La 55 de ani, Daniela Nane demonstrează că acordă o atenție deosebită felului în care arată și stilului său de viață. Actrița a surprins cu apariția sa de la Gala Premiilor UCIN, unde a afișat o siluetă vizibil schimbată. Întrebată care este secretul transformării, vedeta a dezvăluit că a apelat la un program alimentar neobișnuit și că nu face rabat de la disciplină.

Cum își menține Daniela Nane silueta impecabilă, la 55 de ani Foto: arhiva Click!

Daniela Nane a atras din nou atenția cu silueta sa, la o apariție recentă, iar actrița a dezvăluit ce schimbări a făcut în alimentație pentru a ajunge la această formă. Vedeta a recunoscut că urmează un program destul de strict, în care alternează zilele în care mănâncă cu cele de post negru.

Daniela Nane, premiată pentru rolul din „Comatogen”

Actrița a participat la Gala Premiilor UCIN, unde a purtat o ținută spectaculoasă, semnată de Cătălin Botezatu. Evenimentul a fost unul special pentru Daniela Nane, care a primit un trofeu pentru interpretarea din filmul „Comatogen”.

Distincția marchează și revenirea sa într-un lungmetraj românesc, după o pauză de 20 de ani. Cu această ocazie, vedeta a dedicat premiul actorilor din România care nu au avut încă oportunitatea de a interpreta un rol memorabil pe marele ecran.

Ce reguli alimentare respectă actrița pentru a-și menține silueta

Dincolo de reușitele profesionale, silueta actriței a fost un alt subiect de discuție. Întrebată cum a reușit să slăbească, Daniela Nane a vorbit deschis despre obiceiurile alimentare pe care le-a adoptat în ultimele luni.

„Mi-am pus fermoar la gură. Mănânc o zi da, una nu. Altfel nu se poate, mai ales de la o vârstă. Mi-am propus ca în fiecare zi să nu mai consum nimic după ora patru.

O zi nu mănânc, dar a doua zi mănânc un prânz sănătos, iar dimineața fructe. Dar eu vă îndemn să nu faceți ca mine, ci să mergeți la un medic și să faceți sport. Eu mănânc mai puțin și fac și sport. Nu consum decât anumite lucruri, dar îmi fac și poftele atunci când ceva îmi face cu ochiul de pe masă, ca la acest bufet. Dar acum nu am apucat să gust nimic”, a declarat Daniela Nane, pentru Viva.