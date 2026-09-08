Ema Viziru, dezvăluiri de la MasterChef! Cum își răsfață soțul, pe Lucian Viziru: „Deja este foarte sclifosit”

Ema Viziru trăiește o nouă experiență în lumina reflectoarelor, de această dată în bucătăria de la MasterChef România.

1/9 Ema Viziru, dezvăluiri de la MasterChef Foto: click.ro

Soția lui Lucian Viziru a acceptat provocarea de a participa la show-ul de la PRO TV și spune că a vrut, printre altele, să iasă din umbra celebrului ei soț și să le arate telespectatorilor cine este ea. Duminică, cei doi au venit împreună cu fiul lor la evenimentul MasterChef organizat la Mall Băneasa, unde ne-au vorbit pentru Click! despre familie, mâncare, competiție, dar și despre proiectele care îi așteaptă.

„Am vrut să ies din umbra lui Lucian”

Click!: Ema, cum este pentru tine experiența MasterChef?

Ema Viziru: Este o experiență foarte frumoasă. Am întâlnit tot felul de oameni: unii mai plăcuți, alții mai puțin plăcuți, unii mai buni la cameră, alții mai buni la gătit. Dar am vrut să încerc ceva nou și să ies, oarecum, din umbra lui Lucian.

Click!: Lucian a reușit soția să iasă din umbra ta?

Lucian Viziru: De mult! (râde)

Click!: Gătiți împreună acasă?

Ema Viziru: Da. Eu gătesc cu mine și cu myself!

Replica Emei a stârnit imediat zâmbete, mai ales că Lucian pare să aibă un rol foarte bine definit în bucătăria familiei: cel de degustător. Cei doi soți sunt foarte mândri de băiatul lor de 15 ani căruia îi plac paștele bolognese pregătite ca la carte de către mămica lui, dar nu refuză nici șnițelul și nici vita, mărturisindu-ne că mama lui: „Face de toate!".

Ce îi gătește Ema lui Lucian Viziru

Click!: Lucian, care este mâncarea ta preferată pregătită de soție?

Lucian Viziru: Creveți Saganaki… Ultima dată a făcut ceafă de porc, mușchiuleț de porc, cu cartofi la cuptor

Ema a ținut însă să-i amintească soțului că meniul lui nu se rezumă deloc la atât.

Ema Viziru: I-am făcut ceafă de porc. A ieșit foarte bună. Porc, șnițele,cotlet la cuptor.

Click!: Deci ești un răsfățat!

Lucian Viziru: Se vede!

Click!: Ema, l-ai pus la îngrășat?

Ema Viziru: Nu, sigur, s-a pus singur! Dacă mănânci o porție, poți să mănânci orice. Dacă îți pui de două ori în tavă…

Iar concluzia Emei Viziru este clară: soțul ei nu a dus niciodată lipsă de mâncare bună.

Click!: Nu l-ai lăsat niciodată nemâncat pe soțul tău?

Ema Viziru: De 16 ani nu l-am lăsat niciodată nemâncat! Deja este foarte sclifosit și fandosit și îmi spune că mi-a ieșit mai bine data trecută!

Cum sunt concurenții de la MasterChef

Ema Viziru recunoaște că atmosfera din concurs este una intensă, pentru că toți participanții sunt foarte competitivi.

Click!: Cum sunt concurenții? Cu cine te-ai înțeles cel mai bine?

Ema Viziru: Mă înțeleg cu toți, dar suntem foarte competitivi. Au fost și contre, ceea ce este firesc într-un asemenea concurs. Am oameni care îmi sunt dragi, cu care construiesc și un proiect separat, despre care o să vă vorbim la momentul potrivit. Sunt foarte talentați. Dar am și oameni pe care, sincer, nu vreau să-i mai văd nici în poze, dar…!

Lucian Viziru, fericit că nu mai este în prim-plan

Dacă Ema este acum cea care se află în centrul atenției, Lucian Viziru spune că situația îi convine de minune.

Click!: Lucian, cum este pentru tine să nu fii tu în prim-plan acum?

Lucian Viziru: Este o ușurare fantastică!

Click!: Cum așa?

Lucian Viziru: O să mă scot așa…mă las pe spate pe fotoliu și mă duc în spectacol. (râde)

Actorul pare să se bucure din plin de rolul de soț care susține din culise, în timp ce Ema își construiește propriul drum în fața camerelor.

Fiul lor, pasionat de sport

Cei doi au venit la evenimentul MasterChef împreună cu fiul lor, care a crescut și este deja un băiat înalt și foarte simpatic. Acesta nu pare însă să fi moștenit de la mama lui pasiunea pentru gătit.

Întrebat dacă este pasionat de bucătărie, răspunsul lui a fost simplu: „Nu prea”.

În schimb, sportul pare să fie în continuare printre pasiunile lui, iar părinții sunt foarte implicați în activitățile lui.

Iar familia Viziru nu se oprește aici cu proiectele. Ema și Lucian pregătesc împreună și un nou proiect cinematografic.

Click!: Lucian, lucrați împreună și la alte proiecte?

Lucian Viziru: Urmează, da, un film de groază, un film horror românesc, chiar.

Click!: L-ați cooptat și pe băiat?

Lucian Viziru: Normal! El este, să știți, o generație nouă.

Așa că, după MasterChef și bucătăria de acasă, familia Viziru se pregătește să intre și într-o poveste de groază. De data aceasta, însă, Ema Viziru pare să fie cea care a furat deja toate privirile.