 Ema Viziru, dezvăluiri de la MasterChef! Cum își răsfață soțul, pe Lucian Viziru: „Deja este foarte sclifosit”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare

VideoEma Viziru, dezvăluiri de la MasterChef! Cum își răsfață soțul, pe Lucian Viziru: „Deja este foarte sclifosit”

#Exclusiv Click!
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Ema Viziru trăiește o nouă experiență în lumina reflectoarelor, de această dată în bucătăria de la MasterChef România

Ema Viziru, dezvăluiri de la MasterChef
1/9
Ema Viziru, dezvăluiri de la MasterChef Foto: click.ro

Soția lui Lucian Viziru a acceptat provocarea de a participa la show-ul de la PRO TV și spune că a vrut, printre altele, să iasă din umbra celebrului ei soț și să le arate telespectatorilor cine este ea. Duminică, cei doi au venit împreună cu fiul lor la evenimentul MasterChef organizat la Mall Băneasa, unde ne-au vorbit pentru Click! despre familie, mâncare, competiție, dar și despre proiectele care îi așteaptă.

„Am vrut să ies din umbra lui Lucian”

Click!: Ema, cum este pentru tine experiența MasterChef?

Ema Viziru: Este o experiență foarte frumoasă. Am întâlnit tot felul de oameni: unii mai plăcuți, alții mai puțin plăcuți, unii mai buni la cameră, alții mai buni la gătit. Dar am vrut să încerc ceva nou și să ies, oarecum, din umbra lui Lucian.

Click!: Lucian a reușit soția să iasă din umbra ta?

Lucian Viziru: De mult! (râde)

Click!: Gătiți împreună acasă?

Ema Viziru: Da. Eu gătesc cu mine și cu myself!

Replica Emei a stârnit imediat zâmbete, mai ales că Lucian pare să aibă un rol foarte bine definit în bucătăria familiei: cel de degustător. Cei doi soți sunt foarte mândri de băiatul lor de 15 ani căruia îi plac paștele bolognese pregătite ca la carte de către mămica lui, dar nu refuză nici șnițelul și nici vita, mărturisindu-ne că mama lui: „Face de toate!".

Ce îi gătește Ema lui Lucian Viziru

Click!: Lucian, care este mâncarea ta preferată pregătită de soție?

Lucian Viziru: Creveți Saganaki… Ultima dată a făcut ceafă de porc, mușchiuleț de porc, cu cartofi la cuptor

Ema a ținut însă să-i amintească soțului că meniul lui nu se rezumă deloc la atât.

Ema Viziru: I-am făcut ceafă de porc. A ieșit foarte bună. Porc, șnițele,cotlet la cuptor.

Click!: Deci ești un răsfățat!

Lucian Viziru: Se vede!

Click!: Ema, l-ai pus la îngrășat?

Ema Viziru: Nu, sigur, s-a pus singur! Dacă mănânci o porție, poți să mănânci orice. Dacă îți pui de două ori în tavă…

Iar concluzia Emei Viziru este clară: soțul ei nu a dus niciodată lipsă de mâncare bună.

Click!: Nu l-ai lăsat niciodată nemâncat pe soțul tău?

Ema Viziru: De 16 ani nu l-am lăsat niciodată nemâncat! Deja este foarte sclifosit și fandosit și îmi spune că mi-a ieșit mai bine data trecută!

Cum sunt concurenții de la MasterChef

Ema Viziru recunoaște că atmosfera din concurs este una intensă, pentru că toți participanții sunt foarte competitivi.

Click!: Cum sunt concurenții? Cu cine te-ai înțeles cel mai bine?

Ema Viziru: Mă înțeleg cu toți, dar suntem foarte competitivi. Au fost și contre, ceea ce este firesc într-un asemenea concurs. Am oameni care îmi sunt dragi, cu care construiesc și un proiect separat, despre care o să vă vorbim la momentul potrivit. Sunt foarte talentați. Dar am și oameni pe care, sincer, nu vreau să-i mai văd nici în poze, dar…!

Lucian Viziru, fericit că nu mai este în prim-plan

Dacă Ema este acum cea care se află în centrul atenției, Lucian Viziru spune că situația îi convine de minune.

Click!: Lucian, cum este pentru tine să nu fii tu în prim-plan acum?

Lucian Viziru: Este o ușurare fantastică!

Click!: Cum așa?

Lucian Viziru: O să mă scot așa…mă las pe spate  pe fotoliu și mă duc în spectacol. (râde)

Actorul pare să se bucure din plin de rolul de soț care susține din culise, în timp ce Ema își construiește propriul drum în fața camerelor.

Fiul lor, pasionat de sport

Cei doi au venit la evenimentul MasterChef împreună cu fiul lor, care a crescut și este deja un băiat înalt și foarte simpatic. Acesta nu pare însă să fi moștenit de la mama lui pasiunea pentru gătit.

Întrebat dacă este pasionat de bucătărie, răspunsul lui a fost simplu: „Nu prea”.

În schimb, sportul pare să fie în continuare printre pasiunile lui, iar părinții sunt foarte implicați în activitățile lui.

Iar familia Viziru nu se oprește aici cu proiectele. Ema și Lucian pregătesc împreună și un nou proiect cinematografic.

Click!: Lucian, lucrați împreună și la alte proiecte?

Lucian Viziru: Urmează, da, un film de groază, un film horror românesc, chiar.

Click!: L-ați cooptat și pe băiat?

Lucian Viziru: Normal! El este, să știți, o generație nouă.

Așa că, după MasterChef și bucătăria de acasă, familia Viziru se pregătește să intre și într-o poveste de groază. De data aceasta, însă, Ema Viziru pare să fie cea care a furat deja toate privirile.

Ghid de cumpărături

oana tomoiaga instagram jpg
Tragedia trăită de Oana Tomoiaga în ziua nunții ei. Întâmplarea care i-a umbrit fericirea concurentei de la „Asia Express” Vedete românești
image png
Cătălin Scărlătescu își face casă în Delta Dunării. Iubita lui, arhitectă, se ocupă de proiect: „Nu vreau să fac o investiție foarte mare” Vedete românești
image
„O săptămână de concediu pentru fiecare fugar prins, viu sau mort”. Mărturia românului care a scăpat de gloanțele grănicerilor peste Dunăre adevarul.ro
image
Răzbunarea programatorilor concediați după o „transformare AI”: au creat un sistem capabil să înlocuiască CEO-ul adevarul.ro

Parteneri

image
Antrenorul din România care îi ia apărarea lui Marius Baciu. Cine este vinovatul de la FCSB. „S-a umilit/ Prinde și el un Al Hazliu și ia 500.000” www.fanatik.ro
image
Comuna unde se dau castraveţi gratis, cu o condiţie: "Puteți să faceți afaceri cu ei, nu mă interesează" observatornews.ro
image
În Spania, autoritățile oferă gratuit un sat cu 12 case, cu o singură condiție. Pe aici trecea odată celebrul Camino Real a Castilla   www.antena3.ro
image
Nicuşor Dan cere parlamentarilor să aprobe ca România să trimită 20 de militari în sprijinul Ucrainei. Birourile Permanente analizează și demisiile mai multor membri CNA și SRTV www.gandul.ro
image
Ilie Năstase, dezvăluiri după incidentul conjugal! Ce s-a întâmplat, de fapt, întrel el și soția lui: „M-am certat de o mie de ori cu ea și spune că am fost agresiv” www.wowbiz.ro
image
Frații Șerban și Vlad Huidu sunt îndoliați. Tatăl lor s-a stins din viață: „Te iubesc! Îmi vei lipsi enorm!” www.kanald.ro
image
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă! Dunărea nu are suficientă apă: „În următoarele zece zile nu vom avea suficientă apă pe Dunăre ca să putem porni” Planul Guvernului www.stirilekanald.ro
image
Prietenul miliardar al lui Ion Ţiriac, arestat pe aeroport. Ce i s-a putut găsit în bagaj as.ro
image
Ai plătit de două ori pentru aceleași cumpărături? Ce faci când prima tranzacție pare respinsă playtech.ro
image
„Măi, băiatule…”. Amintirea lui Atanas Trică despre bunicul Ilie Balaci, în ziua în care „Minunea Blondă” ar fi împlinit 70 de ani. „Asta mi-a rămas în minte!” www.fanatik.ro
image
Prințul Marco a scos artileria grea și îl atacă pe Speak: 'Să vorbim despre suma pe care ai primit-o și... www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Wow, asta da surpriză!! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată! Vine bebe nr. 5! Uite cât de frumos a anunțat! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regele Charles a făcut lumină în ceea ce privește statutul lui Harry și Meghan în Marea Britanie. Ce mesaj tranșant a avut okmagazine.ro
image
Regina care își devora amanții! Bărbații îi treceau prin pat, iar unii sfârșeau în mare. Scandalurile sexuale care au îngrozit Europa medievală okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Ce mâncau locuitorii din Pompeii? De la pulpă de girafă la arici de mare historia.ro
image
#Istoria Chinei
Prima dovadă a unei crude pedepse din China medievală, descoperită de arheologi historia.ro
banner gina pistol png
#Exclusiv Click!
VideoCalvarul prin care a trecut Gina Pistol înainte de finala MasterChef: „A fost ceva rău de tot” Interviurile Click!
banner ana mocanu png
#Exclusiv Click!
VideoAna Maria Mocanu, primele declarații despre provocările de la Asia Express: „Nu prea sunt prietenă cu foamea”. S-a certat cu Loredana Chivu pe traseu? Interviurile Click!
banner radu vâlcan 1 png
#Exclusiv Click!
De ce Radu Vâlcan nu s-ar vedea niciodată concurent sau ispită la „Insula Iubirii”: „Nu știu ce e mai greu” Interviurile Click!
Ce fel de femeie își dorește lângă el Ispita “Jaguarul” de la “Insula Iubirii”
#Exclusiv Click!
Jaguarul de la „Insula Iubirii”, dezbrăcat de secrete: „Sunt 80 la sută tatuat” Ce gen de femeie îi intră la suflet? Interviurile Click!
Ce fac cei trei chefi de la „MasterChef” și Gina Pistol după o vară de filmări
#Exclusiv Click!
VideoCe fac cei trei chefi de la „MasterChef” și Gina Pistol după o vară de filmări? Scărlătescu, Bontea și Dumitrescu, dezvăluiri savuroase: „Ne apucăm să ne terminăm și noi casa!” Interviurile Click!
Horia Brenciu (54 de ani) se întoarce în această toamnă cu forțe proaspete la „Vocea României” de la PROTV
#Exclusiv Click!
VideoHoria Brenciu, despre „Vocea României”, Tudor Chirilă și familia sa: „Am tot ce-mi trebuie și trebuie doar să mă bucur de tot ceea ce am” Interviurile Click!
banner adelina pestritu png
#Exclusiv Click!
VideoCâți copii mai vrea Adelina Pestrițu? „Zeni își mai dorește un frățior” Cum a crezut vedeta Pro TV că a rămas însărcinată în Maldive? Interviurile Click!
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit actualitate.net
image
Aici a fost un paradis în inima munților din România. Astăzi, este o ruină în care îți este teamă să pășești. Locul pare desprins dintr-un film de groază actualitate.net