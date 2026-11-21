Andra a obținut un succes impresionant în industria muzicală românească, iar rezultatele din acest an au plasat-o pe primul loc în clasamentul artiștilor cu cele mai mari vânzări de bilete. În 2026, cântăreața a susținut șase concerte cu casa închisă la Sala Palatului, iar biletele pentru toate spectacolele au fost epuizate în doar câteva minute de la punerea în vânzare.

Reacția lui Cătălin Măruță după ce a aflat că Andra este cel mai vândut artist român în 2026 Foto: arhiva Click!

Performanța artistei a ajuns și la urechile soțului său, Cătălin Măruță, care a recunoscut că a aflat vestea din comunicatul oficial transmis de reprezentanții Sălii Palatului și ai platformei iaBilet.ro. Prezentatorul TV a publicat un mesaj pe rețelele de socializare, în care a îmbinat glumele cu declarațiile de admirație pentru partenera sa.

Ce mesaj i-a transmis Cătălin Măruță soției sale

Cătălin Măruță a glumit pe seama faptului că a aflat din presă despre performanța Andrei și i-a transmis că ar trebui să discute acasă despre acest lucru. Dincolo de ironia sa, prezentatorul a mărturisit că este extrem de mândru de reușitele soției sale și le-a mulțumit fanilor pentru susținerea acordată artistei.

„A trebuit să citesc declarația de presă scrisă de conducerea Sălii Palatului și de iaBilet.ro ca să aflu o asemenea bombă: Andra este cel mai vândut artist român în 2026, cu șase concerte sold out anul acesta. Mai mult decât atât, toate biletele s-au vândut în numai câteva minute după ce au fost puse în vânzare.

Andra, cred că trebuie să stăm de vorbă acasă ca să nu mai aflu lucruri de prin ziare. Glumesc! Și mă folosesc de această glumă ca să spun de fapt că e flatant și emoționant să citesc aceste lucruri despre soția mea. Așa că las scris, să rămână: mă simt binecuvântat și sunt sunt extrem de mândru de ea, iar vouă, fanii ei, vă mulțumesc că scrieți această poveste frumoasă!”, a fost mesajul transmis de Cătălin Măruță pe contul de socializare.

Andra, șase spectacole sold out la Sala Palatului

Succesul Andrei nu s-a limitat la cele șase concerte organizate la Sala Palatului. În bilanțul artistic din 2026 se regăsesc și un spectacol cu toate biletele vândute la Londra, precum și trei reprezentații sold out la BT Arena din Cluj-Napoca.

Potrivit rezultatelor comunicate de iaBilet.ro, aceste performanțe au plasat-o pe Andra pe prima poziție în clasamentul artiștilor români cu cele mai mari vânzări de bilete în acest an.