Codin Maticiuc a dezvăluit cât voia să-i ofere Pamelei Anderson pentru filmul lui, „Miami Beach 2” și ce răspuns a primit de la starletă. Afaceristul este cunoscut în showbiz-ul românesc pentru extravaganțele sale și mereu a vrut să ajungă acolo unde și-a propus. Cu toate acestea, dorința referitoare la actriță nu i-a fost îndeplinită, ba chiar i s-a răspuns ironic la propunere.

Cât a vrut să-i ofere Codin Maticiuc Pamelei Anderson pentru a juca în filmul său. Foto: Instagram

Codin Maticiuc a fost destul de sincer în cadrul podcastului „Sosurile lui Măruță”. Deși, în câteva cazuri a preferat să mănânce iute decât să citească întrebarea, acesta a dat detalii spectaculoase despre pregătirile de dinainte de filmul „Miami Beach 2”. Ce a vorbit cu Pamela Anderson.

Cât i-a oferit Codin Maticiuc Pamelei Anderson pentru „Miami Beach 2”

Codin Maticiuc voia să o facă lată și de această dată, dar visul i-a fost ruinat. Afaceristul și-a dorit-o pe Pamela Anderson în filmul „Miami Beach 2”, așa că i-a făcut și o ofertă pentru două zile de filmare.

Omul de afaceri a dezvăluit în cadrul podcastului „Sosurile lui Măruță” faptul că a vrut să-i ofere Pamelei Anderson suma de 100.000 de euro pentru a apărea în filmul său, cam acela fiind prețul care se practica la acea vreme.

„Noi am oferit în perioada aia mai multor actori și am oferit 100000 €. Cam asta era zona, pentru două zile de filmare. Cam astea erau ofertele noastre, more or less, pentru toată lumea”, a declarat Codin Maticiuc la podcastul lui Cătălin Măruță.

Răspunsul ironic primit de la starletă

Pamela Anderson l-a refuzat categoric pe Codin Maticiuc. Ba mai mult, aceasta i-a răspuns într-un mod ironic: „Nu suntem nici măcar în aceeași galaxie”. Afaceristul susține că i s-a spus faptul că suma nu este nici măcar pe aproape de banii pe care ea ar accepta o asemenea apariție.

În același timp, Codin Maticiuc a dezvăluit că, la acea vreme, era în discuții cu Danny Trejo, care a și acceptat oferta și a apărut în film, și cu Michael Madsen, care a acceptat și el, dar nu a mai fost luat de către echipa de producție. Mai mult decât atât, vedeta susține că a luat atunci legătura și cu Dolph Lundgren.

Întrebat și despre actorii români, Codin Maticiuc nu a dezvăluit ce prețuri cer aceștia pentru filmări, dar a menționat care sunt cei mai scumpi în apariție. Pe lista erau Șerban Pavlu, Andi Vasluianu și Marcel Iureș.