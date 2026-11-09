 „M-a distrus!” Mihai Bendeac, despre problemele mari cu alcoolul. Mărturisirea neașteptată făcută de actor
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Video„M-a distrus!” Mihai Bendeac, despre problemele mari cu alcoolul. Mărturisirea neașteptată făcută de actor

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Mihai Bendeac și Cristian Tudor Popescu au purtat un dialog neașteptat despre consumul de alcool, dependență și experiențele personale care le-au marcat viața. În cadrul emisiunii „Aproximativ TAKEOVER fără Gojira”, cei doi au abordat un subiect sensibil, iar discuția a scos la iveală mărturisiri surprinzătoare. Actorul a vorbit deschis despre problemele pe care le-a avut cu alcoolul, în timp ce Cristian Tudor Popescu a povestit despre propria relație cu băutura și despre perioada dificilă din viața sa.

Mihai Bendeac și Cristian Tudor Popescu.
Mihai Bendeac și Cristian Tudor Popescu. Foto: Captură YouTube

Mihai Bendeac și Cristian Tudor Popescu au fost protagoniștii unei discuții ample, în cadrul emisiunii „Aproximativ TAKEOVER fără Gojira”, unde au abordat subiecte diverse, de la experiențe personale și reflecții despre viață, până la societate și politică. Dialogul dintre actor și jurnalist a cuprins și momente savuroase, dar și mărturisiri sincere despre alegeri, vicii și perioade dificile din viața lor.

Mihai Bendeac a recunoscut că a avut probleme mari cu alcoolul

Înainte de a-i adresa o întrebare lui Cristian Tudor Popescu despre experiența sa cu alcoolul, Mihai Bendeac a vorbit despre propria relație cu băutura. Actorul a recunoscut că s-a confruntat cu probleme serioase din această cauză, însă susține că, în ultimul an, a reușit să își stabilească anumite limite și să își controleze consumul.

Mai exact, acesta a povestit că și-a stabilit o cantitate zilnică pe care o cântărește și un interval precis în care consumă alcool, de regulă după spectacole.

„M-a distrus de-a lungul timpului și alcoolul. Am avut probleme mari de tot cu alcoolul. Am avut o viață extrem de tulbure din acest punct de vedere. Am reușit, de vreun an de zile... Pot să vă înțeleg. Aici vă înțeleg. Am reușit de vreun an de zile, cumva, să îmi rezolv singur această problemă, în sensul în care mi-am stabilit o porție zilnică clară, pe care o cântăresc. Există o anumită oră din zi în care fac treaba respectivă, după spectacol, de obicei la o oră distanță. În fine. Deci sunt de ceva timp în control.

Dar v-am auzit pe dumneavoastră vorbind destul de des, aș spune, despre niște amintiri pe care le aveți din cârciumi. O anumită perioadă a vieții dumneavoastră, în care se întâmplau diferite lucruri și se discutau tot felul de chestii. Întrebarea mea este: care a fost, de fapt, relația dumneavoastră cu alcoolul? Ce ați băut, cât ați băut și când?”

Cristian Tudor Popescu, despre alcool în perioada comunismului: „Era pentru mine un antidepresiv”

La rândul său, Cristian Tudor Popescu a vorbit despre relația pe care a avut-o cu alcoolul și despre perioada dificilă din ultimii ani ai comunismului. Jurnalistul a mărturisit că, în acea etapă a vieții, băutura reprezenta pentru el o formă de alinare, pe fondul unei stări depresive.

„Păi, bunicul meu dinspre mamă avea o vorbă: «Bea, gâtule, bea, că, când oi muri, mult oi putrezi». Mi s-a părut înțeleaptă, judicioasă această expresie a bunicului meu. Am încercat să mă conformez ei. Eu știu, să... Cum să vă... Mă rog, n-am băut chiar o Dâmboviță sau o Prahovă, dar am încercat. (...)

Domnule, alcoolul era pentru mine un antidepresiv, à la lettre. Atunci eram profund depresiv, în ultimii ani ai anilor '80, și luam acest antidepresiv popular. Problema era alta. Problema era că nu găseai ce să bei.”

Cristian Tudor Popescu a povestit cum a renunțat la fumat

Un alt subiect abordat în cadrul discuției a fost dependența de nicotină. Jurnalistul a dezvăluit că a renunțat la fumat în 1991, într-un moment pe care îl descrie ca fiind o decizie luată într-o singură clipă.

Cristian Tudor Popescu a povestit că, de atunci, a mai fumat o singură țigară, într-un moment extrem de dificil, când a fost chemat la morga din Ploiești pentru a identifica trupul lui Dumitru Dinu.

Totodată, acesta a oferit detalii despre cât de mult fuma în perioada respectivă, mărturisind că ajunsese să aprindă o țigară nouă chiar dacă avea deja una care ardea în scrumieră.

„De fumat m-am lăsat în 1991, într-o singură clipă, și de atunci... De atunci am mai pus țigara în gură o singură dată, în morga din Ploiești, în care am fost chemat să-l identific pe Dumitru Dinu. Atunci am mai pus o țigară în gură, în 36 de ani, o singură dată. Deci, într-o secundă m-am lăsat de fumat.

Și fumam... Ca să vă faceți o idee, mi se întâmpla de multe ori să am o țigară în gură și una care ardea în scrumieră. O puneam, uitam și îmi aprindeam automat încă una.”

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