Cutremurul care a zguduit România în noaptea de 18 noiembrie i-a trezit din somn și pe mulți dintre cei cunoscuți din showbiz. Seismul a fost resimțit inclusiv în București, iar vedetele nu au întârziat să povestească pe rețelele de socializare cum au trecut prin momentele respective. Pavel Bartoș a fost surprins de durata mișcării seismice, Adelina Pestrițu a vorbit despre senzația neobișnuită de a fi trezită de un cutremur, iar Mihai Bendeac a făcut haz de situație. Nici Răzvan Botezatu nu a mai reușit să adoarmă după seism și a ajuns să-și pregătească o cafea în toiul nopții.

Cum au trăit vedetele cutremurul din România. Foto: arhiva

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), cutremurul s-a produs miercuri, 18 noiembrie, la ora 02:48:55, în zona seismică Vrancea. Seismul a avut magnitudinea de 5,7 și s-a produs la o adâncime de 120,8 kilometri, fiind resimțit în mai multe zone ale țării.

Mișcarea tectonică i-a surprins pe mulți români în timpul somnului, iar reacțiile au apărut rapid în mediul online. Printre cei care au împărtășit experiența lor s-au numărat Pavel Bartoș, Adelina Pestrițu, Mihai Bendeac și Răzvan Botezatu.

Pavel Bartoș, reacție după cutremurul din România: „Da, lung de tot cutremurul ăsta!”

Pavel Bartoș a povestit pe Instagram cum a simțit seismul din timpul nopții. Prezentatorul a recunoscut că mișcarea i s-a părut destul de lungă și că, imediat după ce s-a trezit, primul său gând a fost să verifice dacă toată lumea este bine.

Deși spune că a mai trecut prin astfel de experiențe, actorul a recunoscut că senzația a fost una ciudată și că durata cutremurului l-a surprins.

„Mamă, am simțit un cutremur. Am dat să mă culc. M-am trezit, hai că-i bine toată lumea la noi. La voi? Mi s-a părut cam lung. Ce senzație. Ciudat. Am mai trăit niște cutremure la viața mea și eu pot să zic că sunt foarte confortabil. Hai, sper că sunteți bine”, a transmis Pavel Bartoș într-un videoclip publicat pe Instagram.

Prezentatorul a însoțit imaginile și de un mesaj scurt, prin care a punctat unul dintre aspectele care l-au impresionat cel mai mult: durata seismului.

„Da, lung de tot cutremurul ăsta!”, a scris Pavel Bartoș.

Adelina Pestrițu, surprinsă de senzația de a fi trezită de cutremur

Foto: Instagram

Adelina Pestrițu a reacționat și ea în mediul online după seismul care a avut loc în toiul nopții. Vedeta a ales să transmită un mesaj scurt pe Instagram Story, în care a descris senzația pe care a avut-o atunci când cutremurul a trezit-o din somn.

„Ciudată senzație, să te trezească un cutremur”, a scris Adelina Pestrițu pe Instagram.

Mihai Bendeac, ironie după cutremur: „De bune ce sunt scenariile s-a cutremurat pământul”

Mihai Bendeac a avut o reacție în stilul său caracteristic după seism. Actorul se afla la lucru, pregătind proiectul „Băieți de oraș”, când a început să se simtă cutremurul. Acesta a povestit momentul într-un videoclip publicat la Story pe Instagram, folosindu-se de umor pentru a comenta situația.

„Ce să vezi, lucram pentru Băieți de oraș, și se cutremură pământul, de ce mă întrebi?”, a spus Mihai Bendeac în înregistrare.

Mai mult, actorul a continuat gluma și prin mesajul care a însoțit videoclipul, făcând o legătură amuzantă între cutremur și scenariile la care lucra.

„De bune ce sunt scenariile s-a cutremurat pământul”, a scris Mihai Bendeac pe Instagram.

Răzvan Botezatu, trezit din somn de cutremur. Nu a mai putut adormi și și-a făcut cafea la 3 dimineața

O reacție la fel de spontană a avut și Răzvan Botezatu, care a povestit pe Instagram că seismul l-a trezit și că, după sperietura din timpul nopții, nu a mai reușit să adoarmă.

Fostul prezentator a spus că a simțit cum se zguduie totul, inclusiv câinele său, Revi, iar gândul că mai avea o zi încărcată în față nu l-a ajutat deloc să se liniștească. Cum somnul nu mai venea, a decis să-și pregătească o cafea, deși era abia ora 3 dimineața.

„Au, a fost cutremur! Nu mai pot să dorm. Doamne, este 3 și ceva, nu mă mai ia somnul. Deci am simțit cutremurul. Nu știu cum ați simțit voi, dar m-am trezit și nu știam ce se întâmplă. S-a cutremurat tot, s-a cutremurat și Revi (câinele, n.r.). Voi ați simțit, maică, cutremurul? Pe mine nu mă mai ia somnul. Și mâine am o grămadă de treabă”, a povestit Răzvan Botezatu pe Instagram.

Acesta a explicat că se pregătea pentru redeschiderea proiectului „Marea Reveneală de Crăciun”, programată pentru sâmbătă, astfel că avea multe lucruri de pus la punct. Chiar dacă se trezea oricum foarte devreme, cutremurul i-a dat peste cap planurile de odihnă.

„Am venit să-mi fac o cafea și azi ce e? Deci noi mai avem două zile, că sâmbătă trebuie să redeschidem Marea Reveneală de Crăciun. Și pe mine nu mă mai ia somnul, fac o cafea și aia e. Nu e, că oricum mă trezeam la 4. Doamne, maică! Sper că sunteți bine și că nu sunt avarii majore și să ne mai amintim să mai spunem și noi un Tatăl Nostru atunci când ne mai punem la somn, să ne mai suporte tătuțul”, a transmis Răzvan Botezatu.

Cutremur de 5,7 în zona Vrancea, resimțit și în București

Seismul din dimineața zilei de 18 noiembrie s-a produs la o adâncime de 120,8 kilometri, în zona seismică Vrancea, potrivit datelor publicate de INFP. Magnitudinea a fost de 5,7, iar intensitatea macroseismică epicentrală a fost de VI.

Mișcarea tectonică a fost resimțită în mai multe localități, inclusiv în Capitală, unde numeroși locuitori au fost treziți din somn. În primele minute după producerea cutremurului, telefoanele Android au transmis alerte seismice, însă estimarea inițială de 6,5 grade afișată de sistemul de avertizare nu reprezenta magnitudinea oficială a seismului.

Potrivit informațiilor transmise de autorități în primele ore după eveniment, nu fuseseră înregistrate apeluri la 112 în urma cutremurului.