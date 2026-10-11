 Nadia Comăneci, sub lupa Elenei Ceaușescu! Ce restricții i-ar fi impus din cauza relației cu Nicu
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Nadia Comăneci, sub lupa Elenei Ceaușescu! Ce restricții i-ar fi impus din cauza relației cu Nicu

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Viața Nadiei Comăneci a fost marcată nu doar de performanțele care au făcut-o celebră în întreaga lume, ci și de presiunile exercitate de regimul comunist. După retragerea din activitatea competițională, în 1984, fosta mare gimnastă ar fi ajuns și mai mult în atenția autorităților, pe fondul legăturii sale cu Nicu Ceaușescu, fiul cel mic al cuplului dictatorial. Istoricul Stejărel Olaru a vorbit despre modul în care această apropiere ar fi influențat libertatea de mișcare a sportivei și despre temerile care ar fi existat la nivelul familiei prezidențiale.

Ce restricții i-a impus Elena Ceaușescu Nadiei Comăneci, din cauza relației cu Nicu Ceaușescu
Ce restricții i-a impus Elena Ceaușescu Nadiei Comăneci, din cauza relației cu Nicu Ceaușescu Foto: arhiva Click!

Într-un interviu acordat pentru „I AM SPORT Magazine”, istoricul Stejărel Olaru a oferit detalii despre relația dintre Nadia Comăneci și Nicu Ceaușescu, precum și despre presupusele măsuri luate împotriva fostei gimnaste. Potrivit acestuia, apropierea dintre cei doi ar fi fost una amicală și neoficială, motiv pentru care informațiile despre legătura lor nu ar putea fi identificate în mod obișnuit în arhivele instituțiilor statului.

Întrebat dacă Nadia Comăneci ar fi avut o relație autentică și apropiată cu familia Ceaușescu, istoricul a explicat că interacțiunile cu Nicolae Ceaușescu ar fi avut loc, în principal, în contexte oficiale.

Nu cred că a fost autentică. A fost o chestiune politică. N-aș spune că Nadia a avut o relație apropiată cu Nicolae Ceaușescu. Cred că l-a văzut de două sau trei ori, de fiecare dată în împrejurări oficiale.

A existat, în schimb, o relație neoficială, amicală, cu Nicu Ceaușescu, dar aceasta nu poate fi documentată prin arhive în mod clasic. Securitatea nu avea voie să urmărească familia prezidențială. Nicolae și Elena Ceaușescu, precum și copiii lor, erau păziți și monitorizați, nu urmăriți în sensul obișnuit. Informațiile culese pentru Elena Ceaușescu nu erau înregistrate după normele interne ale Securității. Erau informări neoficiale, pe care, probabil, le citea și apoi le distrugea”, a explicat istoricul Stejărel Olaru.

Acesta a mai precizat că, deși informațiile despre relația celor doi nu ar fi fost consemnate în documente oficiale întocmite după procedurile obișnuite, au existat persoane care i-au văzut împreună și au povestit ulterior despre interacțiunile lor.

Sunt convins că în astfel de documente ar fi apărut relația dintre Nicu Ceaușescu și Nadia Comăneci. Despre această relație au vorbit martori care i-au văzut împreună sau i-au însoțit.

În mod surprinzător pentru unii, acești martori au vorbit elogios despre conduita lui Nicu Ceaușescu față de Nadia. Toate informațiile pe care le-am adunat arată că a fost atent și chiar generos cu ea”, a mai spus Stejărel Olaru.

De ce ar fi încercat Elena Ceaușescu să-i limiteze deplasările în străinătate

Potrivit istoricului, relația dintre Nadia Comăneci și Nicu Ceaușescu ar fi reprezentat unul dintre motivele pentru care Elena Ceaușescu ar fi privit cu îngrijorare posibilitatea ca fosta gimnastă să călătorească în Occident. Exista, în această interpretare, teama că sportiva ar fi putut părăsi România și ar fi dezvăluit informații despre familia prezidențială.

Retragerea Nadiei din gimnastica de performanță, în 1984, ar fi coincis cu o înăsprire a restricțiilor privind deplasările sale în afara țării, susține Stejărel Olaru.

A contat faptul că se simțea supravegheată. Au contat restricțiile de deplasare în străinătate. După retragerea ei din gimnastică, în 1984, restricțiile s-au înăsprit. Există o informație prezentată uneori ca legendă, însă cu parfum de credibilitate: că Elena Ceaușescu ar fi impus limitarea deplasărilor Nadiei în străinătate, mai ales în Occident, de teamă că ar putea fugi. Orice deplasare externă ar fi trebuit aprobată de Elena Ceaușescu”, a mai declarat istoricul.

Acesta a explicat că presupusele restricții ar fi avut legătură și cu informațiile pe care Nadia Comăneci le-ar fi putut dezvălui despre relația sa cu Nicu Ceaușescu, în cazul în care ar fi ajuns să locuiască în afara României.

Din cauza relației pe care Nadia o avusese cu Nicu Ceaușescu. Foști ofițeri de Securitate implicați în monitorizarea Nadiei în anii 80 mi-au spus că Elena Ceaușescu ar fi fost îngrijorată că, dacă Nadia ar fi rămas în Occident, ar fi putut vorbi despre relația cu Nicu Ceaușescu, devenind o vulnerabilitate pentru familia prezidențială. Este un scenariu verosimil”, a mai afirmat istoricul Stejărel Olaru.

Supravegherea la care ar fi fost supusă fosta gimnastă reprezintă un alt aspect al acestei perioade. Potrivit publicației Onet, Nadia Comăneci ar fi fost însoțită timp de opt ani de ofițeri ai Securității, care i-ar fi urmărit activitatea și ar fi încercat să afle detalii despre viața sa privată.

Conform aceleiași surse, în locuința familiei ar fi fost instalate microfoane, prin intermediul cărora erau înregistrate atât conversațiile sportivei, cât și discuțiile celor apropiați.

Ghid de cumpărături

Anca Turcasiu, foto Instagram jpg
VideoAnca Țurcașiu, o nouă reușită în casa în care s-a mutat. Cum arată foișorul pe care l-a amenajat în curte Vedete românești
ruxi colaj instagram jpg
Rux și Opulență, mărturisiri despre bunica sa. Ce s-ar fi întâmplat după ce femeia a murit în fața familiei Vedete românești
image
„L-a târât, se vedea foarte mult sânge”. Groază într-un parc ZOO, după ce un tigru a ucis un bărbat sub privirile vizitatorilor. Gestul făcut de victimă înainte de atac adevarul.ro
image
Ce se întâmplă cu românii care ajung la vârsta de pensionare, dar au doar 10 ani de vechime în muncă adevarul.ro

Parteneri

image
De ce au jucat slab Korenica și Garita! MM Stoica, dezvăluiri din vestiarul FCSB www.fanatik.ro
image
O mare fabrică din România a fost vândută. Cine este noul proprietar observatornews.ro
image
A cumpărat o poșetă dintr-un second-hand cu 1,5 dolari. După câțiva ani a aflat că valorează 35.000 de dolari www.antena3.ro
image
Alertă de atentat la vârful puterii din Polonia. Premierul Donald Tusk și ministrul Apărării, vizați de o posibilă asasinare. Serviciile secrete au fost mobilizate www.gandul.ro
image
Vlad Bălțățeanu, audiat în cazul crimei Valentinei, tânăra găsită în valiză. Avocatul Adrian Cuculis: „S-a prevalat de dreptul la tăcere”. Ce spune unchiul suspectului: „El a omorât-o” www.wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte la hotelul de 5 stele din Maroc, unde Culiță Sterp a dus-o pe Daniela de ziua ei. Prețul este cât un salariu mediu www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Pensia umilitoare pe care Ilie Năstase o primeşte de la statul român: „Vă daţi seama? Un locotenent-colonel” as.ro
image
Ce salariu încasează Lia Olguța Vasilescu de la Primăria Craiovei. Studiile pe care le are edilul playtech.ro
image
Gigi Becali intervine în forță în conflictul dintre Meme Stoica și Gigi Mustață: “Hotărârile le iau eu! Alin Stoica și Lucian Filip rămân la FCSB!” www.fanatik.ro
image
Câți bani au primit Marcel și Armina, din partea Antenei 1, pentru cele doar 11 zile la Insula Iubirii www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
E oficial! Divorțează și ei! După 10 ani de căsătorie, ea a depus actele!! La mijloc stau acuzații de abuz verbal și agresiuni fizice!! Detalii scandaloase din mariajul lor au ieșit acum la lumină www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Vești îngrijorătoare de la Palatul norvegian. Ce se întâmplă cu proaspăta regină Mette-Marit okmagazine.ro
image
Meghan, mai subțire ca niciodată, a stârnit îngrijorare printre fani. Ducesa doar gătește biscuițeii, nu-i și mănâncă okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Maria Callas, diva care colecționa rețete pentru mâncăruri pe care nu le gusta niciodată historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce credea Cristofor Columb că va găsi în Lumea Nouă? „Nu am găsit pe aceste insule niciun om monstruos” historia.ro
Anca Turcasiu, foto Instagram jpg
VideoAnca Țurcașiu, o nouă reușită în casa în care s-a mutat. Cum arată foișorul pe care l-a amenajat în curte Vedete românești
cabral instagram jpg
Cabral, surprins de decizia luată de copiii săi. Ce a descoperit prezentatorul TV în dormitorul celor mici: „Primul impuls e să fac ordine” Vedete românești
ruxi colaj instagram jpg
Rux și Opulență, mărturisiri despre bunica sa. Ce s-ar fi întâmplat după ce femeia a murit în fața familiei Vedete românești
gabriela cristea instagram jpg
Cum arăta Gabriela Cristea în urmă cu 33 de ani. Ce făcea în 1993: „Ce coafuri și câtă emoție într-o singură fotografie” Vedete românești
andreea balan instagram png
VideoRecunoști vedeta? Cum arăta în copilărie artista care a cucerit România: „Aveam doar 10 ani” Vedete românești
buzdugan facebook jpg
Daniel Buzdugan, mesaj emoționant la o lună de la moartea mamei sale: „Nu m-am obișnuit cu ideea”. În ce își găsește alinarea Vedete românești
Kevin Bacon jpg
Kevin Bacon și Kyra Sedgwick, pierderi de 30 de milioane de dolari! Cum și-au schimbat viața după ce au fost înșelați Vedete internaționale
cheloo fosta sotie jpg
De ce s-a despărțit Cheloo de prima soție, Daniela Niculescu! Mărturisiri despre mariajul lor: „A plâns” Vedete românești
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Viața doamnei Eugenia, descoperită printre ruinele unei case. Fotografii vechi și o scrisoare către nepoți: „Vă rog, cât mai trăiesc, să vă gândiți și la mine” actualitate.net