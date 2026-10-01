 Christa Pike a vorbit în timpul execuției sale eșuate. Ce a simțit în momentul administrării injecției letale: „Ar trebui să se întâmple asta?”
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Christa Pike a vorbit în timpul execuției sale eșuate. Ce a simțit în momentul administrării injecției letale: „Ar trebui să se întâmple asta?”

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Christa Pike, în vârstă de 50 de ani, condamnată la moarte pentru o crimă comisă în 1995, trebuia să fie executată miercuri, 30 septembrie, în Tennessee. Procedura a fost însă oprită după ce două încercări de administrare a injecției letale au eșuat, iar femeia a avut nevoie de intervenție medicală de urgență.

Christa Pike a vorbit în timpul execuției sale eșuate
Christa Pike a vorbit în timpul execuției sale eșuate Foto: Capturi YouTube

Avocații ei au confirmat că personalul nu a reușit să găsească o venă funcțională, iar starea ei s-a deteriorat rapid.

Ce au auzit martorii 

Jurnaliștii prezenți au relatat că Pike a vorbit în timpul procedurii, semnalând dureri intense. Reporterul WKRN, Tori Gessner, a declarat că, în jurul orei 19:34, condamnata ar fi spus: „Brațul meu simte că e pe cale să se deschidă.

Pike ar fi întrebat și dacă este normal ca zona în care era introdus acul „ ardă și să doară”, potrivit publicației People.

Catherine Sweeney, reporter WPLN, a povestit că Pike „și-a ridicat capul și s-a uitat în jur”, vizibil afectată de durere. „Spunea că un loc o arde și o doare și întreba dacă e normal. Nimic nu era normal”, a subliniat jurnalista.

Ultimele cuvinte ale Christei Pike

Înainte ca procedura să fie întreruptă, Pike a fost întrebată dacă dorește să spună ceva. Potrivit reporterului Damon Lawrence, aceasta a răspuns: „Da, vreau.” Apoi a rostit: „Vreau doar să spun că voi părăsi această lume așa cum am trăit cea mai mare parte din viața mea, și anume cu dragoste.”

Lawrence a adăugat că Pike părea „împăcată” și „pregătită să plece”.

Martorii au relatat că, în momentele în care cortina era deschisă, Pike alterna între perioade de tăcere și episoade de sforăit, semn al sedării incomplete. Chiar și după închiderea cortinei, jurnaliștii au putut auzi sunetele, până când microfonul a fost oprit la ora 20:53.

După incident, guvernatorul Bill Lee a anunțat suspendarea tuturor execuțiilor programate în 2026 și a ordonat o investigație externă. „Aplicarea unei sentințe legale este una dintre cele mai serioase responsabilități ale statului, iar oamenii din Tennessee se așteaptă să fie făcută într-un mod legal, constituțional și eficient”, a transmis acesta.

Crima care a șocat America în 1995

Christa Pike a fost condamnată pentru uciderea brutală a colegei ei de la Knoxville Job Corps, Colleen Slemmer, în vârstă de 19 ani. În ianuarie 1995, Pike, împreună cu iubitul ei de atunci, Tadaryl Shipp, și prietena lor Shadolla Peterson, ar fi atras victima într-o zonă izolată a campusului agricol al Universității din Tennessee.

Acolo, Slemmer a fost bătută și înjunghiată, iar pe pieptul ei a fost gravat un pentagram. Pike a luat ulterior o bucată din craniul victimei ca suvenir. Crima a fost descrisă de anchetatori drept una dintre cele mai violente din istoria recentă a statului.

Christa Pike a fost condamnată la moarte pentru omor și conspirație la omor. Shipp, care avea 17 ani la momentul crimei, a primit închisoare pe viață cu posibilitatea eliberării condiționate. Peterson a fost condamnată la șase ani de probațiune pentru complicitate după faptă.

Dacă procedura ar fi fost dusă la capăt, Pike ar fi devenit prima femeie executată în Tennessee în peste 200 de ani. Incidentul de miercuri ridică însă noi semne de întrebare asupra modului în care statul gestionează execuțiile prin injecție letală și asupra protocoalelor medicale implicate.

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