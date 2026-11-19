Au trecut aproape 20 de ani de la moartea Zoiei Ceaușescu, singura fiică a fostului dictator Nicolae Ceaușescu și a Elenei Ceaușescu. Aceasta s-a stins din viață pe 20 noiembrie 2006, la vârsta de 57 de ani, după ce a fost diagnosticată cu cancer pulmonar. În ultimele clipe, i-a făcut soțului său, Mircea Oprean, o rugăminte pe care acesta a respectat-o, deși nu era ceea ce își dorea inițial.

Ce i-a cerut Zoia Ceaușescu soțului ei pe patul de moarte Foto: arhiva Click!

Ce i-a cerut Zoia soțului ei, Mircea Oprean

Înainte să moară, Zoia Ceaușescu și-a exprimat ultima dorință în fața soțului său, Mircea Oprean, care i-a fost alături până în ultimele momente. Fiica fostului dictator nu și-a dorit o înmormântare obișnuită, ci a vrut să fie incinerată. L-a pus pe partenerul ei de viață să îi promită că îi va respecta alegerea.

Mircea Oprean a povestit că rugămintea a venit cu aproximativ 15 minute înainte de moartea soției sale. Deși el nu își dorea acest lucru, a decis să respecte promisiunea făcută.

„Nu a vrut să fie înmormântată. Cu 15 minute înainte să moară, m-a pus să-i promit că nu o înmormântez, ci că o incinerez”, a dezvăluit Mircea Oprean.

Acesta a vorbit și despre perioada dificilă în care și-a îngrijit soția. Timp de șase luni, a fost persoana care s-a ocupat de ea, iar Zoia nu a acceptat pe nimeni altcineva alături.

„Am îngrijit-o până la final. Ea nu a acceptat pe nimeni lângă ea, în afară de mine. Mi s-a părut o chestie firească. Ea era mai mult decât soția mea, era prietena mea. Era parte din mine. Timp de șase luni am dus-o pe brațe Niciodată nu m-am gândit că moare. Eram revoltat că ea nu regreta. Ea a simţit că vine sfârşitul”, povestea acesta.

Zoia Ceaușescu a murit de cancer pulmonar

Zoia Ceaușescu s-a stins din viață pe 20 noiembrie 2006, la vârsta de 57 de ani, în urma unui cancer pulmonar. În ultimele luni, starea sa de sănătate s-a deteriorat, iar soțul ei i-a fost alături și a îngrijit-o până în ultima clipă.

Cei doi s-au cunoscut în 1980, iar trei ani mai târziu s-au căsătorit. Mircea Oprean, inginer și cadru universitar, a rămas alături de Zoia până la moartea acesteia.

După deces, dorința fiicei lui Nicolae și a Elenei Ceaușescu a fost respectată, iar trupul său a fost incinerat. Mircea Oprean a povestit ulterior că urna cu cenușa soției sale a fost păstrată acasă, pentru ca cei doi să poată rămâne împreună și după moartea ei.