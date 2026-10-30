 Andreea Bănică, dezvăluiri emoționante despre tatăl său: „Se lăuda cu mine peste tot”
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VideoAndreea Bănică, dezvăluiri emoționante despre tatăl său: „Se lăuda cu mine peste tot”

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Invitată în emisiunea moderată de Cătălin Măruță, „Furnicuțele”, Andreea Bănică a vorbit despre începuturile sale, despre lipsurile financiare din copilărie și despre omul care a încurajat-o să urmeze drumul muzicii: tatăl său.

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Foto: Captură video/Antena1

Familia, suport constant din copilărie

Artista a mărturisit că a crescut într-o familie modestă, iar părinții nu aveau posibilitatea să îi susțină studiile sau visurile din punct de vedere financiar. „Făceam parte dintr-o familie modestă. Nu aveau ai mei bani să mă susțină financiar și nici să mă ajute să merg la o facultate în București”, a povestit Andreea Bănică.

Cu toate acestea, tatăl său a avut mereu încredere în talentul ei și a încurajat-o să își construiască o carieră artistică. „Toată viața îmi spunea: «Tu trebuie să devii artistă. Tu o să fii  artistă»”, și-a amintit cântăreața, spunând că aceste afirmații au venit după ce sora ei a renunțat la balet, iar tatăl ei era determinat să o vadă pe Andreea Bănică pe scenă.

Tatăl Andreei Bănică, mândru de realizările ei

Cântăreața spune că tatăl său era extrem de mândru de realizările ei și vorbea despre ele ori de câte ori avea ocazia. „M-a iubit enorm. Se lăuda cu mine peste tot. Nu pot să-ți spun cum era cu revistele și cu ziarele. Tuturor le spunea ce face fata mea, unde cântă, ce premii a câștigat”, a povestit artista în cadrul emisiunii „Furnicuțele”.

Pasiunea pentru muzică a fost moștenită chiar de la el. Deși lucra într-un domeniu tehnic, muzica ocupa un loc important în viața sa. „Era lăcătuș mecanic, dar avea muzica drept pasiune”, a spus Andreea Bănică.

Artista a dezvăluit că tatăl său coordona în trecut brigăzi artistice și a observat încă de timpuriu talentul fiicei sale. „A văzut în mine clar un talent și a spus că pe mine nu mă pierde. Pe mine mă duce până la capăt”, a mărturisit cântăreața.

În contrast, mama sa era mult mai pragmatică, lucrând ca contabilă la Spitalul de Ortopedie din Eforie Sud.

Momentul care l-a făcut pe tatăl ei să plângă

Andreea Bănică a povestit și unul dintre cele mai emoționante episoade din tinerețea sa. La doar 20 de ani, după ce a început să câștige bani din muzică, și-a cumpărat prima mașină. „Îmi tremurau mâinile când am dat banii să cumpăr mașina. Uite așa îmi făceau mâinile”, a mărturisit artista.

Își amintește că a mers direct să îi arate tatălui său reușita, însă acesta nici măcar nu și-a dat seama că fiica lui se află la volan. „Am deschis portiera și l-am strigat: «Tata, tu nu mă vezi?». El se uita prin mine. Nu și-a dat seama că eu pot să fiu la volan”, a povestit ea.

Reacția tatălui a rămas una dintre cele mai prețioase amintiri ale sale. „Când m-am dat jos de la volan, a început să plângă și a spus: «Nu cred, fata mea, fata lui tata»”, a relatat artista.

Pentru Andreea Bănică, momentul a însemnat mai mult decât achiziția unei mașini. „A fost pentru mine o împlinire, o satisfacție. Simțeam că am făcut ceva și că sunt recunoscută pentru munca mea”, a explicat aceasta.

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