice un cutremur înainte de producerea lui, însă poate identifica rapid un seism aflat deja în desfășurare și poate trimite avertizări înainte ca undele mai puternice să ajungă într-o anumită zonă, potrivit Observator.

Sistemul Android Earthquake Alerts se bazează pe accelerometrele integrate în telefoanele mobile. Acești senzori sunt utilizați în mod normal pentru funcții precum rotirea automată a ecranului sau detectarea mișcării dispozitivului, însă pot identifica și vibrațiile produse de un cutremur.

Atunci când un telefon aflat în repaus detectează mișcări compatibile cu primele unde seismice, acesta poate transmite automat informații către serverele Google, împreună cu o localizare aproximativă. Platforma analizează simultan semnalele provenite de la numeroase dispozitive din aceeași regiune și verifică dacă acestea indică apariția unui eveniment seismic.

Dacă datele confirmă producerea unui cutremur, algoritmii estimează în timp real localizarea, magnitudinea și zonele care ar putea fi afectate. Ulterior, sunt trimise avertizări către telefoanele aflate pe traseul undelor seismice.

Practic, milioane de dispozitive Android formează o rețea globală de detectare a cutremurelor, fără a fi nevoie de instalarea unor echipamente seismice speciale pe fiecare telefon.

De ce poate alerta să sosească înainte ca oamenii să simtă seismul

Explicația constă în diferența dintre viteza cu care circulă undele seismice și viteza cu care sunt transmise informațiile prin rețelele de comunicații.

Un cutremur generează mai multe tipuri de unde. Primele care se propagă sunt undele P, care circulă mai rapid și produc de regulă mișcări mai slabe. Acestea sunt urmate de undele S, care se deplasează mai lent, dar provoacă zguduiri mai puternice.

Sistemul Google încearcă să identifice undele P și să transmită avertizarea înainte ca undele S să ajungă în zonele aflate la distanță de epicentru. Din acest motiv, persoanele care se află la sute de kilometri de locul producerii cutremurului pot primi notificarea cu câteva secunde înainte de a simți efectiv seismul.

Timpul de avertizare diferă însă de la un caz la altul și depinde de distanța față de epicentru, adâncimea seismului, viteza de procesare a informațiilor și condițiile de transmitere a notificărilor.

De ce unele telefoane au sunat puternic, iar altele nu au primit nicio alertă

Google utilizează mai multe niveluri de avertizare, stabilite în funcție de intensitatea estimată a mișcării seismice în zona fiecărui utilizator.

Pentru cutremurele considerate mai puțin periculoase sunt afișate notificări informative de tip „Be Aware” („Fii atent”). Pentru situațiile în care se estimează mișcări mai puternice este folosită alerta „Be Ready” („Pregătește-te”), care oferă recomandări suplimentare privind măsurile de siguranță.

Cel mai ridicat nivel este „Take Action” („Acționează”), avertizare care poate ocupa întregul ecran al telefonului și este însoțită de un semnal sonor puternic, conceput să atragă atenția utilizatorului chiar dacă acesta doarme.

Nu toate telefoanele primesc însă aceleași notificări. Sistemul ia în calcul intensitatea estimată a cutremurului la locația aproximativă a fiecărui dispozitiv, nu doar magnitudinea seismului. Astfel, două persoane aflate în orașe diferite pot primi avertizări diferite, iar unele dispozitive pot să nu primească nicio notificare.

În plus, există și condiții tehnice. Pentru funcționarea sistemului este necesară o conexiune la internet, activarea funcției de avertizare pentru cutremure și setările de localizare corespunzătoare.

Peste un miliard de avertizări trimise la nivel mondial

Android Earthquake Alerts a fost lansat în 2020 și a fost extins treptat în tot mai multe state. În octombrie 2026, Google a anunțat că serviciul este disponibil în peste 200 de țări și regiuni, față de 98 anterior.

Compania a precizat că sistemul a depășit pragul de un miliard de avertizări trimise utilizatorilor din întreaga lume.

Potrivit datelor prezentate de Google Research, tehnologia a oferit în unele situații un interval de avertizare cuprins între câteva secunde și aproape un minut.

De exemplu, în cazul unui cutremur cu magnitudinea de 5,7 produs în Nepal, în noiembrie 2023, prima alertă a fost emisă la 15,6 secunde după declanșarea seismului, iar unii utilizatori au avut la dispoziție între 10 și 60 de secunde pentru a se pregăti. În cazul seismului de magnitudine 6,2 produs în Turcia, în aprilie 2025, prima avertizare a fost transmisă după aproximativ opt secunde.

Cum poți verifica dacă funcția este activată

Pe majoritatea telefoanelor Android compatibile, funcția este activată automat acolo unde serviciul este disponibil. Utilizatorii pot verifica acest lucru accesând meniul „Setări”, apoi secțiunea „Siguranță și urgențe”, unde se regăsește opțiunea „Alerte de cutremur” (Earthquake Alerts).

Pe anumite modele, funcția poate fi găsită în meniul dedicat localizării. Pentru a primi notificările este necesară și existența unei conexiuni active la internet, fie prin date mobile, fie prin rețea Wi-Fi.