 Andreea Bănică, surprinsă de Cătălin Măruță cu un mesaj din trecut. Artista a izbucnit în plâns
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Andreea Bănică, surprinsă de Cătălin Măruță cu un mesaj din trecut. Artista a izbucnit în plâns

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Andreea Bănică a trăit un moment plin de emoție în platoul emisiunii „Furnicuțele”, după ce a primit un mesaj neașteptat de la fostul profesor de matematică. Cântăreața nu și-a putut stăpâni lacrimile atunci când și-a revăzut dascălul într-o filmare pregătită de Cătălin Măruță. Totodată, artista a vorbit despre o problemă delicată din viața familiei sale: episoadele de bullying cu care s-ar fi confruntat fiul ei, Noah.

Andreea Bănică
Andreea Bănică Foto: Instagram

Andreea Bănică, emoționată până la lacrimi de mesajul fostului profesor

Invitată în emisiunea „Furnicuțele”, Andreea Bănică a avut parte de o surpriză pusă la cale de Cătălin Măruță. Fostul său profesor de matematică i-a transmis câteva gânduri, iar mesajul a purtat-o imediat înapoi în anii de școală.

Dascălul a vorbit cu mândrie despre parcursul fostei eleve și despre bucuria pe care o simte atunci când își vede elevii reușind în viață. Cuvintele sale au emoționat-o profund pe artistă, care a izbucnit în lacrimi în timp ce urmărea înregistrarea.

Profesorul și-a amintit și de un episod amuzant din perioada în care Andreea era elevă. Cântăreața întârzia uneori la ore, însă dascălul găsise o modalitate inedită de a o sancționa: în loc să o certe, o invita să cânte în fața colegilor.

„E o adevărată bucurie să-ți pot transmite acest gând bun. Ca profesor, cel mai frumos sentiment este să-ți vezi foștii elevi reușind în viață, iar eu îți cunosc și îți urmăresc cu mândrie toate rezultatele și performanțele din carieră. Amintirile mă întorc la anii de școală, îmi amintesc că mai aveai momente în care întârziai la ore, dar sancțiunea mea era una pe măsură. Te puneam direct să ne cânți, ca să te scap de pedeapsă”, i-a transmis fostul profesor.

Fiul artistei, Noah, s-ar fi confruntat cu episoade de bullying

Dincolo de momentul emoționant din emisiune, Andreea Bănică a vorbit și despre o situație dificilă prin care ar fi trecut fiul său. Într-un interviu acordat pentru Știrile Antena Stars, artista a povestit că Noah ar fi fost ținta unor comportamente de bullying din partea unor copii din cartier.

Potrivit declarațiilor sale, băiatul ar fi fost luat în râs, iar unii copii ar fi fugit de el sau s-ar fi ascuns pentru a evita să se joace împreună. Cântăreața a relatat și un episod în care fiului său i-ar fi fost luată casca de pe cap.

Artista spune că astfel de situații trebuie gestionate cu atenție de către adulți și consideră că părinții au un rol esențial în educația copiilor. În opinia sa, reacția familiei și felul în care sunt îndrumate comportamentele celor mici pot contribui la evitarea unor asemenea episoade.

„Important este ca noi, părinții, să știm să gestionăm astfel de situații. Se întâmplă și cu Noah frecvent în cartier, copiii să râdă de el sau să alerge de el, să fugă de el, să se ascundă, să râdă de el (...) I-au luat casca la un moment dat (...) Copiii fac astfel de lucruri, doar că dacă noi știm cum să aplanăm situațiile și să gestionăm, cred că vom avea copii educați frumos”, a declarat Andreea Bănică la Știrile Antena Stars.

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