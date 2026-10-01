Ileana Sărăroiu ar fi împlinit 90 de ani. A fost îngropată de vie? Gheorghe Turda: „Bârfe de babe de la poarta cimitirului”

Solista Ileana Sărăroiu a încetat din viață pe 12 mai 1979, la vârsta de 42 de ani, în timp ce cânta la o nuntă, în Călărași. Anevrismul suferit i-a fost fatal. De ce a fost însă deshumată, la câteva zile de la înmormântare? Mulți susțin că ar fi fost îngropată de vie, că ar fi fost în moarte clinică. Iată însă declarațiile lui Gheorghe Turda, exclusiv pentru Click! Și alți artiști își amintesc de tragedia care a îndurerat lumea muzicii populare românești.

1/7 Maria Dragomiroiu și Gheorghe Turda au fost buni prieteni cu regretata Ileana Sărăroiu, care a încetat din viață la numai 42 de ani Foto: foto: Facebook

Ileana Sărăroiu a murit la numai 42 de ani: „Soarta a avut alte planuri cu ea”

Ileana Sărăroiu s-a stins din viață la vârsta de 42 de ani, la o petrecere, unde fusese invitată să cânte. Iată ce spun martorii tragicului ei sfârșit:

„La ora stabilită a sosit cu soţul său, Mircea Câmpeanu, cu o Dacie albă. Elegant îmbrăcată, aşa cum o vedeam la televizor, a urcat imediat pe scenă. Avea o rochie lungă, bleu, şi un pardesiu negru cu alb, în motive populare.

Părul negru, lung, era strâns în coadă cu o coroniţă cu flori. Îmi aduc aminte că s-a plâns că este obosită şi că ar dori o cafea. Atât a consumat, doar o cafea, după care a cântat neîncetat 45 de minute. Ar fi trebuit să susţină un program de 3-4 ore. Din păcate, nu s-a mai întâmplat acest lucru. Soarta a avut alte planuri cu ea”, povestea, pentru adevarul.ro, Liliana Ispas.

Gheorghe Turda: „Ileana mi-a cântat la nuntă și nu mi-a cerut niciun leu”

Gheorghe Turda deplânge trecerea în neființă a artistei, care i-a fost și o bună prietenă:

„Ileana a cântat la nunta mea cu Betty balerina, de la Hanul lui Manuc. Timp de două ore nu a lăsat microfonul jos. În plus, nu mi-a cerut niciun leu, pentru recital. Eram pe la debutul meu muzical. Îmi amintesc că mi-a zis: „Nu ai tu atâția bani să-mi dai!”.

Am colaborat adesea, am fost împreună la nunți, la petreceri. O revăzusem și cu câteva zile înainte de a muri la acea nuntă. Avea energie, nimic nu dădea de bănuit că va părăsi atât de curând această lume”, a menționat artistul, exclusiv pentru Click!

De ce a fost dezgropată: „Familia a mutat sicriul”

Gheorghe Turda a și participat, de altfel, la înmormântarea artistei, în Cimitirul Sf. Vineri din București. Ca apropiat al familiei, el neagă cu înverșunare faptul că Ileana Sărăroiu ar fi fost îngropată de vie și că ar fi fost găsită în coșciug zgâriată pe față:

„Inițial, fusese îngropată, undeva, aproape de toaletă. Familia a mutat însă sicriul, la scurtă vreme, pe aleea principală. Nu este adevărat că au îngropat-o de vie. Astea sunt bârfe de babe, de la poartă cimitirului. În același cavou a fost îngropat, anul trecut, și Mircea Câmpeanu, fost ei partener de viață, devenit, mai apoi, soțul Mariei Ciobanu.

Așa e un obicei, pe la țară, să fii îngropat cu prima soție. Pe mormântul lor stă scris: „Păsărică, mută-ți cuibul și te du!”, fiind un vers din cântecul Ilenei”, ne-a mai precizat Gheorghe Turda, exclusiv pentru Click!

Maria Dragomiroiu, fina Ilenei Sărăroiu: „A fost mutată în altă groapă, la ora 5 dimineața”

Iată ce spune și solista Maria Dragomiroiu, fina Ilenei Sărăroiu:

„În jurul morţii ei s-au ţesut o mulţime de legende. A fost adusă la capelă Cimitirului „Sfânta Vineri" din Bucureşti. După o săptămână, fratele și soțul Ilenei Sărăroiu au deshumat-o, întrucât mormântul ei se afla la doi metri de toaleta cimitirului.

S-a făcut o altă groapă, pe aleea principală, și la o săptămână a fost mutat acolo sicriul, la ora 5 și jumătate dimineața, fără să se deschidă capacul, pentru că se simțea un miros greu. S-a spus că ar fi fost găsită răsucită în sicriu și cu părul smuls. S-a presupus că artista ar fi fost înmormântată de vie, că s-ar fi aflat în moarte clinică. Este imposibil, i se făcuse deja autopsia și fusese îmbălsămată!”.

Maria Ciobanu s-a măritat cu fostul soț al Ilenei Sărăroiu

Artista de muzică populară Maria Ciobanu dezminte bârfele că ar fi avut o relație cu Mircea Câmpeanu, încă dinainte ca Ileana Sărăroiu să părăsească această lume:

„Se spunea că aș fi avut o relație cu el, încă dinainte să se prăpădească Ileana… Nimic n-a fost adevărat… Dumnezeu îmi este martor. Nici nu m-am gândit vreodată că eu mă voi mărită cu acest om. Îl luam la nunți, pentru că avea stație și mașină, ca să-i mai ocup timpul, pentru că suferea cumplit.

Mai ales că ei s-au iubit foarte mult. Când eram la Tel Aviv, Ileana îmi spunea: «Să dea Dumnezeu la toate femeile bărbat ca al meu!» și avea dreptate, fiindcă este un sufletist… Dacă Dumnezeu mi-l scotea în cale de la început, n-aș fi avut atâtea necazuri… Ileana a murit în 1979, iar noi suntem împreună din 1981. Eu am iubit-o atât de mult pe Ileana, încât cu greu i-am acceptat lui Mircea cererea în căsătorie”, declara Maria Ciobanu, potrivit jurnalul.ro.