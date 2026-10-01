 Neti Sandu, previziuni îngrijorătoare pentru 2027. Astrologul de la PRO TV avertizează: „Nu mai merge!”
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Neti Sandu, previziuni îngrijorătoare pentru 2027. Astrologul de la PRO TV avertizează: „Nu mai merge!”

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Neti Sandu, unul dintre cei mai cunoscuți astrologi din România, a făcut dezvăluiri despre perioada următoare și a vorbit despre schimbările pe care le-ar putea aduce anul 2027. Prezentatoarea horoscopului de la PRO TV consideră că va fi o perioadă dificilă, în care oamenii vor trebui să se adapteze rapid și să țină pasul cu evenimentele. Totodată, vedeta a explicat cum vede influența tranzitelor planetare și de ce consideră că anul 2026 este unul decisiv.

Neti Sandu, previziuni despre 2027
Neti Sandu, previziuni despre 2027 Foto: arhiva Click!

Pe lângă activitatea sa de la PRO TV, Neti Sandu s-a implicat și într-un proiect literar. În vara acestui an, astrologul a lansat, alături de vărul său, Dan Elias, volumul de poezii „Eliada”. Cu ocazia evenimentului, vedeta a acordat interviuri în care a vorbit atât despre carieră, cât și despre rutina sa zilnică.

Neti Sandu a dezvăluit că programul său este unul neobișnuit, motiv pentru care participă rar la evenimente și preferă să își petreacă serile acasă. După ce își încheie activitatea la televiziune, se întoarce, mănâncă, se odihnește și apoi se ocupă de redactarea rubricii zilnice.

Eu de obicei nu mă duc la evenimente, deci nu mă întâlnesc cu mulți oameni. E prea târziu pentru mine. Eu mă culc la ora 20.00 și mă trezesc la ora 2.00. Deci n-am când, dacă mă culc la ora 20.00... După ce termin programul la PRO TV și mă întorc acasă, mănânc și mă culc. Uneori dorm jumătate de oră, alteori o oră... Și mă apuc să scriu. Că zilnic trebuie să scriu rubrica”, a spus Neti Sandu pentru Libertatea.

Ce previziuni a făcut astrologul pentru 2027

Recent, astrologul a vorbit și despre anul 2027, pe care îl anticipează ca fiind unul solicitant, în care ritmul schimbărilor va deveni tot mai alert. În opinia sa, anul 2026 este esențial pentru adaptarea la noile contexte astrologice, iar oamenii vor trebui să fie pregătiți să reacționeze rapid.

Eu cred că anul viitor deja ne e clar, o să ne fie clar, că lucrurile merg într-un ritm în care ne integrăm sau nu. Deci o să fie mai greu, cred. Dar anul ăsta mi se pare decisiv, că trebuie să ne acomodăm rapid cu schimbarea, cu mutarea planetelor în alte zodii și după aceea trebuie să ținem hățurile. Ne-am urcat pe cal, trebuie să ne ținem de hățuri, să nu ne azvârle. Anul ăsta e anul Calului, e și anul cu Omul. Anul trecut a fost an de încheiere și trebuia să lichidezi toate restanțele, că începe anul ăsta.

Dar văd că și anul ăsta te mai lasă să mai arunci din bagajele, dar între timp trebuie să vezi numai în viitor, așa, nu să mai stai să te alimentezi, să faci depresii. Eu așa văd, da. Și anul viitor, Jupiter intră în iulie și iese în iulie viitor. E un an galopant și îl simt. Totul se petrece foarte repede. Nu mai e ca anul trecut, când stai să te gândești, să calculezi...

Nu mai merge. Nu! Trebuie bifat rapid totul și să fii foarte prezent ca să poți să faci față la toată suita asta de evenimente.

De ce? Pentru că anul trecut a fost un final de sejur al planetelor în câte o zodie și acum ele toate s-au mutat în altă zodie. Unele după doi ani, altele după trei, altele după 84 de ani și altele după sute de ani. Deci noi, contemporanii, nu am apucat tranzitul ăla, adică Neptunul în Berbec.

Noi nu am apucat. A fost acum 164 de ani. Și când a fost atunci, ce să aflu acum, cum să mă port? Și Uranus a plecat din Taur și s-a mutat în Gemeni. Și atunci, schimbări total neașteptate cum a adus la Taur... dar Gemenii sunt cu totul altceva, semn de aer. Și atunci Taurul și așa era înțepenit și nu făcea ușor schimbare, dar Gemenii și mai tare sunt expuși la niște schimbări foarte mari. Și noi, fiecare dintre noi, în funcție de semnul zodiacal”, a declarat Neti Sandu pentru Wowbiz.

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