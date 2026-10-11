Nadia Comăneci, sub lupa Elenei Ceaușescu! Ce restricții i-ar fi impus din cauza relației cu Nicu

Viața Nadiei Comăneci a fost marcată nu doar de performanțele care au făcut-o celebră în întreaga lume, ci și de presiunile exercitate de regimul comunist. După retragerea din activitatea competițională, în 1984, fosta mare gimnastă ar fi ajuns și mai mult în atenția autorităților, pe fondul legăturii sale cu Nicu Ceaușescu, fiul cel mic al cuplului dictatorial. Istoricul Stejărel Olaru a vorbit despre modul în care această apropiere ar fi influențat libertatea de mișcare a sportivei și despre temerile care ar fi existat la nivelul familiei prezidențiale.

Ce restricții i-a impus Elena Ceaușescu Nadiei Comăneci, din cauza relației cu Nicu Ceaușescu Foto: arhiva Click!

Într-un interviu acordat pentru „I AM SPORT Magazine”, istoricul Stejărel Olaru a oferit detalii despre relația dintre Nadia Comăneci și Nicu Ceaușescu, precum și despre presupusele măsuri luate împotriva fostei gimnaste. Potrivit acestuia, apropierea dintre cei doi ar fi fost una amicală și neoficială, motiv pentru care informațiile despre legătura lor nu ar putea fi identificate în mod obișnuit în arhivele instituțiilor statului.

Întrebat dacă Nadia Comăneci ar fi avut o relație autentică și apropiată cu familia Ceaușescu, istoricul a explicat că interacțiunile cu Nicolae Ceaușescu ar fi avut loc, în principal, în contexte oficiale.

„Nu cred că a fost autentică. A fost o chestiune politică. N-aș spune că Nadia a avut o relație apropiată cu Nicolae Ceaușescu. Cred că l-a văzut de două sau trei ori, de fiecare dată în împrejurări oficiale.

A existat, în schimb, o relație neoficială, amicală, cu Nicu Ceaușescu, dar aceasta nu poate fi documentată prin arhive în mod clasic. Securitatea nu avea voie să urmărească familia prezidențială. Nicolae și Elena Ceaușescu, precum și copiii lor, erau păziți și monitorizați, nu urmăriți în sensul obișnuit. Informațiile culese pentru Elena Ceaușescu nu erau înregistrate după normele interne ale Securității. Erau informări neoficiale, pe care, probabil, le citea și apoi le distrugea”, a explicat istoricul Stejărel Olaru.

Acesta a mai precizat că, deși informațiile despre relația celor doi nu ar fi fost consemnate în documente oficiale întocmite după procedurile obișnuite, au existat persoane care i-au văzut împreună și au povestit ulterior despre interacțiunile lor.

„Sunt convins că în astfel de documente ar fi apărut relația dintre Nicu Ceaușescu și Nadia Comăneci. Despre această relație au vorbit martori care i-au văzut împreună sau i-au însoțit.

În mod surprinzător pentru unii, acești martori au vorbit elogios despre conduita lui Nicu Ceaușescu față de Nadia. Toate informațiile pe care le-am adunat arată că a fost atent și chiar generos cu ea”, a mai spus Stejărel Olaru.

De ce ar fi încercat Elena Ceaușescu să-i limiteze deplasările în străinătate

Potrivit istoricului, relația dintre Nadia Comăneci și Nicu Ceaușescu ar fi reprezentat unul dintre motivele pentru care Elena Ceaușescu ar fi privit cu îngrijorare posibilitatea ca fosta gimnastă să călătorească în Occident. Exista, în această interpretare, teama că sportiva ar fi putut părăsi România și ar fi dezvăluit informații despre familia prezidențială.

Retragerea Nadiei din gimnastica de performanță, în 1984, ar fi coincis cu o înăsprire a restricțiilor privind deplasările sale în afara țării, susține Stejărel Olaru.

„A contat faptul că se simțea supravegheată. Au contat restricțiile de deplasare în străinătate. După retragerea ei din gimnastică, în 1984, restricțiile s-au înăsprit. Există o informație prezentată uneori ca legendă, însă cu parfum de credibilitate: că Elena Ceaușescu ar fi impus limitarea deplasărilor Nadiei în străinătate, mai ales în Occident, de teamă că ar putea fugi. Orice deplasare externă ar fi trebuit aprobată de Elena Ceaușescu”, a mai declarat istoricul.

Acesta a explicat că presupusele restricții ar fi avut legătură și cu informațiile pe care Nadia Comăneci le-ar fi putut dezvălui despre relația sa cu Nicu Ceaușescu, în cazul în care ar fi ajuns să locuiască în afara României.

„Din cauza relației pe care Nadia o avusese cu Nicu Ceaușescu. Foști ofițeri de Securitate implicați în monitorizarea Nadiei în anii 80 mi-au spus că Elena Ceaușescu ar fi fost îngrijorată că, dacă Nadia ar fi rămas în Occident, ar fi putut vorbi despre relația cu Nicu Ceaușescu, devenind o vulnerabilitate pentru familia prezidențială. Este un scenariu verosimil”, a mai afirmat istoricul Stejărel Olaru.

Supravegherea la care ar fi fost supusă fosta gimnastă reprezintă un alt aspect al acestei perioade. Potrivit publicației Onet, Nadia Comăneci ar fi fost însoțită timp de opt ani de ofițeri ai Securității, care i-ar fi urmărit activitatea și ar fi încercat să afle detalii despre viața sa privată.

Conform aceleiași surse, în locuința familiei ar fi fost instalate microfoane, prin intermediul cărora erau înregistrate atât conversațiile sportivei, cât și discuțiile celor apropiați.