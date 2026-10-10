Lucian Viziru, secretul unei relații de 17 ani cu Ema. Lecțiile care le-au schimbat căsnicia: „E o listă lungă”

Lucian Viziru și soția sa, Ema, au făcut dezvăluiri savuroase despre viața de cuplu. Cei doi au vorbit deschis despre lucrurile pe care le apreciază unul la celălalt, dar și despre lecțiile pe care le-au învățat în cei 17 ani de relație. Dacă Ema a mărturisit că personalitatea soțului său este cea care o atrage cel mai mult, actorul a oferit un răspuns mult mai îndrăzneț, care a stârnit amuzamentul partenerei sale.

Lucian Viziru și soția sa, Ema, dezvăluiri neașteptate după 17 ani de relație Foto: Facebook

Întrebați ce li se pare cel mai sexy la partenerul de viață după atâția ani petrecuți împreună, Ema și Lucian Viziru au oferit răspunsuri diferite. Soția actorului a recunoscut că atracția sa nu se rezumă la un anumit detaliu fizic, ci ține de omul pe care îl are alături.

„Cel mai sexy la partenerul meu, în momentul de față, sau acum, după 17 ani de căsnicie, este personalitatea. Nu, la modul serios. Mie îmi place de el ca om. Nu. E cu totul. Pentru mine e Lucian cu totul. Ce să zic, că are privirea sexy, are, ce… brand, nu. E Lucian”, a spus Ema în ultima ediție a emisiunii Viva!.

Lucian Viziru a abordat însă întrebarea într-o manieră mult mai directă, enumerând câteva dintre trăsăturile fizice ale soției sale care îl atrag.

„Să încep eu cu ce-mi place la tine. Vreau să încep așa: sânii, fundul… Gleznele, încheieturile. Și îmi place privirea ei”, a mărturisit actorul.

Răspunsul său a determinat-o pe Ema să-i amintească faptul că și fiul lor ar putea urmări emisiunea. Ulterior, aceasta a glumit pe seama criteriilor enumerate de soțul ei, întrebându-se dacă personalitatea ar mai fi contat în cazul în care ar fi avut doar trăsăturile fizice menționate de el.

Lucian a insistat însă că vorbește serios și a subliniat că privirea soției sale este un detaliu important pentru el.

Ce au învățat unul de la celălalt în cei 17 ani de relație

Pe lângă momentele amuzante, cei doi au vorbit și despre schimbările pe care le-au făcut de-a lungul anilor petrecuți împreună. Ema a dezvăluit că soțul său a ajutat-o să privească viața cu mai mult umor și să nu mai trateze totul cu aceeași seriozitate.

„Eu am învățat de la Lucian un pic de tot simțul umorului, că mai am de lucrat la simțul umorului, și de a nu mai lua nici lumea, nici oamenii, nici viața așa în serios. Și modestia, pe mine mă enervează că el e atât de modest. Astea două sigur le-am învățat, îmi vin fără să mă gândesc. Și să aștept înainte să dau foc la un pod, cum se zice, să închid o ușă definitiv, așteaptă puțin. Hai că am găsit trei”, a povestit aceasta.

La rândul său, Lucian Viziru a recunoscut că a învățat numeroase lucruri de la partenera sa, de la felul în care își exprimă gândurile până la obiceiurile legate de stilul vestimentar și alimentație.

„În primul rând aia, să spui ce gândești. Asta ar fi una dintre chestii. Doi: să mă îmbrac mai bine. Trei: să-mi fac părul mai bine. Patru: să mănânc mai bine.

Am învățat de la ea ce înseamnă sushi, pentru că eu nu știam ce înseamnă sushi, mie nici prin cap nu-mi trecea să mănânc vreodată orez, pește crud. Până când mi-a zis doamna că vezi că se bagă și în soia înainte să-l bagi în gură și din momentul ăla sunt mare fan sushi.

Multe alte chestii care țin de sănătate, de politică, de… deci e o listă lungă, lungă, lungă, foarte lungă”, a explicat actorul.

Dezvăluirile celor doi au arătat că, după 17 ani de relație, umorul, sinceritatea și disponibilitatea de a învăța unul de la celălalt continuă să aibă un rol important în căsnicia lor.