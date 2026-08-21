Soția lui Lucian Viziru, apariție surpriză la Pro TV. În ce emisiune va apărea

Ema Daniela Viziru, soția lui Lucian Viziru, este pregătită pentru o nouă provocare. Aceasta va participa la sezonul 11 al emisiunii „MasterChef”, care începe pe 7 septembrie la Pro TV.

Ema a făcut anunțul pe rețelele de socializare, unde a publicat mai multe fotografii de la evenimentul de lansare al show-ului. În imagini, aceasta apare zâmbitoare alături de chefi Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea.

Ema Viziru intră în competiția „MasterChef”

Soția lui Lucian Viziru pare să fi luat decizia de a participa la emisiune din dorința de a încerca ceva nou și de a ieși din rutina de zi cu zi.

„Un moment de la lansarea MasterChef, alături de unul dintre oamenii care dau savoare show-ului. Și da, acum pot spune oficial: sunt concurentă MasterChef sezonul 11. Se pare că anul ăsta am confundat «să încerc ceva nou» cu MasterChef. Și da, chiar am făcut-o. Restul… la televizor”, a transmis Ema Viziru pe Instagram.

Rămâne de văzut cum se va descurca aceasta în bucătăria „MasterChef” și ce preparate va reuși să pregătească pentru a-i impresiona pe membrii juriului.

Lucian și Ema Viziru se cunosc de peste trei decenii

Povestea de dragoste dintre Lucian și Ema Viziru a început încă din perioada liceului, când cei doi au fost colegi de bancă. După ce au luat-o pe drumuri separate, s-au reîntâlnit după 17 ani, iar întâlnirea le-a schimbat din nou viețile. Cei doi s-au căsătorit în 2010 și formează un cuplu de 16 ani. Împreună au un băiat, Mihai-Adrian.

În perioada în care familia a locuit în Germania, Ema a lucrat ca nutriționist, fiind specializată inclusiv în bucătăria vegană. După revenirea în România, s-a orientat către alte domenii și a lucrat în consultanță de afaceri și în sectorul imobiliar.

Ema are studii în Drept și vorbește fluent limba greacă, după experiența profesională pe care a avut-o la Atena. Ulterior, a început să lucreze în România alături de un investitor grec, devenind unul dintre oamenii săi de bază în afacerile din țară.

De-a lungul timpului, Ema și Lucian Viziru au colaborat și la un proiect cinematografic, primul film realizat împreună, iar acum soția actorului se pregătește să își demonstreze talentul culinar în fața juriului de la „MasterChef”.