Moment special în sezonul 10 „Insula Iubirii”: Nattasha Black a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, Lorenzo. Producătorii le-au făcut o mega-surpriză, în urma căreia ambii parteneri au izbucnit în lacrimi. La ce e dispusă dominatoarea să renunțe, după ce a văzut că Lorenzo i-a fost fidel.

Nattasha a fost cerută în căsătorie de Lorenzo Foto: captură video Facebook Insula Iubirii

Testul s-a terminat deja pentru doi concurenți, și anume Nattasha și Lorenzo. Cei doi au avut parte de o revedere spectaculoasă, pe plajă. Niciunul dintre ei nu a călcat strâmb și nu a existat nicio conexiune cu nicio ispită, de nicio parte.

Nattasha a fost cerută în căsătorie de Lorenzo

Nattasha și ispita Daniel au avut date, la fel și Lorenzo cu Frankie. Totuși, producătorii au pus la cale o surpriză de proporții pentru cei doi. Concurenții nu au știut că, de fapt, pentru ei testul se termină mai repede și urmează să se întâlnească în același loc.

După ce bărcuțele au ajuns pe mal, Nattasha și Lorenzo au început să alerge unul spre celălalt. S-au luat în brațe și nu și-au mai putut da drumul. În tot acest timp, ambii plângeau de fericire și de emoție. Surpriza și mai mare a fost cererea în căsătorie. Lorenzo i-a pus întrebarea cea mare iubitei lui, iar răspunsul a fost „DA”.

„Orice dor, orice durere, orice tristețe, orice gând pentru mine au dispărut. M-am simțit liniștită, pentru ca el e liniștea mea”, a declarat Nattasha Black.

Și Lorenzo a fost extrem de fericit. „Nu m-am gândit ca trec prin așa stări. M-am eliberat de tot. Frumos, jur!”, a spus el.

La scurt timp, Radu Vâlcan a venit și el pe plajă și i-a felicitat. Prezentatorul le-a explicat că Frankie știa de ceea ce va urma. Astfel, Nattasha și Lorenzo au parte de un dream date împreună, nu cu ispitele, așa cum se întâmplă în cazul celorlalți concurenți.

„Foarte frumos momentul dintre voi, v-am urmărit de acolo din spate de undeva (…) Știi cui cred ca ar trebui să îi mulțumești totuși? Lui Frankie și lui Daniel. Frankie știa despre planul tău, mi l-a dezvăluit și am considerat ca cel mai bun dream date pentru voi este acesta”, a transmis Radu Vâlcan.

La ce e dispusă să renunțe dominatoarea după experiența de la „Insula Iubirii”

Nattasha Black și-a schimbat prioritățile după această experiență. Dacă banii erau pe primul loc, acum partenerul ei contează cel mai mult. Dacă înainte de acest test susținea că nu va renunța niciodată la meseria ei, de dominatoare, lucrurile s-au schimbat acum și susține că iubirea pentru Loreno primează.

„Am învățat că el e omul pe care eu îl vreau lângă mine, e omul pe care îl vreau cel mai mult și pentru el aș renunța la orice, chiar și la munca mea”, a declarat Nattasha.

Recent, ea chiar a primit un premiu important în domeniul ei. Într-o gală organizată în Marea Britanie, ea a fost premiată cu trofeul pentru „Cea mai bună dominatoare în 2026”, semn că e cea mai pricepută în meseria ei, la care este acum dispusă să renunțe în favoarea lui Lorezo, dacă va fi nevoie.