Iancu Sterp este obișnuit cu provocările, fie că vorbim despre competițiile de sport sau reality show-urile în care a fost implicat. Însă există un domeniu în care lucrurile nu par să-i iasă chiar atât de bine: bucătăria! Cu toate acestea, Iancu a venit împreună cu sora lui, Ileana, să concureze la MasterChef Celebrity.



Iancu Sterp și sora lui, Ileana, la MasterChef Celebrity Foto: Pro TV

Iancu Sterp va fi concurent la MasterChef Celebrity, show-ul culinar care va începe în curând la PRO TV și pe VOYO.

Acesta a făcut, cu acest prilej, dezvăluiri savuroase despre experiențele sale culinare, recunoscând că, de-a lungul timpului, a reușit să transforme câteva preparate aparent simple în adevărate dezastre gastronomice.

Iancu va concura alături de sora lui, Ileana

Fratele lui Culiță Sterp va intra în competiția de la PRO TV alături de sora sa, Ileana Sterp, iar publicul va avea ocazia să descopere o latură mai puțin cunoscută a acestuia.

Până să ajungă însă în fața celor trei chefi, Iancu are câteva povești care demonstrează că nu orice experiență în bucătărie se termină cu o farfurie apetisantă.

Una dintre cele mai memorabile întâmplări s-a petrecut chiar în copilărie, când a vrut să-și pregătească singur cartofi prăjiți. Văzuse de multe ori cum gătea mama lui și era convins că știe exact ce are de făcut. A omis însă un detaliu esențial: uleiul trebuia lăsat să se încingă înainte să adauge cartofii.

„Când eram copil am încercat să fac cartofi prăjiți. O dată am venit de la școală și nu era nimeni acasă și eu vizual așa rețeta cum făcea maică-mea, că punea cartofii în tigaie, îi scotea și mâncam. Și eu n-am știut că trebuie să lași tigaia să se încingă puțin, uleiul.

Deci am pus tigaia pe foc, uleiul și cartofii, fiind curățați deja de dinainte, i-am băgat acolo cu uleiul. Și când au început să se frigă erau deja negri. Când i-am scos afară, negri rău. N-am înțeles nimic din ce a ieșit acolo, dar n-am mai mâncat”, a povestit Iancu.

„Nu era nevastă-mea acasă și am ars friptura”

Și dacă am putea crede că între timp a devenit un adevărat bucătar, lucrurile nu stau chiar așa. Iancu a recunoscut că a mai avut parte de un episod în care a supraestimat capacitățile cuptorului și propriile abilități culinare. De această dată, victima a fost o friptură.

„Nu era nevastă-mea acasă și mi-am băgat niște friptură la cuptor și am zăpăcit-o, am și ars-o, s-a și uscat. Era tare ca piatra și chiar am comandat pizza atunci”, a dezvăluit concurentul, pentru Click!

Ce nu suportă să mănânce?

Dar problemele lui Iancu cu gastronomia nu se rezumă doar la ceea ce gătește. Nici unele delicatese considerate rafinate nu reușesc să-l impresioneze. Ba chiar există un preparat pe care l-a încercat recent și pe care nu ar mai vrea să-l vadă în fața ochilor: stridia.

Curios să afle de ce este atât de apreciată, acesta a decis să o guste, însă experiența nu s-a ridicat deloc la așteptările sale.

„Din păcate, am gustat-o, dar n-aș mai gusta. E scoica aia, nu mai știu cum se numește, de o bei așa”, a spus el, înainte să-și amintească denumirea.

„Stridia aia e groaznică! Acum o lună am încercat. Vedeam în filme că mare șmecherie e stridia aia și mi se părea că arată și bine, dar când am băgat-o în gură mi-a venit să vomit cu gustul ăla de pește crud. Nu e ce trebuie, să nu încercați!”, ne-a mărturisit Iancu.

Mai mult, întrebat ce ar pregăti pentru ultima masă unei persoane care i-a făcut rău în viață, răspunsul lui a venit fără prea multe ezitări: stridii crude! Se pare că experiența neplăcută l-a marcat suficient de mult încât să transforme preparatul într-o adevărată armă culinară imaginară.

Foto: Instagram

Mama Geta face combinații culinare trăsnite

În schimb, Iancu nu are nimic împotriva combinațiilor neobișnuite atunci când vine vorba despre preferințele mamei sale. A povestit că aceasta are propriile tabieturi gastronomice și că uneori combină alimente care lui nu îi trezesc deloc apetitul.

„Eu n-am avut pasiuni culinare trăsnite, în schimb maică-mea le are. Câteodată, când se pune la masă, mănâncă dulceață cu mămăligă, brânză cu mămăligă, din astea așa... Nu-s rele, dar nu-s pe gustul meu. Maică-mea le adoră”, ne-a mai spus el.

Rămâne de văzut dacă în bucătăria MasterChef Celebrity va reuși să-și depășească trecutul culinar sau dacă cei trei chefi vor descoperi că Iancu se descurcă mai bine în competițiile de forță decât în cele gastronomice.

Alături de Ileana Sterp, acesta va intra într-o competiție în care va trebui să demonstreze că poate face mai mult decât să recunoască preparatele care îi plac. Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu vor avea ultimul cuvânt, iar Gina Pistol va fi alături de concurenți pe parcursul provocărilor.

MasterChef Celebrity revine după 13 ani la PRO TV și VOYO, într-un sezon special în care vedetele gătesc în echipă cu persoane apropiate. Pentru Iancu, miza este clară: să lase în urmă cartofii carbonizați, fripturile transformate în piatră și comenzile de pizza și să demonstreze că poate avea succes și în bucătărie!