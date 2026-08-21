 Soția lui Lucian Viziru, apariție surpriză la Pro TV. În ce emisiune va apărea
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

Soția lui Lucian Viziru, apariție surpriză la Pro TV. În ce emisiune va apărea

#MasterChef România
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Ema Daniela Viziru, soția lui Lucian Viziru, este pregătită pentru o nouă provocare. Aceasta va participa la sezonul 11 al emisiunii „MasterChef”, care începe pe 7 septembrie la Pro TV.

Ema, soția lui Lucian Viziru, noua concurentă de la „MasterChef” / foto: arhiva Click!
Ema, soția lui Lucian Viziru, noua concurentă de la „MasterChef” / foto: arhiva Click!

Ema a făcut anunțul pe rețelele de socializare, unde a publicat mai multe fotografii de la evenimentul de lansare al show-ului. În imagini, aceasta apare zâmbitoare alături de chefi Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea.

Ema Viziru intră în competiția „MasterChef”

Soția lui Lucian Viziru pare să fi luat decizia de a participa la emisiune din dorința de a încerca ceva nou și de a ieși din rutina de zi cu zi.

„Un moment de la lansarea MasterChef, alături de unul dintre oamenii care dau savoare show-ului. Și da, acum pot spune oficial: sunt concurentă MasterChef sezonul 11. Se pare că anul ăsta am confundat «să încerc ceva nou» cu MasterChef. Și da, chiar am făcut-o. Restul… la televizor”, a transmis Ema Viziru pe Instagram.

Rămâne de văzut cum se va descurca aceasta în bucătăria „MasterChef” și ce preparate va reuși să pregătească pentru a-i impresiona pe membrii juriului.

Lucian și Ema Viziru se cunosc de peste trei decenii

Povestea de dragoste dintre Lucian și Ema Viziru a început încă din perioada liceului, când cei doi au fost colegi de bancă. După ce au luat-o pe drumuri separate, s-au reîntâlnit după 17 ani, iar întâlnirea le-a schimbat din nou viețile. Cei doi s-au căsătorit în 2010 și formează un cuplu de 16 ani. Împreună au un băiat, Mihai-Adrian.

În perioada în care familia a locuit în Germania, Ema a lucrat ca nutriționist, fiind specializată inclusiv în bucătăria vegană. După revenirea în România, s-a orientat către alte domenii și a lucrat în consultanță de afaceri și în sectorul imobiliar.

Ema are studii în Drept și vorbește fluent limba greacă, după experiența profesională pe care a avut-o la Atena. Ulterior, a început să lucreze în România alături de un investitor grec, devenind unul dintre oamenii săi de bază în afacerile din țară.

De-a lungul timpului, Ema și Lucian Viziru au colaborat și la un proiect cinematografic, primul film realizat împreună, iar acum soția actorului se pregătește să își demonstreze talentul culinar în fața juriului de la „MasterChef”.

Ghid de cumpărături

parinti marina almasan jpg
#Exclusiv Click!
Secretul longevității părinților Marinei Almășan, la peste 90 de ani: „În casă miroase ca la Plafar!”. Ce alimente-otravă evită total Vedete românești
horoscop, foto shutterstock jpg
Horoscop 21-27 august. Săptămână decisivă pentru 3 zodii: bani, schimbări și oportunități neașteptate Horoscop
image
Măsuri disperate la Moscova: Rusia reintroduce combustibilul ieftin interzis și impune șoferilor limite la pompă adevarul.ro
image
Cum încearcă Italia să oprească invazia crabului albastru cu ajutorul caracatițelor. Crustaceele provoacă pagube enorme pescarilor adevarul.ro

Parteneri

image
Andrei Nicolescu a anunțat noul transfer al lui Dinamo. „A semnat!”. Urmează și un atacant! Exclusiv www.fanatik.ro
image
Afacerea cu care o britanică a dat lovitura. Chloe a renunţat la job şi acum câştigă peste 100.000 euro pe an observatornews.ro
image
Ungaria și-a drenat apele generații la rând. Acum, seceta scoate la iveală prețul plătit GALERIE FOTO www.antena3.ro
image
Dosarul Oxy Residence 2. Cum au profitat dezvoltatorii de explozia blocului din Rahova pentru a-și păcăli cumpărătorii www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Cine suportă costurile tratamentului Alinei Pușcău din America. Dan Alexa, dezvăluiri despre starea modelului: „Costă undeva la jumătate de milion. Situația e gravă” www.wowbiz.ro
image
Mathilde Favier, directoarea de relații publice a Dior, s-a stins din viață la 57 de ani www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Veste tragică despre Ion Crăciunescu. Mitică Dragomir: „Păcat!” Ce s-a aflat acum despre boala care l-a lovit as.ro
image
Cod portocaliu de caniculă în mai mult de jumătate din țară. Județele în care temperaturile ajung la 40 de grade playtech.ro
image
Marius Șumudică a anunțat despărțirea de căpitan înainte de CFR – FCSB: „A plecat deja din oraș!”. Exclusiv www.fanatik.ro
Cum arată viața celei mai bogate românce de pe OnlyFans. Câștigă 100.000 € lunar www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Mirabela Dauer, decizie neașteptată privind averea ei, după ce va muri. Artista nu și-a mai văzut băiatul în ultimii 24 de ani! Ce a hotărât acum www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Se culca cu Liz Taylor și ieșea la băut cu soțul acesteia. Toate voiau să cadă la așternut cu el, a avut cele mai dorite dive, inclusiv o prințesă okmagazine.ro
image
Cei controversați pantofi Chanel au fost purtați de diva brunetă la o premieră importantă. Actrița a făcut furori cu acest outfit okmagazine.ro
image
#Istoria Modei
Top 6 cele mai periculoase tendințe în modă din istorie historia.ro
image
#Istoria Filmului
Filmul românesc scos de la cinema Scala chiar în dimineața premierei. Povestea lui „Dincolo de nisipuri” historia.ro
Banner Dan Negru
#Exclusiv Click!
Dan Negru revine de la Nibiru cu o ediție aniversară „Jocul Cuvintelor”! „Puțini se așteptau să aibă succes” PrimeTime
image jpeg
#Exclusiv Click!
Cum a ajuns Andu „O guriță mică” de la Masterchef patron de restaurant: „Le place burgerul meu!” PrimeTime
image jpeg
#Exclusiv Click!
Cum i-a încurajat Sorin Bontea pe concurenții de la MasterChef: „Nu mușcăm pe nimeni” PrimeTime
banner daniela Gyorfi png
VideoDaniela Gyorfi, umilită la începutul carierei: „Ești prea urâtă, nu te putem filma” PrimeTime
image jpeg
#Exclusiv Click!
VideoCătălin Scărlătescu, primele declarații despre noua iubită: „Femeia o cucerești doar dacă vrea” PrimeTime
image png
VideoGillian Anderson, mărturisire neașteptată despre „Dosarele X”. Ce i-a ajutat pe actori să rămână „puțin mai sănătoși la cap” în timpul filmărilor PrimeTime
image png
#Insula iubirii
Ce operații estetice are Maria Avram? Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a dezvăluit intervențiile la care a apelat PrimeTime
banner bucatar scarlatescu png
#Exclusiv Click!
VideoCătălin Scărlătescu a făcut furori la brațul iubitei, la lansarea noului sezon MasterChef: „Nu rămân burlac” PrimeTime
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net