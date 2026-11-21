Până și decorațiunile pentru bradul de Crăciun s-au scumpit! Mulți se uită, le admiră, dar după ce văd prețurile, mult prea mari, pentru salariile din România, se retrag din fața rafturilor, doldora de modele sclipicioase. Exclusiv pentru Click!, designerul Florin Burescu ne spune care sunt culorile anului, dar și de ce refuză să mai împodobească bradul. Iar amintirile solistei de muzică populară Sofia Vicoveanca, din copilăria săracă, sunt emoționante.

1/8 În anii copilăriei, Sofia Vicoveanca împodobea bradul cu nuci, mere și cu zahăr cubic Foto: Facebook

Cât costă globurile și beteala de brad, în supermarket?

În supermarket, prețurile la decorațiunile pentru bradul de Crăciun s-au majorat simțitor, în 2026. Cu greu te mai înduri să pui unele noi, în coș. Iată și câteva prețuri actuale. Coronițele sunt cele mai scumpe, ajungând și la 70 de lei.

Ciorăpeii, în care se pun cadourile de Moș Nicolae, sunt între 7 și 40 de lei, în funcție de complexitatea modelului. Cănile cu imprimeu de sezon costă 19 lei, un set de globuri e între 13 și 25 de lei, iar beteala se vinde și cu 20 de lei. Ca să împodobești un brad întreg costă lejer peste 100 de lei și nici nu ai cumpărat mare lucru.



Ce culori sunt în trend, anul acesta, de Crăciun? Cum împodobim bradul? Sfaturile designerului Florin Burescu

Vrei să îți uimești invitații la masa tradițională de Crăciun, din acest an? În exclusivitate, designerul Florin Burescu ne învață cum să alegem corect culorile:

„Anul acesta, în brad punem punem o culoare, cel mult două, nu mai punem toate culorile în brad, ca în comunism, ar fi numai o aglomerare de produse total inestetice. Totul se vede în calitatea produselor, acolo ține de gustul fiecăruia.

De exemplu, dacă bradul e verde, mergeți pe ornamente grena cu auriu, dacă bradul e alb, puteți să alegeți globuri de un albastru royal foarte frumos.

„Să nu lipsească de pe masă coronița din brad natural cu lumânări roșii”

Se poartă lumânările, sfeșnicele, dar și statuetele, soldățeii, căprioarele și Moș Crăciun. Dau foarte bine în jurul bradului. Eu recomand să nu lipsească de pe masă coronița din brad natural cu acele lumânări roșii. Reprezintă eleganța majoră și spiritul de Crăciun.

Eu nu mai împodobesc bradul, de câțiva ani, sunt sătul din anii copilăriei. Nici nu stau acasă, ar fi o muncă în zadar, la făcut și desfăcut bradul”.

Ce cadouri primea Sofia Vicoveanca, de Crăciun, în copilărie: „Ciorăpei de lână, un fular...”

Artista de muzică populară Sofia Vicoveanca a povestit despre Sărbătorile de Iarnă, din anii copilăriei. Iată ce daruri de suflet primea de Crăciun:

„Erau daruri meşteşugite, nu cumpărate. Ciorăpei de lână, un fular, o cămăşuţă cusută cu modele deo­se­bite. Mie cel mai mult îmi plăceau culorile. Când am crescut, am aflat că în tradiţie există un cod nescris al culorilor pentru costumul popular. Tata, când s-a întors din prizonierat, îmi spunea că nu pot purta cămăşi cusute cu roşu, verde ori al­bas­tru, culori puternice, pentru că sunt fată simplă.

Pentru mine potrivite erau maroul, negrul, cusute pe cămaşă albă sau crem. Trebuia să-ţi ştii măsura, dar asta nu însemna să nu ai personalitate. Mama, draga de ea, avea şi ea grijă la toate amă­nuntele astea și de Cră­ciun primeam în dar hăinuţe lu­crate pe ascuns, noaptea, ori când eram la şcoală”.

Cu ce orna bradul de Crăciun: „Cocea mama din aluat scărițe de pus în pom”

Artista își amintește și cu ce orna bradul, în lipsa banilor. Nicidecum cu decorațiuni scumpe, ci cu ce se găsea prin cămară:

„Așa arăta magia Crăciu­nu­lui meu. Aveam şi câte un brăduţ, pe care îl ornam cu nuci, mere, cu hârtie creponată tăiată ghirlande. Cocea mama din aluat scăriţe de pus în pom.

Atârnam şi zahăr cubic, în­ve­lit şi el în ceva colorat. „Pot să iau un cub de za­hăr, ma­mă?”, fără îngă­du­iala ei, nu în­drăz­neam să mă ating de nimic. „Da, ia unul mic, că diseară-i Crăciunul, şi apoi ata­căm!”. Râ­deam amândouă şi eram fericite așa cum puteam”, a menționat Sofia Vicoveanca, pentru revista AS.