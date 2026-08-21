 De ce a ales Cosmin Cernat să se întoarcă în România după anii petrecuți în Canada: „Am crezut că le poate fi mai bine acolo”
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De ce a ales Cosmin Cernat să se întoarcă în România după anii petrecuți în Canada: „Am crezut că le poate fi mai bine acolo”

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Cosmin Cernat a vorbit recent despre perioada în care a decis să lase România și să plece în Canada alături de familia sa. Alegerea a fost făcută în special pentru copiii lui, prezentatorul fiind convins că aceștia ar putea avea un viitor mai bun peste Ocean.

Ce l-a făcut pe Cosmin Cernat să revină în România / foto: arhiva Click!
Ce l-a făcut pe Cosmin Cernat să revină în România / foto: arhiva Click!

Anii petrecuți în Canada au însemnat pentru Cosmin Cernat un nou început. În cele din urmă, însă, un proiect de televiziune l-a făcut să revină în România și să-și schimbe din nou planurile.

A plecat în Canada pentru copiii săi

Cosmin Cernat spune că, la momentul plecării, a considerat că mutarea în Canada era cea mai bună variantă pentru familia lui. Deși nu știa cât timp va rămâne acolo, recunoaște că, dacă nu ar fi apărut o oportunitate importantă în România, probabil ar fi continuat viața peste Ocean.

„Am revenit pentru că mi s-a oferit proiectul Exatlon, la Kanal D. Dacă nu era Exatlon, probabil n-aș fi venit. Nu știu. Dacă n-ar fi fost Exatlon, probabil că aș fi rămas în Canada. Am plecat în Canada pentru copiii mei, în primul rând. Pentru că am crezut că le poate fi mai bine acolo. Așa am crezut eu, în momentul respectiv. Lor le-a fost foarte bine”, a spus Cosmin Cernat, pentru viva.ro.

Planurile familiei s-au schimbat atunci când Cosmin Cernat a primit propunerea de a prezenta „Exatlon”. Proiectul a reprezentat motivul pentru care s-a întors în țară, după perioada petrecută în Canada.

Revenirea nu a fost însă una definitivă de la început, întrucât proiectul a presupus și o perioadă îndelungată petrecută în Republica Dominicană.

„Dar a venit povestea asta cu Exatlon, care ne-a readus înapoi în România, cu o trecere destul de lungă prin Republica Dominicană”, a mai spus prezentatorul TV.

Cosmin Cernat și Mădălina, o familie construită în timp

De peste 30 de ani în televiziune, Cosmin Cernat și-a construit o carieră solidă, dar și o familie alături de Mădălina.

Cei doi s-au cunoscut la Kanal D, iar începutul relației nu a fost tocmai promițător, Mădălina considerându-l inițial pe prezentator arogant.

S-au căsătorit în 2011, după ce amândoi mai fuseseră căsătoriți. Cosmin Cernat are două fiice, Ayana și Maya, din căsnicia cu fosta atletă Monica Iagăr, în timp ce Mădălina are un copil dintr-o relație anterioară. Astfel, cei doi formează o familie cu trei copii.

Prezentatorul spune că, de-a lungul anilor, au existat și diferențe de opinie între el și soția sa, însă preferă să le vadă ca pe simple divergențe, nu ca pe adevărate certuri. Dacă la început el era cel care făcea primul pas spre împăcare, acum amândoi încearcă să treacă mai ușor peste momentele tensionate.

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