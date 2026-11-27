Andreea Marin nu intră în bucătăria MasterChef Celebrity cu pretenția că este un chef desăvârșit. Dimpotrivă, vedeta a făcut chiar o mărturisire surprinzătoare despre abilitățile ei culinare și spune că există o altă pasiune care o atrage mult mai mult decât gătitul, și anume grădinăritul. Cu toate acestea, curiozitatea de a învăța de la cei mai buni a convins-o să accepte provocarea emisiunii, ce va debuta în curând la Pro TV.

Andreea Marin concurează la MasterChef Celebrity Foto: Pro TV

Participarea Andreei Marin la MasterChef Celebrity vine și cu un alt mister. Andreea Marin va găti alături de o persoană specială din viața sa, însă a decis să nu dezvăluie cine este aceasta până la difuzarea emisiunii.

Andreea Marin va avea un coechipier surpriză la MasterChef Celebrity

Spre deosebire de alte echipe anunțate deja de PRO TV, în cazul vedetei identitatea coechipierului rămâne o surpriză.

Înainte de a ajunge în fața celor trei chefi, Andreea Marin a vorbit deschis despre relația sa cu bucătăria și despre motivul pentru care a acceptat să participe. Nu se consideră o expertă, însă este convinsă că experiența îi va aduce mai mult decât o simplă apariție televizată.

„Nu e adevărat că nu mă simt confortabil, am filmat de multe ori în bucătăria hubului meu creativ, dar eu sunt mai mult pasionată de grădinărit decât de gătit, recunosc, fiecare cu plăcerea sa. Orice postez din Grădina cu miresme, cum se numește colțul meu de rai din care mâncăm sănătos fructe, legume, verdețuri aromatice crescute fără chimicale devine un subiect foarte urmărit, dovada că multă lume iubește subiectul.

Așa că roadele mele ajung în bucătărie și câteodată arăt rețete sănătoase, ca inspirație. Nu pot spune că sunt o bucătăreasă nemaipomenită, însă orice se învață și asta m-a atras pe mine către MasterChef, curiozitatea de a învăța și nu am greșit deloc: e minunat să furi idei de la cei mai buni, să simți miresme, să guști, să afli combinații inedite și să cunoști oameni noi - e o plăcere această experiență!

Nici gând să am regrete, dimpotrivă, e un mare câștig! Nu are importanță dacă ajung sau nu în finală pentru mine, deja am câștigat ceva ce nu aș fi putut cumpăra: informații prețioase și amintiri de neuitat!”, a declarat Andreea Marin, pentru Click!

„Astăzi, mănânc de toate, nu am restricții”

Vedeta a dezvăluit și că în ultimii ani a reușit să își schimbe stilul de viață și să ajungă la greutatea dorită, fără să transforme alimentația într-o listă permanentă de interdicții. Spune că astăzi mănâncă de toate, dar cu măsură, după ce a învățat ce combinații îi fac bine și ce obiceiuri trebuie evitate.

„Astăzi, mănânc de toate, nu am restricții, am slăbit și m-am menținut, dar fac totul cu măsură, am învățat ce înseamnă moderation și care sunt amestecurile care nu îmi fac bine și le ocolesc, mănânc destul de simplu, nu fac acele combinații complicate care nu te fac să te simți bine după masă.

Voință am avut pe tot parcursul revenirii mele la greutatea dorită și la starea de bine, transformarea a durat peste 2 ani, deci <<nu există nu se poate>>dacă vreau cu adevărat”, ne-a spus Zâna.

Foto: Facebook

„Dezastrele sau gafele nu sunt specialitatea mea”

Andreea Marin nu vorbește despre o schimbare peste noapte, ci despre un proces de durată, în care disciplina și consecvența au avut un rol important. Iar filosofia aceasta pare să o însoțească și în aventura culinară.

De altfel, vedeta spune că nu se teme nici de greșelile care pot apărea în bucătărie. Chiar dacă atenția la detalii o definește, recunoaște că au existat momente în care a stricat un sos sau a greșit cantitatea unui ingredient.

„Dezastrele sau gafele nu sunt specialitatea mea, dimpotrivă, aș spune că atenția la detalii mă definește. Însă atunci când îndrăznești să încerci combinații noi în bucătărie fără a avea o rețetă, mai poți greși, dar asta nu trebuie să ne descurajeze, ce plictisitoare ar fi viața noastră dacă am face mereu totul ca la carte, nu e așa?!

Mi s-a întâmplat să stric un sos și să nu mai știu să îl repar sau să îmi amintesc greșit cantitatea unui ingredient și să fac o boacănă. De aceea, o astfel de greșeală nu se uită și e o lecție utilă, data viitoare va ieși bine cu siguranță.”

Pentru Andreea Marin, așadar, MasterChef Celebrity nu este despre demonstrarea unei perfecțiuni culinare, ci despre experiență, curaj și descoperire. Iar publicul va avea ocazia să o vadă într-o ipostază diferită, alături de un coechipier pe care vedeta îl ține, deocamdată, la secret.