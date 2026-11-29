Samuel Le Torriellec se numără printre concurenții care vor intra în competiția Survivor România 2027, în echipa Faimoșilor. Cunoscut publicului din România datorită aparițiilor sale televizate și pasiunii pentru gastronomie, chef-ul francez se pregătește să lase în urmă bucătăria și confortul de acasă pentru o experiență cu totul diferită, în Republica Dominicană. Puțini cunosc însă povestea sa și modul în care a ajuns să își construiască o carieră în țara noastră.

Samuel Le Torriellec, concurent la Survivor România Foto: Antena 1

Originar din Normandia, în nordul Franței, Samuel Le Torriellec a descoperit încă de tânăr lumea gastronomiei. În urmă cu aproximativ 30 de ani și-a început drumul profesional în domeniul culinar, iar pregătirea sa a inclus cursurile Liceului Hotelier Marland din Granville, unde a obținut certificarea în bucătărie profesională.

De-a lungul anilor, francezul a acumulat experiență în restaurante renumite din țara natală, inclusiv în localuri cu stele Michelin. A ocupat mai multe poziții în bucătăriile profesionale, printre care cele de ajutor de bucătar și sous-chef, reușind să își dezvolte tehnica și să își consolideze reputația în domeniu.

Cum a ajuns Samuel Le Torriellec în România și de ce a ales să rămână

Povestea lui Samuel Le Torriellec în România a început în 2008, când a venit în țara noastră pentru o vizită de numai trei zile. Planurile inițiale erau simple, însă experiența de aici l-a făcut să își schimbe perspectiva și să ia o decizie importantă: să se stabilească în București, scrie Wikipedia.

Legătura bucătarului francez cu România exista însă de mai mult timp. În copilărie, tatăl său îl adusese în diferite zone ale țării, astfel că nu era complet străin de locurile și cultura de aici. Revenirea din 2008 avea să reprezinte începutul unei noi etape în viața sa.

După ce a decis să rămână, Samuel Le Torriellec și-a continuat activitatea profesională în gastronomie și a reușit să își construiască treptat un nume în România. Popularitatea sa a crescut considerabil odată cu apariția în emisiunea „Hello Chef”, difuzată de Antena 1, pe care o prezintă alături de Roxana Blenche.

Prezența în televiziune i-a oferit ocazia să ajungă la un public mai larg. Românii au ajuns să îl cunoască nu doar prin preparatele sale, ci și prin sfaturile culinare și pasiunea pe care o transmite atunci când vorbește despre bucătărie. Astăzi, Samuel Le Torriellec este unul dintre bucătarii apreciați de publicul din România.

Samuel Le Torriellec, pregătit pentru aventura Survivor România 2027

În 2027, chef-ul francez va avea parte de una dintre cele mai mari provocări de până acum. Samuel Le Torriellec a acceptat să participe la Survivor România, unde va face parte din echipa Faimoșilor. Printre colegii săi de competiție se numără Adrian Mutu și Bella Santiago.

De această dată, nu va mai avea la dispoziție ustensilele și ingredientele din bucătărie, ci va trebui să se adapteze condițiilor din jungla Republicii Dominicane. Concurentul este conștient că urmează o experiență dificilă, însă spune că este pregătit să iasă din zona de confort și să descopere ce poate face într-un asemenea context.

Participarea la show presupune o schimbare majoră față de activitatea cu care s-a obișnuit, însă Samuel Le Torriellec privește această experiență ca pe o oportunitate de a-și testa limitele.

„Anul 2027 vine cu cea mai mare provocare a vieții mele - o să las în urmă zona de confort, bucătăria care-mi aduce atât de multe satisfacții și emisiunile în care mă simt confortabil și să plec spre Republica Dominicană, spre jungla care mă așteaptă cu noi surprize”, a declarat chef-ul.

Acesta nu ascunde faptul că Survivor este un format dificil, dar are încredere că experiențele acumulate până acum îl vor ajuta să facă față probelor și condițiilor din competiție.

„Survivor este cel mai dificil format, însă am încredere că toate experiențele de până la acest moment m-au format pentru a face față! Sunt gata să descopăr tot ce presupune această competiție”, a mai transmis Samuel Le Torriellec.