Andreea Bălan a făcut dezvăluiri despre procesul său de dezvoltare personală și despre schimbările care au ajutat-o să își acorde mai multă atenție propriei stări emoționale. Invitată în podcastul lui Sore, artista a povestit că a apelat la psihoterapie încă de la 27 de ani și a continuat să meargă la ședințe timp de aproximativ opt ani.

Andreea Bălan a mers ani la rând la terapie Foto: Arhivă

Cântăreața a explicat că, după această perioadă, a început să caute și să aprofundeze informații pe cont propriu. În ultimii ani, a devenit mai atentă la ceea ce citește, ascultă și urmărește, alegând singură activitățile și materialele care consideră că îi sunt utile.

„La 27 de ani am început să merg la terapie și am mers încontinuu până la 34-35 de ani”, a mărturisit Andreea Bălan în conversația cu Sore.

Artista a mai spus că dezvoltarea accesului la informație și apariția numeroaselor materiale publicate de autori au determinat-o să devină autodidactă. Astfel, și-a format propriul mod de a învăța și de a selecta conținutul pe care îl consumă.

Andreea Bălan, despre terapia care a ajutat-o și informațiile pe care le selectează

După anii în care a mers constant la terapie, Andreea Bălan a început să își organizeze diferit procesul de dezvoltare personală. În prezent, artista spune că are libertatea de a alege ce metode folosește și ce informații consideră relevante pentru ea.

„În ultimii ani îmi iau informația foarte simplu. Aleg ce vreau să fac, de la meditații la ce citesc, ce ascult”, a explicat cântăreața.

Totuși, aceasta a recunoscut că există și o provocare atunci când vine vorba despre utilizarea rețelelor sociale. Derularea continuă a postărilor și videoclipurilor poate deveni un obicei greu de întrerupt, mai ales pentru că utilizatorul nu știe ce material va apărea în continuare.

Andreea Bălan a vorbit despre mecanismul prin care platformele afișează inițial conținut apropiat de preferințele utilizatorilor, dar pot introduce ulterior și materiale complet diferite, unele cu un impact emoțional negativ.

Ce spune artista despre efectele scroll-ului asupra stării emoționale

Un alt subiect abordat în podcastul lui Sore a fost influența pe care o poate avea consumul prelungit de conținut online asupra stării de spirit. Andreea Bălan consideră că derularea permanentă a postărilor poate aduce în atenția utilizatorilor imagini și informații care provoacă teamă, agitație sau tristețe.

„Scroll-ul ăsta, pentru că nu știi ce urmează, îți dă dopamină. Îți scade vibrația”, a afirmat artista.

Cântăreața a explicat că algoritmul începe, de regulă, prin a afișa materiale pe care utilizatorul le urmărește sau le apreciază. Cu toate acestea, pe parcurs pot apărea și imagini cu accidente, știri sau alte evenimente care îi captează atenția, chiar dacă nu reprezintă tipul de conținut pe care și l-ar dori.

„Încep poate de la ceva mișto, de la algoritmul care îți dă ceea ce urmărești tu, dar la un moment dat îți vine și ceva mai... pur și simplu îți captează atenția”, a povestit Andreea Bălan.

Artista a atras atenția că expunerea repetată la astfel de materiale poate influența felul în care o persoană se simte ulterior. În opinia sa, după ce urmărește mai multe imagini sau știri care provoacă neliniște, cineva poate ajunge să resimtă tristețe sau disconfort fără să facă imediat legătura cu timpul petrecut pe telefon.

„Dacă vezi două, trei, patru, cinci din alea, ție îți scade vibrația și după aia nu știi de ce a doua zi nu-ți iese ceva sau te privești trist sau te doare capul”, a mai spus cântăreața.