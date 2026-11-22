Este o dezbatere care reapare constant, fie printre prieteni fie în mediul online. În același timp, este o dezbatere pe care nimeni nu își dorește să o câșige. Este vorba, mai precis, despre care este cel mai urât oraș din România.

Internauții au menționat Slobozia Foto: Facebook

Recent, discuția despre aspectul estetic al orașelor din România a reizbucnit în mediul online, după ce un internaut a postat întrebarea: „Care este cel mai urât oraș din România?” În scurt timp, zeci de localități au fost „nominalizate” de către internauți, iar mulți dintre aceștia au vorbit despre Slobozia, Turda, Giurgiu, Brăila și chiar și Făgăraș.

Răspunsurile românilor nu s-au rezumat numai la aspectul estetic ci și la problemele legate de standardul de viață din anumite localități. Iar unele dintre orașele menționate de internauți au fost surprinzător de mari.

Slobozia nu este apreciată de internauții români

Dintre toate orașele menționate de internauți, cele mai dure comentarii le-a primit Slobozia.

„Slobozia e ca o benzinărie mai mare, ai intrat și ai plecat, mai mult nu-ți trebuie, arată ca un oraș făcut în Cities Skylines de plictiseală”, a comentat un internaut, comparând orașul cu ceva făcut în grabă într-un joc video. Nici Turda nu s-a bucurat de recenzii prea bune.

„Turda și Câmpia Turzii, moartea pasiunii orașele alea două”, a scris un internaut.

Chiar și Constanța a fost criticată

În același timp, Brăila a fost descrisă ca fiind un oraș „trist”, iar un comentariu care nominaliza Giurgiu a atras imediat atenția internauților.

„Giurgiu. Dacă depresia ar fi un oraș, sigur ar fi Giurgiu”, a scris un român, potrivit adevarul.ro. De asemenea, internauții au criticat și lipsa spațiilor verzi din Făgăraș. Un alt oraș pe care românii l-au criticat a fost Constanța.

„Constanța, fiind oraș port cu festivaluri anuale și toate astea, ar trebui să fie dezvoltat economic chiar printre cele mai dezvoltate orașe, în schimb arată deplorabil, execrabil”, a comentat un internaut din țara noastră.

Alte orașe menționate de internauți au fost Reșița, Slatina, Alexandria, Focșani, Buzău, Vaslui, Turnu Măgurele, Zimnicea și Motru. În același timp, un român a menționat că experiențele fiecărei persoane colorează enorm răspunsurile oferite.

„În general, lumea o să spună că cel mai urât oraș e ăla în care și-au petrecut cea mai mare parte din viață sau ăla în care trăiesc momentan, pentru că s-au plictisit de el”, a scris românul.